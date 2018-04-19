自由開講》關於深澳電廠，「侯」請給我完整的答案！

◎布萊恩

新北市長參選人侯友宜公開明確表態反對深澳燃煤電廠，並表示若當選新北市長，將停發「生煤許可」。我尊重他對此事的態度，但他尚未說明的是，若反對採超超臨界設計的深澳燃煤電廠，他的替代方案是什麼？

請問侯友宜，若你反對採超（超）臨界設計的深澳燃煤電廠，那你的替代方案是什麼？（資料照）

現代人的生活方式已離開不了能源的使用，所以除非回到原始人的穴居游牧生活，產生能源所必付出的代價，所有使用人都必須共同承擔，就好像沒有人喜歡住家附近有垃圾處理廠一樣。但是如果一個地方都沒有這樣的設施，最後的結果就是環境極度髒亂，所有社區就跟垃圾場一樣，於是冠冕堂皇的弱智訴求結果就是成就更大的惡果。關於垃圾處理場的立場，我想在台灣大家都很清楚一個比較務實而負責任的作法應該是垃圾減量、分類回收、因地制宜選擇適當的處理方式（掩埋或焚化？）、並且嚴格監督後續運作的污染控管。其實電廠的選擇、控制與監督何嘗不是如此呢？

圖為深澳更新計畫完工示意圖。（台電提供）

所以我建議如果侯友宜明確反對超超臨界設計的深澳燃煤電廠，請告訴選民你的替代方案是什麼？是重啟核四？還是改為燃氣電廠，然後在腹地有限的深澳蓋天然氣儲存槽，或是穿過基隆市埋設天然氣管線？還是南電北送，將雞屎下在該死的中南部，自己在新北市逍遙吹冷氣？希望侯副市長千萬不要只是反對卻沒有配套的論述，嘩眾取寵騙選票才好。

（科技研究人員）

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