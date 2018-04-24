胡，怎麼說》異哉！某綠營大老要「首投藍」

據報導，某民進黨前派系大老聲稱，不管民進黨台北市長提不提名，他已決定此生「首投」國民黨。在此只想問那位大老，看到昨天反年改團體的暴力抗爭，你的「首投藍」投的下去嗎？

「警消不服從」陳情群眾上街抗議，其中「南台灣正義聯盟」成員戴手套、面罩，企圖搖動立法院外的拒馬圍籬，並與執勤員警推擠衝突。（記者劉信德攝）

國民黨從上到下，明助暗挺反年改團體抗爭，始終如一的反對年金改革，就是要讓政府改革無成，就是要讓台灣舉步維艱，只顧鐵票族，即使台灣財政破產也無謂。請問那位大老，你的「首投藍」那一票，要和反年改團體那些人的票（即國民黨或新黨的鐵票），作夥去「教訓」民進黨嗎？

還有，今年11月24日的選舉，雖非中央層級大選，仍將被視為統、獨的指標，也是一次接受一個中國（九二共識）、反對接受一個中國的大檢驗，請問某大老，你「首投藍」的一票，將被計算到接受一中原則、九二共識的那一 邊，在統計上形同強暴你的政治理念及信仰，你甘心嗎？

台北市長參選人姚文智號召遊行，呼籲民進黨盡快推派自己的市長人選，綠營台北市議員及支持者走上街頭，也凸顯部分基層對柯P言行的不滿。（資料照，記者方賓照攝）

在台北市長選舉，民進黨從來都是艱困選區，陳水扁因藍營分裂勝選一次、上次選舉民進黨挺柯P自認算沒輸，這回仍面臨「要戰，無可用能勝之將，要合，對柯P不信任顧慮多」，尤其部分綠營基層不滿柯P言行的聲浪被高漲，而黨中央瞻前顧後、舉棋不定、操作粗糙，一再拖延，老問題仍然存在，而決策空間更被壓縮，落得兩面不是人、父子騎驢窘境。那位某大老即因而分析認為，提不提名對選舉已不重要了。

但民進黨提不提名必須嚴密注意2大關鍵，1，反年改團體過激動作雖讓不少人反感，但從退休軍公教私下串連情形來看，這些傳統上國民黨基本盤的鐵票已穩固，就是要教訓民進黨，民進黨如提名操作及決策不當，有可能讓首都被國民黨「光復」。

新北市長之戰，民進黨由蘇貞昌出馬，爆發力帶起民進黨聲勢，綠營市議員參選人緊跟在旁，「母雞帶小雞」的效應已漸漸浮現。（資料照，記者陳心瑜攝）

2，台北市的選局變局外溢影響到新北市選戰，在新北市長之戰，蘇貞昌出馬，爆發力帶起民進黨聲勢，與國民黨強將侯友宜形成五五波對戰態勢，兩軍狹路相逢勇者勝，誰都不能閃失，若那位某大老的「首投藍」，波及新北市選情，恐將造成民進黨「雙都俱失」，2020是誰家天下就不忍言了。

大老一人一票、一般選民也是一人一票，票票等值，但是大老口出「首投藍」，就不是一票之得失而已。「柯P誠可惡，黨中央真無能」，大老之怒與無奈可以理解，但最後仍要再問，你的首投藍一票，願意和反年改團體、接受一中的選票併計嗎？