自由開講》在打記者、圍醫院、傷警察之後 柯市長您在哪裡？

八百壯士昨日動員進攻立法院，晚間李來希（右）、吳斯懷（左）向民眾演說。（資料照）

◎魏國浩

以退將吳斯懷為首的「八百壯士」抗議團體，長期在台北市中山南路青島東路口「安營扎寨」，儘管前些日子因為隔壁的公投盟帳篷被台北市政府以「未申請路權」為由強勢拆除，為避免社會各界的批評，才也被拆除他們的帳篷，猶記得當時柯文哲市長還斬釘截鐵的表示：「法律訂出來就是要遵守的」，宣告強勢排除這兩個抗議區塊的決心。可沒想到過了一天，八百壯士又回來了，而詢問台北市新工處，他們則回應其路權申請程序已經完備。

然而昨天大家也看到了，這些八百壯士們，宣稱要替自己爭尊嚴，結果呢？燒殺擄掠樣樣都來，號稱軍警本一家，現役退役都是兄弟，卻打警察打得比誰用力，而媒體本來對於八百壯士的訴求，還有一些同情的成份在，但昨天一天下來，八百壯士無差別攻擊在場的記者，甚至還搶奪報導器材，更誇張的是，把鄰近的台大兒童醫院當成休息整備的後勤中心，干擾醫院正常運作，甚至還妨礙病人與醫生的診療，這在國際上早就是反人道的準戰爭罪行為了！

這些八百壯士們，宣稱要替自己爭尊嚴，結果呢？燒殺擄掠樣樣都來，號稱軍警本一家，現役退役都是兄弟，卻打警察打得比誰用力！圖為民眾對警方噴灑滅火劑。（資料照）

面對這樣的狀況，柯文哲市長僅在臉書上以「不能容忍暴力，更強力執法」來回應，然而後續的積極行動是什麼，沒有人知道，而儘管民進黨台北市議會黨團提出是否考慮收回八百壯士路權的要求，然而柯文哲市長依舊神隱，只派了發言人回應：「尊重人民集會遊行的自由，如有緊急情況，現場警方會加以處理」，新工處更指出：「過去從無收回路權的先例」。對於台北市政府目前消極的反應，雖然可以理解其背後意涵，然而這根本是推第一線的警察與記者朋友，還有醫院的醫護人員及病人們入火坑的卸責行為。

事實上，台北市政府自己訂定的「臺北市市區道路管理規則」第六十九條，早已清楚的載明：「使用道路之目的、期限暨使用地點、範圍及計畫圖說，如與申請時不同，需向主管機關提出申請」，如果違反，在第七十七條也說明，是可依照各種相關法令處罰的。單舉這一點，便足以證明，台北市政府完全是有權力去處理八百壯士的，甚至收回路權也並非難事，關鍵只是在於柯文哲市長想不想做而已。

至於台北市政府頻頻以「人民的集會自由」做為回應外界批評的擋箭牌，是十分荒謬的，因為憲法第22條已經說明：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」，而第23條更指明：「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」，而看看昨日八百壯士造成的社會動盪與人員與財物損失，台北市政府如果再繼續如此消極的放縱這些暴力份子而不作為，只怕不僅僅是公務員瀆職，可能還有違憲之虞，而奉勸柯文哲市長，不管您是不是對於這件事有任何考量，對於您的市民正在受苦這件事情，您難道不應該有個態度嗎？您當初進醫學院時奉為守則的日內瓦宣言：「我將不容許有任何宗教，國籍，種族，政見或地位的考慮介於我的職責和病人間」，是不是已經被做為台北市長的您拋在腦後了呢？

（智庫研究員）

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