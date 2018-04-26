胡，怎麼說》改革，絕對不能在暴力之下退縮！

當反改革的暴民，企圖以暴力挾持政府、逼迫政府低頭棄守改革，政府必須堅守改革防線，一步都不能退縮，絕對不能在暴力之下低頭，否則，改革將土崩瓦解，民主法治也將崩潰！

當反改革的暴民，企圖以暴力挾持政府、逼迫政府低頭棄守改革，政府必須堅守改革防線，一步都不能退縮。圖為抗議群眾翻越拒馬強攻立法院大門。（記者廖振輝攝）



反年金改革暴民在街頭肆無忌憚的對員警、對記者暴力相向，拳腳交加，還搶走及損毀記者的相機，造成逾80名員警、10多名記者受傷，暴民還衝進台大兒童醫院大肆滋擾。

反年金改革暴民在街頭肆無忌憚的對員警、對記者暴力相向，造成逾80名員警、10多名記者受傷，一度還衝進台大兒童醫院大肆滋擾。（記者廖振輝攝）



反年改暴民擕帶蒙面口罩、手套、傷害性溶液等工具，顯然是計劃性預謀暴力攻擊，他們公然向執法的員警、現場實況報導的記者施暴，卻又以口罩、手套遮掩、還搶走記者的相機，企圖掩掉罪證逃避究責。自稱「八百壯士」，其實這種暴力行徑根本就是「懦夫」，佔用這個歷史名號侮辱了當年堅守上海四行倉庫的國軍、真正的「八百壯士」。



他們為了自己利益而反年金改革，雖可理解，但暴力攻擊則絕對不能理解，更絕對不可原諒，必須依法究辦，國民黨團卻對暴力事件聲稱「可以理解」，要問國民黨立委的是，你們跟暴力是「同國」的嗎？你們自己招認是暴徒的靠山嗎？

反年改暴民擕帶蒙面口罩、手套、傷害性溶液等，顯然是有計劃的預謀暴力攻擊。圖為反年改群眾企圖翻越立法院大門，與員警拉扯。（記者方賓照攝）

軍公教年金制度必須改革，不改革就是破產、倒了、大家死路一條，馬英九當總統時就知道，也精算過，而且當年還曾說「今天不做、明天會後悔」，在任時卻什麼都不做，失職棄責，遺害至今，今天吳敦義領導的國民黨，不支持改革也就罷了，卻更下而下之的墮落，明挺暗助、縱容暴力，讓整個黨被激進反改革暴力團體牽著鼻子走。



國民黨既然要選擇與暴力、反改革者「同國」，就讓暴力、反改革者都歸國民黨那一國，那麼，台灣所有反對暴力、挺改革的民眾，都跟國民黨「不同國」，暴力、反改革與反暴力、挺改革，「一邊一國」分清楚，讓選民決定要支持那一國！

反年改八百壯士破壞層層拒馬並試圖衝破立法院大門，和警方持續爆發衝突。（記者廖振輝攝）