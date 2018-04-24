自由開講》台灣的軍公教人員能不知福惜福嗎？

展昭

退警總會為表達政府對於退休警消人員年改不公，日前發起抗議行動，過程中不僅侵入監察院將中華民國國旗降下、潑紅漆、灑冥紙等，更發生4名媒體記者、2名員警遭毆打事件。警方已掌握滋事份子，將依法從嚴究辦。

平心而論，國人對於榮譽的退將、退警素來是非常尊重與敬仰的。如今卻為了全民共識的軍公教年改，退將與退警陸續演出只顧私人口袋的自私自利行為，將以往自認為「為民為國」的精神拋諸腦後，可說是「瀉死瀉症」（台語），真了然（台語）啊！然而什麼時候，北市警曾從嚴辦過這些知法犯法、罪加一等的滋事分子？是否因為是他們的「學長」？

這些退警有不少是以前國民黨政府鎮壓人民幫兇，如同侯友宜一樣，在那一個戒嚴與解嚴初期的年代，甘心當國民黨抓捕民主人士的爪牙，與滿清時代，那些漢人官員與巡捕有何不同？漢人之所以被滿人奴役兩百多年，與台灣人被中國國民黨人奴役一甲子有何不同？難道不都是極盡剝削之能事嗎？單是凱道那一棟金碧輝煌的前國民黨中央黨部便知，幾年前變賣所得跑到誰的口袋中？

外來政權都是將對方當殖民地在管理，實施不公不義的制度，一些被奴役的人甘心被當奴才使喚，欺壓自己人以作為升官晉覺的「功勞」。如果在戒嚴時期，為了養家活口，不得不如此也罷，解嚴後為何不能「棄暗投明」，還繼續「為虎作倀」欺壓自己同胞？

陳文成博士是死在戒嚴時期，當時警總與警察人員對陳文成命案的處理態度為何？大家心知肚明。鄭南榕是死在解嚴後不久，人家只是爭取民主的知識份子，不是土匪，當時國府有需要大批特警全副武裝去抓人嗎？侯友宜不表示道歉也罷，還狡辯說是「不完全的救援」，可說是學自國民黨那一套，很有「創意」的說詞啊！

如今國民黨還嫁禍於李登輝，說他當時是主席也是總統。試問，當時李先生繼任總統不久，隨時可能被軍事強人取代，絕非第二個蔣經國，敢指使司法院命令下屬去抓鄭南榕嗎？當時司法院長是林洋港，是法務部的上司，法務部是高檢署的上司，命令侯友宜去抓人的是高檢署，不是李登輝，不像當年兩蔣直接下命令給下屬去執行二二八與美麗島事件的 殺人與抓人任務。

有一位老退警說，年金如果被減，將來如何出國遊山玩水或請菲傭照顧自己，真是不識人間疾苦的傢伙，凡事只想到自己，沒有顧慮別人，如果年金都被你們領光了，年輕的警察將來退休是否要「吃土」？如果不趕快進行年改，現在的年輕軍人與公務員也是一樣要「吃土」！

國民黨的「高級」公務員陳庚金就曾鼓勵公務員說：「大家能撈救撈，能混就混」，不僅是自己當年的寫照，也是許多公務員的實例。當年阿扁擔任台北市長時，有時抽查公務員上班情形，結果發現許多人在「摸魚」。民進黨人執政的縣市尚且無法避免，何況國民黨執政的縣市，否則如何說明目前苗栗縣的財政赤字？其他縣市也有龐大負債，難道不也是國民黨腐敗的退撫制度所造成的嗎？

其實年改是國民黨馬政府時期首先提出來的，如今可說是全民共識，小英政府只是實現馬敢說而不敢做的事而已，怎麼能只怪小英？何況希臘財政破產是事實，我們不能警惕嗎？比較對岸政府是如何對待退休的軍公教人員，台灣的軍公教人員能不知福惜福嗎？

（教師）

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