自由開講》假投票：讓北？敗北？

◎孫榮富

據報導，民進黨選對會即將安排座談會，就台北市長參選禮讓柯文哲與否，採行匿名問卷假投票方式，予以意見交換與決策：「讓北」？還是「敗北」？會有這樣的消息傳出，可以稍加揣測的是：民進黨高層在台北市這一局是傾向禮讓柯文哲，可從以下幾個方向觀察，並值得注意的是，這不僅是民進黨基層與高層的台灣價值之爭，也是二○二○的權力卡位之鬥。

據報導，民進黨選對會即將安排座談會，就台北市長參選禮讓柯文哲與否，採行匿名問卷假投票方式，予以意見交換與決策：「讓北」？還是「敗北」？（資料照）

第一，民進黨基層之所以強烈反柯在於：民進黨基層已經看出並認為高層一廂情願把柯文哲當作「在台北市的代理人」的同時，柯文哲正一邊利用自己「兩岸一家親」是共產黨「在台灣的代理人」，盤算如何來就民進黨的「台灣價值」與共產黨來進行一場「交易」？

第二，民進黨基層認為若真的執行採行匿名問卷假投票，這其實根本就是「假數人頭、真摸黨員頭！」民進黨高層不僅想將台北市禮讓給柯文哲，還想拉基層民進黨黨一起背書負責，以確保選後的黨主席地位不被挑戰。但是，民進黨一向是由下而上，民進黨基層會背書嗎？民進黨基層肯買單嗎？

第三，民進黨內的「柯文哲威脅論」，柯文哲知道民進黨內新潮流賴清德、正國會林佳龍的「小英接班人之派系鬥爭」之外，深綠台獨一向對柯文哲最不友善，而且有「柯文哲威脅論」的看法，並認為「兩岸一家親」的柯文哲會趁蔡英文總統支持低落時，伺機搶奪蔡英文的交接權力，因此絕對反對柯文哲連任台北市長，必須完全斷絕柯文哲的政治舞台。

我們要問的是，曾說過兩岸關係就像夫妻床頭吵床尾合的柯文哲，如果成功連任台灣首都台北市長，兩岸夫妻還可以繼續分居嗎？難道不會被中國共產黨解讀是「兩岸一家親」勝選嗎？

民進黨鞏固二○二○的代價，就是非得要機關算盡來禮讓台北市？非得要靠出賣自己的台灣價值來換取二○二○的權力卡位？究竟，二○一八要「讓北」還是「敗北」？難道，民進黨的台灣價值就這麼廉價嗎？

（作者現任國會助理）

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