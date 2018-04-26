自由開講》是「護憲」還是「護錢」？

◎展昭

反軍人年金改革「八百壯士」25日在立法院抗議，不僅暴力毆打記者、警察，還佔領台大兒童醫院，造成32名員警、11名記者受傷。反年改指揮官退役將軍吳其樑表示，今天絕不妥協，絕對抗爭到底，不惜動用武力，可說是無法無天，可恥至極！

八百壯士昨（25）日動員進攻立法院，晚間李來希（右）、吳斯懷（左）向民眾演說。（資料照）

民眾紛紛表示，有這種不要臉的「將軍」跟高階警官，證明台灣在以前國民黨獨裁統治下，用的人全是「人渣」，難怪無能「反攻大陸」，只會「貪污腐敗」。只有國民黨立委才會支持這些人， 讓台灣人看清楚是誰跟這些人狼狽為奸 。

這些自私自利、沒有國家觀念與同理心的傢伙，明明要錢，還美其名約「護憲」，與侯友宜的「不完全救援」可是前後呼應，實在令人嘆為觀止！有位老退警說，未來年金被削「只」剩下四萬元，未來如何旅遊？真他X的，也沒有想想別人退休年金才月領多少！

員警也太不重用，為何不將以前對付學生的「英勇」表現出來？該狠時不狠，不該狠時才狠，似乎有雙重標準。警政署說要對不守法的人嚴辦，是否說屁話？台北市長柯文哲又沒有責任嗎？是否幹假的？難道看不出這些渾蛋是假「護憲」之名，行「護錢」之實？

這些自私自利、沒有國家觀念與同理心的傢伙，明明要錢，還美其名約「護憲」，實在令人嘆為觀止！（資料照）

這些爛人若再繼續胡鬧下去，國民黨就越討人厭，最後將會被國家主人們送入殯儀館的「停屍間」等待火化，魂歸西方極樂世界。

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com