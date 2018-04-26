Mygopen》【假標題】健保卡到世界各地都可使用？就醫單據才是申請退費關鍵

內容農場都有大量這樣的文章或影片，重點是「健保」而不是「健保卡」，內文其實有部分細節沒有交代清楚，如果是海外緊急醫療為主，回台灣申請的核付金額以國內標準為主（有上限的），最大的要點是一定要檢附就醫單據回台灣申請退費，而且請務必至少拿到英文證明，已經有網友有這樣的實際申請經驗了，而且海外就醫診斷書及收據只接受中文或英文版本，這些都要小心了！不是只拿個「健保卡」就可以了，有很多事情要做的。

Mygopen

好多人收到「原來健保卡到「世界各地」竟然都可使用！記得向「這個單位」蓋章…目前80％的人都還不知道！！」 這樣的內容農場文章，甚至已經被做成 Youtube 影片了，內容雖然不是謠言（但也沒有寫得很仔細），事實上光看標題會讓人誤以為健保卡可以在國外使用，簡單來說根本不需要帶健保卡，主要是要想辦法申請到所有單據和相關診斷證明，才能回國申請補助，不要誤解了！

應該要說國外就醫「可申請健保補助」，或者是簡單的健保理賠給付才對，拿健保卡去真的沒有用，不要被影片或內容農場的標題唬住了！

曲解健保卡到世界各地都可使用的說法

原始謠傳版本

原來健保卡到「世界各地」竟然都可使用！記得向「這個單位」蓋章…目前80％的人都還不知道！！



謠言破解說明：

內容農場都有大量這樣的文章或影片，重點是「健保」而不是「健保卡」，內文其實有部分細節沒有交代清楚，如果是海外緊急醫療為主，回台灣申請的核付金額以國內標準為主（有上限的），最大的要點是一定要檢附就醫單據回台灣申請退費，而且請務必至少拿到英文證明，已經有網友有這樣的實際申請經驗了，而且海外就醫診斷書及收據只接受中文或英文版本，這些都要小心了！不是只拿個「健保卡」就可以了，有很多事情要做的。

正確闢謠解釋：

健保卡在國外是不能使用的，只能說如果你檢附了正確的相關單據，健保可給付部分、有上限的國外緊急醫療，還要去健保局下載「全民健康保險自墊醫療費用核退申請書」，另外請投保單位蓋章並填妥相關資料與相關單據，再給健保局審核撥款。



關於「全民健康保險自墊醫療費用核退申請書」這在 2018/3/9 又有更新內容以及新的填表範例，在這部分真的要多多留意！



中央健保署解釋：保險對象如到國外、大陸地區旅遊或處理事務，臨時發生不可預期的緊急傷病或緊急生育情事，必須在當地醫療院所立即就醫時，須在急診、門診治療當日或出院之日起算6個月內，檢具下列書據，申請核退醫療費用，核退標準則依全民健康保險給付規定核實支付，惟訂有上限，以支付國內特約醫院及診所平均費用為最高之上限額，並每季公告，每季上限金額請見首頁 > 一般民眾 > 自墊醫療費用核退 > 在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限。（請向投保單位所屬轄區的分區業務組申請）。

（截圖自：衛生福利部中央健康保險署官網）



（1）全民健康保險自墊醫療費用核退申請書。



（2）醫療費用收據正本及費用明細，如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯。



（3）診斷書或證明文件，如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯（住院案件者:另檢附出院病歷摘要）。



（4）當次出入境證明文件影本或服務機關出具之證明。

目前台灣全年及每次住院部分負擔之核退金額上限：

細節的部分，可以參考這個在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限（參考連結），其中血液透析、論病例計酬案件，其核退上限，依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。



在國外有需求或是有不清楚的部分，可以聯繫全台各縣市受理業務組，他們也會做完整的解釋囉！

除了在當地的醫療費用收據正本和明細，還要有中文或英文的翻譯文件，重點是要填妥「全民健康保險自墊醫療費用核退申請書」，可以參照這個範例（PDF下載）

全民健康保險自墊醫療費用核退申請書（PDF 下載）



實際案例在莉芙小姐愛旅遊寫得很清楚，也有實際親身申請核退教學，附文件下載連結及各機關地址。當然你如果有保其他保險或旅遊不便險之類的，記得多申請複印蓋章，回台灣也方便向保險公司申請囉！





未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：衛福部中央健保署 - 自墊醫療費用核退簡介及申請相關表單

本文經授權轉載自Mygopen 【假標題】健保卡到世界各地都可使用？就醫單據才是申請退費關鍵