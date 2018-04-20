魔幻拉美》沒有卡斯楚的古巴

從1898至2018年，古巴的現代史可分為親美與反美兩個階段，時間恰好各占一半。在卡斯楚兄弟執政近六十年後，古巴新選出的國家元首不再姓「卡斯楚」，他愛穿牛仔褲、喜歡聽披頭四和滾石樂團的歌、時髦地滑動iPad，完全顛覆了大鬍子游擊隊員的形象。

陳小雀

八十七歲高齡的勞爾．卡斯楚（Raul Castro，1931-）終於兌現他在2013年的承諾，將卸下古巴領導人一職。事實上，自2018年初，古巴人已試著習慣沒有「卡斯楚」的古巴。

古巴現代史應可從1898年談起，這一年美、西爆發戰爭，西班牙戰敗而將古巴交託給美國，古巴於1902年才正式獨立。在這一百二十年的歷史裡，可分為親美與反美兩個階段，時間恰好各占一半。1902至1958年，古巴的政治與經濟全受制於美國，歷經政變、起義、革命等各種風雨，而這段歷史與同期的其他拉美國家沒兩樣。1959至2018年，卡斯楚兄弟執政近六十年，樹立反美典範，古巴因而遭美國禁運。

2018年四月十八、十九日，古巴舉行第九屆「全國人民政權代表大會」，由605席議員投票選出國務委員會的新成員，即：主席、第一副主席、五名副主席、一名書記和二十三委員，共計三十一人。選在這兩天進行如此重大的提名投票，係為了紀念豬玀戰爭勝利五十七年週年，尤其十九日的關鍵一役，對古巴而言，極具意義，在迎向嶄新未來之際，怎能忘記昔日在老卡斯楚的率領下，軍民一心擊退美國傭兵部隊的光榮時刻。

八十七歲高齡的勞爾．卡斯楚終於兌現他在2013年的承諾，將卸下古巴領導人一職。（http://www.cadenagramonte.cu）

勞爾所欽點的狄亞士－卡奈（Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez，1960- ）以唯一候選人身分，當選國務委員會主席與部長會議主席，任期至2023年。先前勞爾取消國務委員會主席終身制，改為連選得連任一次，若沒意外，狄亞士－卡奈可擔任古巴元首至2028年；亦即，未來十年古巴國家元首將換上「狄亞士-卡奈」這個姓氏，首次取代「卡斯楚」，帶領古巴邁入新局勢。

狄亞士－卡奈生於1960年四月二十日，係古巴大革命勝利之後才出生，為忠貞的共產黨員，曾任高等教育部長，更在2013年「全國人民政權代表大會」上脫穎而出，獲選為國務委員會第一副主席兼部長會議第一副主席，一直被視為接班人。由於狄亞士－卡奈十分低調，包括古巴在內，各界對於這位新領導人所知有限。國際媒體喜歡著墨於他的「後來居上」，以及當年還在聖塔克拉拉（Santa Clara）擔任黨委書記時，常騎著腳踏車穿梭街頭，塑造出樸實與親民的形象。加上兩段婚姻、曾在大學任教、愛穿牛仔褲、喜歡聽披頭四和滾石樂團的歌、時髦地滑動iPad，狄亞士－卡奈顛覆了大鬍子游擊隊員的形象。

勞爾（左）所欽點的狄亞士－卡奈（右）以唯一候選人身分，當選國務委員會主席與部長會議主席，任期至2023年。（Martí Noticias）

此次國務委員會成員老將與新秀各有，不難看出古巴政壇力圖年輕化。七十三歲的瓦德斯．梅薩（Salvador Antonio Valdés Mesa，1945- ）擔任第一副主席，其他另外五個副主席分別是：八十六歲的瓦德斯．緬多沙（Ramiro Valdés Menéndez，1932- ）、五十一歲的莫拉雷斯．歐哈達（Roberto Tomas Morales Ojeda，1967- ）、七十一歲的葛拉蒂斯．瑪麗亞．貝赫拉諾．波德拉（Gladys María Bejerano Portela，1947- ）、五十歲的伊內絲．瑪麗亞．恰曼（Inés María Chapman，1968?- ）、四十八歲的碧翠斯．強生．烏魯迪亞（Beatriz Jhonson Urrutia，1970?- ）。祕書由亞科達．亞瓦雷斯（Homero Acosta Álvarez）留任，另外，二十三位委員中有十一張新面孔。

勞爾雖卸下元首職務，但仍繼續擔任古巴共產黨總書記直到2021年。古巴共產黨不僅代表國家意識形態，也主導國家施政方針，換言之，勞爾依舊握有相當大的權力。另外，勞爾自己的兒子亞雷漢德羅（Alejandro Castro Espín，1965- ）在內政部擔任要職，負責警政系統，卡氏家族的舊勢力不能小覷。的確，狄亞士－卡奈仍遵循卡斯楚兄弟的風格，而這可從他抨擊古巴異議人士與美國看出端倪，說話口氣彷彿從卡氏語錄照本宣科。

勞爾的兒子亞雷漢德羅在內政部擔任要職，負責警政系統，卡氏家族的舊勢力不能小覷。（Martí Noticias）

美、古在2015年歐巴馬任內破冰，在川普上任後兩國再度陷入僵局，又因神祕聲波攻擊事件，導致美方召回部分外交人員，同時也告誡美國公民別赴古巴旅遊，以免危害健康。根據2017年的統計，赴古巴旅遊的人次達四百七十萬，而其中美國觀光客卻不如預期。古巴在這改革的轉型期，如何修護美、古關係，如何因應委內瑞拉內瑞減少對古巴石油供應，如何吸引更多外資以促進經濟發展，是否取消雙貨幣政策…… 諸多的挑戰正等著狄亞士－卡奈。

預料狄亞士－卡奈並無太大的改革空間，對此流亡邁阿密的古裔美人，語帶諷刺地表示：「換了獨裁者，卻沒換得自由！」

無論如何，狄亞士－卡奈已為古巴立下重要里程碑！