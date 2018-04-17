故事》【世界遺產故事】吳哥窟──全球最大毗濕奴神殿（中）

由於吳哥窟實在太大，不得不分三集介紹。上次介紹吳哥窟外圍，這次介紹吳哥窟外廓畫廊與毗濕奴的故事。正如上次提到，吳哥窟外圍圍牆的內部其實是一段段的畫廊，畫廊上雕刻的都是一些印度神話故事和高棉帝國的歷史故事。

前文：【世界遺產故事】吳哥窟──全世界最大的毗濕奴神殿（上）



吳哥窟（Source: Rish ap Wiliam@ Flickr）

曾經有人問過我，如果去吳哥窟要花多少時間遊覽？

老實說，答案是見仁見智。如果你只是純粹到此一遊，大可以直接上去主塔走一圈，拍兩張照片，花一個小時就夠了。然而，如果你想細味吳哥窟背後的故事，則需要花上一整天的時間。

由於吳哥窟實在太大，不得不分三集介紹。上次介紹吳哥窟外圍，這次介紹吳哥窟外廓畫廊與毗濕奴的故事。正如上次提到，吳哥窟外圍圍牆的內部其實是一段段的畫廊，畫廊上雕刻的都是一些印度神話故事和高棉帝國的歷史故事。

印度神話入門

提婆神雕像

阿修羅雕像

為了明白吳哥窟的雕刻是什麼，就有必要先粗略地了解一下印度神話。

印度神話的故事主要記載在兩本史詩《羅摩耶那》和《摩訶婆羅多》。據史詩記載，印度神話大致分為兩群主要神族，一群是「提婆」，另一群是「阿修羅」。提婆神足包括之前有提到的梵天、毗濕奴、濕婆等；阿修羅則是是一群追求力量的神族，有時更被稱呼為惡魔。阿修羅族及提婆族都是天神迦葉波的後代，最早期的吠陀文獻記載阿修羅族是一群司掌道德及社會的神祇，提婆族則是掌管自然現象的神祇。

關於吳哥窟畫廊，總共可分有八大壁畫：東畫廊北壁、東畫廊南壁、南畫廊東壁、南畫廊西壁、西畫廊南壁、西畫廊北壁、北畫廊東壁、北畫廊西壁。其實沒有特別的順序方法去欣賞壁畫，陸奧反而建議可劃分為幾類欣賞：印度神話故事、毗濕奴化身故事、印度史詩、高棉帝國歷史。

印度神話故事──南畫廊東壁

阿修羅雕像

南畫廊東壁又名《天堂與地獄》，主要描繪印度神話的地獄和天堂情景。細心眼利的你或許會見到一些描繪地獄的細節，例如：長鉗拔舌、敲碎骨頭、大鳥撕裂、人在火上烤等，令人有點毛骨悚然。

印度神話故事──東畫廊北壁

中間騎牛的掌管地獄的閻魔（Yama），閻魔的形象後來為佛教所採納。其後佛教傳至中國後，即今天為人所熟悉的閻羅王。

東畫廊北壁展示的是毗濕奴大戰阿修羅的情景，阿修羅從左右兩邊向中央的毗濕奴進發，中央的毗濕奴站立於金翅大鵬鳥上，與一眾阿修羅作戰。

印度神話故事──北畫廊西壁

毗濕奴大戰阿修羅的情景。

北畫廊西壁描繪了提婆神大戰阿修羅。觀賞浮雕時可以留意幾個情景，例如：毗濕奴騎大鵬金翅鳥、梵天騎孔雀、因陀羅騎大象等，清晰地看到印度神話中眾神的模樣。

毗濕奴化身故事──東畫廊南壁

大鵬金翅鳥與阿修羅作戰的形象。

東畫廊南壁是記載印度神話中最著名的《攪乳海》（Churning of the Ocean）故事。

在印度教神話裏，提婆族和阿修羅族都受到生老病死的問題所困擾。相傳，須彌山四周的乳海蘊藏着可讓眾神長生不老的甘露，為了解決永生的問題，眾神決定希望攪動乳海，獲取甘露而達到長生不老；然而，攪動乳海的力量需要與提婆和阿修羅兩大神族一起合作，才能成事。於是，兩族就相約一起攪動乳海。

攪動乳海的情節就在東畫廊南壁反映出來。你在壁雕的左邊上見到 92 位阿修羅，右邊看到 88 位提婆神。整列有一條蛇（該蛇為印度神話的蛇神那伽之王──婆蘇吉）被阿修羅和提婆神所持著，其中阿修羅負責持着蛇頭那方，提婆神則負責持着蛇尾那方，把蛇充當繩索攪動乳海，榨取甘露。在攪動乳海期間，毗濕奴就是化身成龜的模樣，名為「俱利摩」，充當攪蛇棒的底座，協助攪動乳海。

毗濕奴化身故事──北畫廊東壁

毗濕奴化身成圖中下方龜的模樣，名為「俱利摩」，充當攪蛇棒的底座，協助攪動乳海。





毗濕奴除了化身成俱利摩之外，亦曾化身成一個牧童，名為「黑天」。在北畫廊東壁，壁雕顯示了幾個畫面，第一個是黑天正騎着金翅大鵬鳥，與阿修羅搏鬥；第二個畫面是金翅大鵬鳥正在撲滅戰火；第三個畫面是黑天把阿修羅砍斷至剩下兩隻手；第四個畫面是黑天懇求濕婆赦免阿修羅的罪行。

印度史詩──西畫廊北壁

黑天與阿修羅戰鬥情況。

史詩《羅摩耶那》記載着那樣的故事，以前有一位名為「羅摩」的王子，與妻子「悉多」一直要好地生活，但某天魔王羅波那用詭計捉走了悉多，羅摩遂要出外沿途歷險，把悉多拯救回來。在歷險期間，羅摩認識了神猴哈奴曼，在哈奴曼陪健之下，歷經萬難，最終與羅波那決戰。

那場決戰名為「楞伽之戰（Battle of Lanka）」，正是此畫廊所示的故事。壁雕顯示了羅摩站在神猴哈奴曼上射箭，以及其他打鬥場面，最後則顯示一眾猴子幫助羅摩奪回悉多。

印度史詩──西畫廊南壁

猴子們正與惡魔戰鬥概況。

西畫廊南壁記載着另一本史詩《摩訶婆羅多》的故事。摩訶婆羅多的「摩訶」意指「偉大」，婆羅多是古時印度國王的名，顧名思義，《摩訶婆羅多》是指婆羅多王及其後裔的故事，故事結局是國王的後裔分成兩大族群──班度族和俱盧族，最後兩族發生大戰而悲劇收場，壁雕正是顯示該場大戰（Kurukshetra War）的畫面。

在壁雕上，左邊是俱盧族的士兵，右邊是班度族的士兵，中間是兩族爭戰的畫面，非常震撼。

高棉帝國的歷史──南畫廊西壁

班度族和俱盧族大戰的畫面。

南畫廊西壁主要描繪的是蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II）和其軍隊的狀況。在壁雕上，你可以嘗試找出頭戴王冠、坐在寶座上的蘇利耶跋摩二世。另外，你又會見到不少高棉的士兵、馬匹等畫面，形象栩栩如生，讓你聯想到高棉帝國當年國力的強盛。

原文為《陸奥紀行物語》的〈吳哥窟──全球最大毗濕奴神殿（中）〉

本文經授權轉載自故事X陸奥紀行物語 【世界遺產故事】吳哥窟──全世界最大的毗濕奴神殿（中）