胡，怎麼說》吳敦義忙赴中，忙去報告習皇反年改的「豐功偉業」嗎？

反年改800忙著衝撞立院、暴打警察、狠踹記者、強搶相機、噴辣椒水、衝進台大兒童醫院大肆滋擾病童及醫護等等...肆無忌憚的施暴之時，國民黨也很忙，忙什麼？藍委們忙阻擋年金改革法案、忙與反年改800坐在一起合開記者會反咬執法者、忙護航暴力滋事份子、忙要求警察保護反年改抗議群眾...。

立法院外交及國防委員會26日原定審查軍人年改方案，國民黨立委卻杯葛議事、要求「溝通」，軍改方案最後延期再審。（記者簡榮豐攝）



（沒搞錯吧？國民黨的頭頭們竟要求被暴打的警察去加強保護暴打他們的暴徒！真的是見怪不怪，其怪自敗，國民黨與反年改800本就是「同國」的。）

國民黨很忙的當然還有黨魁吳敦義，他正忙著爭取訪問中國，準備參加預定5月中舉行的國共論壇，希望獲習近平「賞見」。

國民黨主席吳敦義正忙著爭取訪問中國，準備參加預定5月中舉行的國共論壇，希望獲習近平「賞見」。圖為吳敦義上週到立法院外探視反年改八百壯士、加油打氣。右二為退將吳斯懷。（資料照，記者王藝菘攝）



吳敦義要帶什麼伴手禮去「進獻」呢？反年改、搞暴力、擾社會、亂台灣、扯民進黨政府後腿...等等為「祖國統一」作出貢獻的「豐功偉業」，應該可以乞習皇笑納吧？難怪國民黨上下都在忙，不但未見隻字片語譴責暴力襲警，還忙著護航反年改800暴力滋事份子，忙著阻擋年改法案...，因為這可是要獻給習皇的禮物哦！



反年改800的副頭頭、退將吳斯懷，曾到北京聽習皇訓話，習皇「聖訓」果然如神仙放屁、不同凡響，這一年多來反年改被操作上綱為反政府、甚至反台灣，這兩天吳斯懷發動的群眾，暴力襲警、毆記者、衝立院企圖佔領...，下回反年改退將們去中國，招待可望升等哦。吳魁如見了習皇，怎可不趁機大表國民黨明助暗挺反年改之功？

反年改團體號召群眾衝立院企圖佔領，還有人暴力襲警、毆打記者，街頭亂鬥脫序，造成數十名員警與記者受傷。（資料照，記者劉信德攝）



台派綠營方面，在蔡賴政府及民進黨團絕大多數立委，全力拚改革向前行之時，部分台派嘴巴很會講改革，但在落實改革的緊要關頭，卻閃在一邊旁觀看戲，一副事不干己狀，忙著各為己謀、爭權搶位，甚至為了自己利益對年金改革放冷箭施壓蔡政府，這兩天反年改800暴力滋事鬧大了，才忙切割，這等台派實令人齒冷！



反年改800這回的暴力事件，比上回世大運開幕時更嚴重、街頭亂打亂鬥更脫序，台北市長柯P卻最後才發聲譴責，而且市府仍然給反年改800示威抗議後續的路權。柯P到底在想什麼？令人不解，由他去吧！以為退休軍公教的票會投給你嗎？恐怕門都沒有！

反年改八百壯士等退伍軍人團體25日街頭亂鬥脫序，26日國民黨黃復興黨部還發動群眾聲援。（記者羅沛德攝）