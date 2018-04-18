故事》織田信長當過「婚姻諮商師」？日本戰國時，只要老公沒出息妻子可隨時改嫁！

事情是這樣的，天正四年（1576），當時已貴為近江長濱城城主的秀吉，為了側室的問題與大老婆寧寧發生爭執，於是生氣的寧寧便藉著探望信長、送伴手禮的機會向信長哭訴夫妻不和的狀況。這個橋段也出現在 2002 年的大河劇《利家與松》中。

胡煒權

織田信長殺人無數、冷酷無情的形象早已深植人心，關於他的真實性格介紹卻是十分地少，也間接加深了人們對信長的負面印象。事實上，由於信長寫給親人跟家臣的私人書信並不多，使後世的我們更難以窺探他的內心世界。

織田信長像。（Source：Wikipedia）

話雖如此，也不是毫無線索可循，我們依舊能從蛛絲馬跡中探查到信長鮮為人知的一面。只是讓人驚訝的是，這個線索竟然跟秀吉及寧寧（北政所）有關。

事情是這樣的，天正四年（1576），當時已貴為近江長濱城城主的秀吉，為了側室的問題與大老婆寧寧發生爭執，於是生氣的寧寧便藉著探望信長、送伴手禮的機會向信長哭訴夫妻不和的狀況。這個橋段也出現在 2002 年的大河劇《利家與松》中。

家臣與主君之間是有可能相互介入對方私事的，舉例來說，家臣妻子的娘家有很大機會是主君的家臣，因此主君出手解決夫妻問題，雖然在史料上並不常見，但也全非不正常。此外，在那個時代，日本儒家思想的男尊女卑還沒成型，男女之間相對平等，結婚、離婚、再婚都比較自由。

高台院 （ねね）（Source：Wikipedia）

回到本題，我們現在雖然不知道寧寧跟信長抱怨的具體內容，但信長聽到寧寧的哭訴後，特意寫了一封頗長且大部分用假名書寫的私信給她。當時男性寫給女性的書信，主要都使用假名，搭配重要、常用的漢字，這跟女性以學習假名為主，少學漢字有關。書信中最引人入勝的一節如下：

「這次妳來的時候，我發覺妳比上次漂亮不少，藤吉郎（秀吉）總是抱怨妳，實在是不可理諭的行為。不管去哪裡找，也再找不到像妳這樣好的女性，對那隻禿鼠（秀吉）來說，妳是世上難求的。」

這恐怕是現時信長對女性唯一的一段讚美，也是他僅有的一封大談夫妻之道的書信。信長給足了寧寧面子後，接下來就開始教育寧寧身為大老婆的氣度與風範：

「從今以後，妳要挺起胸膛，要有當大老婆（原文「上樣」）的風範，要勇敢寬容才行。但是，既然是當老婆，即使有些事情不吐不快，也不要衝口而出，要好好侍候丈夫，這才是當老婆的本分。」

以現今的角度來看，信長這樣說恐怕會被控訴歧視女性和大男人主義吧？不過在那個時代，比起「男尊女卑」，「男外女內」的價值觀早已根深蒂固，夫妻各司其職，以維持家庭的安穩，這樣才能為主君效忠奉公。行文到了最後還有一小段文字，顯示了信長少見的一面：

「這封書信你記著也要讓秀吉好好讀！」

所以，其實這封信是信長藉著回覆寧寧，順勢把話帶給秀吉，讓他知道自己的立場，也避免君臣當面談家務事的尷尬。況且，那時候的秀吉也忙著近江等地的平定戰，根本不可能為此特意趕到安土來接受訓誡吧！

無論如何，這封書信的存在雖然不能幫助我們斷定，信長是否也會介入其他家臣的家務事，但起碼可以推斷信長也不是只知道要「天下布武」、不食人間煙火的戰爭機器，他還是擁有不為人知的溫情一面。

談完織田信長調解秀吉與寧寧的婚姻問題，接下來再來談談室町戰國時代女性的婚姻觀及權利。

不少讀者應該會以為，當時正值亂世，男人在外打仗，女人持家是再正常不過的事；或者會先入為主的認為，古代的女性都只能當弱者。其實配合文學作品來看，當時的婚姻觀念比較開放，日本女性享受的自主自由及權利，雖然不能與現代相比，但放眼日本歷史，卻是相對多的，至少比江戶時代的女性更加自由奔放。

例如，當時的女性只要符合一定條件，便可以隨時改嫁、再嫁，即使是拋夫棄子，也不會受到街頭巷議。而且，這些都受到當時戰國大名的法律保障，是合法合理的正當行為。

那麼，所謂的「一定條件」是指什麼呢？

例如伊達家的法律規定，婦人希望離婚改嫁，必須通知自己的父母、兄弟及丈夫本人，而且理論上不一定需要丈夫同意批准才能離婚，只要通知對方和第三方（證人）知情便可，所以只要做好聯絡工作，武士家的女性成功離婚的機會是很大的。

當時的觀念，可以說是追求夫妻相敬如賓、互惠互利。若男人沒有出息、或者不做好丈夫的本份，妻子便可以隨時離開；相對的，夫方也可以用同樣理由、同樣手法提出離婚。反過來說，如果沒有知會對方，又或者知會的一方反悔、否認提出過離婚，一旦被揭發，證據確鑿，那便有可能受罰。

因此在戰國時代，武士家的女性藉著各種理由轉嫁、改嫁的例子十分多，著名的有德川家康的母親阿大、織田信長的族妹（或親妹）阿市等等不勝枚舉。不過值得留意的是，她們並不只是任人擺布的工具或旗子，在改嫁時她們可以提出各種條件，作為改嫁的籌碼，這些在當時基本上都是獲得尊重的。

以上的規定主要是針對武士家庭，但這種習俗其實在一般農村百姓間也很常見。在當時的民間，勞動女性比男性的多，男性耕作之外，還要負擔領主、村落的夫役，甚至充當士兵，所以日常生活上的持家操勞，主要都是女性，甚至在城下町、市場出店擺攤也不乏女性的身影，這種社會環境也成為女性具備自主意志的背景因素。

另外，當時不少地方的風俗存在「打後妻」的做法。所謂「打後妻」，就是丈夫因為移情別戀，想休妻再娶。當時的妻子知道後，元配會向對方下戰書，為面子而戰，有時會因為夥同娘家、好友等上門助陣，引發群毆，甚至發生命案也是十分常見的狀況。



日本戰國時代「打後妻」的風俗。（Source：Wikipedia）

這個風俗一直到江戶時代也仍然存在，在這種情況下，引起事件主因的丈夫是不能介入干涉的。因為當時的人認為，那是女性為了尊嚴及面子拚盡全力的「戰爭」。

然而，這些女性如此自主的行為，嚇壞了當時來到日本，將婚姻視為最神聖、視離婚為不可理喻的耶穌會傳教士，他們回報教會時，還專門特寫這個問題：

「日本的女性不重視童貞，即使不是處女，她們不會失去名譽，也不會失去結婚的權利。」

「在日本，女性很多時候主動向丈夫提出離婚。」

當然，各地區的戰國大名法規各有參差，不一定規定的那麼清楚，也不一定都管的那麼仔細，很多時候還是將處理權限交給夫婦雙方的家族，或者所屬的村落長老自行處理，大名不會主動干涉。然而，這可說是當時日本人的真性情，與現今大眾對日本人的形象明顯有所落差。

隨著江戶明治時代後的思想解放，女權逐漸被重視之下，日本女性對婚姻的觀念也相對自由自主，彷彿又有點「回到原點」的感覺呢！

本文經授權轉載自故事 織田信長當過婚姻諮商師？日本戰國時，只要老公沒出息妻子可隨時改嫁！