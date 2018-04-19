Mygopen》韓國6月開放台勞？薪資僅18000？駐韓國代表處：謠言

這部分駐韓國代表處在 2016 年有出來澄清過，表示這個傳聞絕非事實，呼籲國內民眾不要輕信。這從 2006 年就傳出來的老謠言，沒想到 2018 還在傳，基本上「韓國開放引進台勞」並不是事實。

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老謠言「韓國6月開放台勞」、「資格要求大學以上畢業，薪資18,000新台幣/月」、「韓國政府存心給台灣難堪」的訊息又在 LINE 傳開了，這從 2006 年就在網路上傳到現在了，台灣駐韓國代表處表示這完全沒有事實根據，內容很多都是錯誤的，不要再轉傳分享囉！

韓國6月開放台勞？薪資僅18000？（歐新社資料照）

根據實際的解釋內容，當時在 2016 年韓國法定最低工資甚至為每月 1260270 韓元（約 34747 台幣），到了 2018 年，每個月的法定最低工資為 1573770 韓元（約 43169 台幣），跟謠言內容差很多吧！

曲解韓國6月開放台勞的謠言

原始謠傳版本

韓國6月開放台勞！

我們台灣人請印庸，越庸一個月也要台幣2萬多耶，韓國開放台勞污辱我們台灣，韓國政府存心給台灣難堪！

韓國政府決定6月開放引進台灣勞工，從事非技術性勞力工作。資格要求大學以上畢業，薪資18,000新台幣/月，不含雇主保證金及人力公司仲介費，規定到韓國三個月後沒有不良紀錄才能受到韓國「勞工法」保障。

大家要深思、要努力啊！！不要讓台灣成為下一個菲律賓！！

為台灣人爭一口氣，拒用一切的韓貨。

拒用，拒用，拒用，

台灣人您的骨氣在哪？中華民國的國格在哪？

韓國對台灣人的歧視與封殺是全面而徹底的！我們還要繼續忍受強勢而不公平的對待多久？一輩子嗎？世世代代傳子傳孫嗎？團結一氣、自立自強、堅決向韓國的一切說「不」！

醒醒吧！年青人，不要再哈韓了！採取實際行動：

1.拒買韓貨、

2.不看韓劇、

3.不去韓國旅遊、

4.不搭韓航、

5保持高度韓國警戒意識！

台灣加油！如果你也認同這篇的報導，請大力轉寄給所有的親朋好友。為台灣加油！'



謠言破解說明

這部分駐韓國代表處在 2016 年有出來澄清過，表示這個傳聞絕非事實，呼籲國內民眾不要輕信。這從 2006 年就傳出來的老謠言，沒想到 2018 還在傳，基本上「韓國開放引進台勞」並不是事實。

（駐韓國台北代表部官網）

正確闢謠解釋

根據駐韓國代表處的說明：此一傳聞絕非事實，呼籲國內民眾不要輕信。在 2016 年的解釋，韓國法定最低工資為每小時6,030韓元（約新台幣166元），每日48,240韓元（新台幣1,330元），每月1,260,270韓元（新台幣34,747元），亦高於前述每月薪資新台幣18,000元，上述訊息顯係不實傳聞，自民國95年起即透過電腦及手機網絡流傳，本處曾於103年及104年進行查證，均屬網路不實傳聞，並無事實根據。

向韓國政府勞動部等機構查詢，韓政府對外勞實施「僱用許可制」（Employment Permit System），自國外引進非技術性勞工，需與相關國家簽署引進非技術性勞工備忘錄或協議，再由韓國產業人力公團依其國內勞動人力供需情形，向簽署協議之國家引進非技術性勞工，韓國已與東南亞、西南亞、中亞地區部分國家簽署類似備忘錄，並未與我方簽署類此協議，故網路流傳所謂「韓國開放引進台勞」之說法並非事實。

台韓於99年11月23日簽署「臺韓青年打工度假簽證瞭解備忘錄」，台韓相互給予對方青年申請度假打工名額每年400名，台韓雙方並自本（105）年起將配額提高到600名，韓方提供我國青年每年600名訪問韓國，學習文化、語言及享受旅遊，並同意我國青年一年工作最多1,300小時，此項安排屬台韓青年交流之性質，以「度假」為主要目的，而「打工」所得用以支應在韓停留期間所需之花費，與前述韓國開放引進台勞之謠傳迥然不同。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：台灣駐韓國代表處 - 網路流傳韓國開放引進臺勞訊息絕非事實

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】韓國6月開放台勞？薪資僅18000？駐韓國代表處：謠言