胡，怎麼說》只會「說3道2」，誰是「叫我第1名」？

如果獲提名，我選成第3名，就永久退出政壇！這是力爭民進黨提名的姚文智誓言。



如果獲提名，我只要選到第2名，就永遠退出政壇！這是力爭國民黨提名的丁守中跟進誓言。

立委姚文智發起「422機蛋大遊行」，他已經言明，如果獲提名卻在台北市長選戰中得票只排第三，將永久退出政壇。（記者方賓照攝）

政治人物發的誓，只要聽聽就好，不必太過認真看待。令人好奇的是，力爭民、國兩大黨提名的候選人，怎麼只在論第3、說第2，就如何如何的？

市長選舉只有第1名才能當選、才是勝選，不管第2、第3、或第4567...，都是落選，「雖敗猶榮」只是場面話。

其實，無論姚文智、丁守中、或其他...，人人都在搶第1名，那麼，目前誰會是「叫我第1名呢？」從他們「說3道2」來看，他們的頭號「假想敵」，就是拚連任的現任市長柯文哲。

柯文哲是無黨籍，自己提名自己就可以，國民黨預定5月初公布民調結果，並決定提名人選，民進黨準備在國民黨推出人選後，才決定是否提名。

國民黨內有意參選台北市長的前立委丁守中（右）也跟進，宣布如果在市長選戰中只名列第二，將退出政壇。（資料照，記者劉信德攝）

首都市長之爭中，分別爭取兩大黨提名的姚、丁，所以要「說3道2」，就是因為柯、民、國的三角關係尚未確定，民進黨是否不提名禮讓柯，形成「柯、國大戰」？提出人選參戰，形成「柯、民、國三角大戰」？目前渾沌未開。至於國民黨不提名而挺柯，形成「柯、民大戰」的機率目前相對較低，且暫放一邊。

從台北市選民結構來看，姚、丁兩人所以「說3道2」，可從綠藍基本盤解讀，意即若「柯、民、國三角大戰」，姚、丁兩人都自認，自己可以坐2搶1，有能力拉下柯；但如果在三角大戰中，柯在兩黨夾攻中成功突圍，那麼，姚、丁永久退出政壇就只是小菜一碟，因為政治版圖都可能發生大變動；而柯無論在三角大戰、柯民大戰、柯國大戰敗陣，誰退不退出政壇也就不重要了。

台北市長柯文哲將在年底選戰尋求衛冕，潛在對手一個接一個發重誓；圖為日前柯文哲參加闖關活動與學生擊掌。（資料照，記者朱沛雄攝）

姚文智昨天的機蛋大遊行，讓民進黨中央的提名壓力增加，柯、民、國三角戰的機率也上升，但並未改變市長選舉的態勢。

現今距離市長選舉投票日11月24日，選舉活動時間剛好還有7個月，變數仍多，且看下回（5月兩黨提名情形）分解。