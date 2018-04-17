郭老師的跑步教室》女性為何身體總是這麼軟Q？

沒有偉大的女性懷孕生產，人類就無法傳宗接代，為了生育下一代，女性身體的演進卻對自身的跑步運動產生不利的因素。既然女性賀爾蒙能讓女性身體關節韌帶鬆弛，不利於跑步運動，那麼我們運動者是否可以透過訓練改善這種情形呢？

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

每次看女性同胞在運動前、運動後做伸展時都羡慕她們的絕佳柔軟度，輕鬆一彎腰就可以手指甚至手掌觸地，即便是剛加入體適能班、許久沒有運動的年長女學員，柔軟度也都比我好，一直以為原因是男性的肌肉纖維粗壯，延展性較差，所以柔軟度比女性弱。最近讀了一本人類學的書修正了我的錯誤觀念，也解開了女性為何柔軟度較佳之謎，這本有趣的書《人類的起源》，是韓籍人類學家李相僖博士的著作，她把艱深的人類學上課內容，轉變成以饒富興味的問題（例如「人類是食人族嗎？」）為標題的數個篇章，演繹了人類的進化過程，書中有精彩的人類學者群科學研究辯證情節和考古衍生的現代意涵。

李博士在人類的進化中說明了生活在400－500萬前的古人類腦容量跟黑猩猩差不多，只有450毫升（從發掘出的頭骨化石推測而得），但是隨人類的生活需要，人不斷變聰明，腦容量也越來越大，到了約十萬年前，腦容量來到了1400毫升，跟現在我們的腦容量一樣了，而腦子的大小和容量成正比，因此人類的頭也越來越大，這對負責生育的女性形成考驗。為了要直立平穩地行走，我們人類的骨盆應該越窄越好，可是人類的頭卻越來越大，胎兒的頭體積遠大於產道的寬度了，於是，女性的身體結構開始演化，以便生育，一是女性骨盆變寬變大，這還不夠，女性還分泌了「弛緩素」賀爾蒙，讓身體的關節韌帶放鬆，才讓嬰兒能夠順利通過產道離開母體。這說明瞭女性的骨盆為何比男性寬，而且柔軟度比男性佳的原因。

女性為何柔軟度較佳？（Livestrong.com）

沒有偉大的女性懷孕生產，人類就無法傳宗接代，為了生育下一代，女性身體的演進卻對自身的跑步運動產生不利的因素。先是骨盆寬大的問題，身體前進時寬廣的骨盆容易左右搖晃，所以在需要直線前進的運動上就吃虧了，所以專業教練在選才時，會特別選擇天生骨盆較窄的身材，以便佔有先天優勢。而我們一般業餘跑步運動者，就不必這麼講究了，可以用後天的鍛煉補正這問題，解決因骨盆寬大會左右搖晃的問題，最好的方式就是跑步時身體軀幹適當的前傾。身體前傾時，為了不至於往前跌倒，本能的出腳的角度就會維持前進方向，從而減低左右橫移的力度。我常跟學員說，巧妙地借用無所不在的地心引力，你會跑得更輕鬆的理由就在這裡。

其次是關節韌帶鬆弛的問題，柔軟度佳不是更好？要先釐清的觀念是韌帶是環繞人體關節的組織，目的是保護關節，讓關節活動時角度不至於過大，以致造成脫臼，如果韌帶鬆弛，對關節保護的作用就減弱。跑步時，身體是完全連動的，某關節活動角度大時，左右前後晃動太多，反而不利於力量傳導到下一肢段，因此，關節的穩定度是跑步時在身體動作上具有關鍵地位的。如果柔軟度是因為關節韌帶鬆弛，而不是肌肉肌腱的延展度好，反而不利於跑步運動，這也是我們在做伸展時，只能伸展肌肉與肌腱，而不去伸展韌帶的理由在此。我們一般健身者分不清楚哪些伸展動作會拉鬆韌帶，因此建議不要過度強調柔軟度，伸展一定要做，但是伸展的角度中等即可。

既然女性賀爾蒙能讓女性身體關節韌帶鬆弛，不利於跑步運動，那麼我們運動者是否可以透過訓練改善這種情形呢？以下是對於跑步需要而建議的關節穩定鍛鍊：

一、肩部動作方式：

肩部動作方式。（圖：作者提供）

（1） 雙手在胸前拉開略感有阻力的彈力繩，撐住五～十秒，再回復原姿勢，反覆進行六～八回合。

（2） 雙手往前平舉，拉開略感有阻力的彈力繩，撐住五～十秒，再回復原姿勢，反覆進行六～八回合。

（3） 雙手往上舉，拉開略感有阻力的彈力繩，撐住五～十秒，再回復原姿勢，反覆進行六～八回合。

二、髖關節和骨盆動作步驟是：

髖關節和骨盆動作步驟。（圖：作者提供）

（1）平躺地上。

（2）利用核心力量托起骨盆（即橋式），停留二十秒。

（3） 伸直單腿，撐住五～十秒，換腳上抬，撐住五～十秒，回復平躺姿勢。

（4）反覆進行六～八回合。

其實不僅是女性，男性的身材比例也不盡然每人骨盆都窄小，仍然有不低的比例的男性骨盆較寬，跑步時要讓身體前傾，減低左右橫移，讓髖骨關節壓力減輕，預防日後造成髖骨問題。關節的穩定度練習也是，部分男性的關節穩定度差，不是韌帶鬆弛的問題，而是肌肉量不足，尤其是中老年男性，也需要加強關節穩定的鍛鍊，對跑步、對日常生活都有利。