恐懼鳥》讓你困在房裡無處可逃的詭異怪光—加州紅光事件

連續的紅光事件引起眾網民恐慌，他們說寧願兩人走出來說是惡作劇，不會怪責他們，都比真的有兩個人死於非命好。因為過往4chan真的發生過不少上過報章的死人事件，現在紅光也仿佛針對那些喜好超自然的人，難免會感到擔憂。

恐懼鳥

時間大約是中三。猶記得某晚我起床上廁所（這可能和我天生一邊腎臟報廢有關）。起床時看到窗簾外傳來一道白色強光。那道白光很強勁，上下大小窗戶也灑進來。我起初以為到了大白天，所以便不以為然走去廁所小解。直到我從廁所回來時，卻驚覺房間漆黑一片。於是我匆忙打開窗簾，發現外面根本還是漫漫長夜，鬧鐘也顯示凌晨三時。這根不沒可能！因為我房間有兩道窗戶，分別面向不同方位，即使是最強的車頭燈也不能同時照進兩道窗戶。

但本著「發生便算了」的心態，何況又不是什麼鬼怪，於是便躡手躡腳地爬回床上睡覺。縱使如此，那道宛如白天般刺眼的強光多年來仍然榮繞在我腦海裡，雖然長大後聽過很多奇聞怪事，也未找到類似的經歷...直到兩個星期前。

第一宗紅光事件

在4月2日凌晨，一名4chan網民上載了一張怪異照片，聲稱自己在回家的路途上看到一朵奇怪的雲。起初大家都以為這只是那些捕風捉影的UFO照片帖子，所以沒有太大反應。但隨著事件發展下去，卻讓眾人愈看愈毛骨悚然....

就在我公司外面，有一朵雪茄狀的怪雲飄浮著。它的位置比正常雲低，而且動也不動，即使現正刮著大風也好。我近來看到很多奇形怪狀的雲朵，我相信它們都是UFO來。如果想看更多相就對我說，我今晚會步行回家。

在月亮的左邊的確有一道呈長條狀的垂直怪雲，但一張照片始終難辨，於是網民開始要求更多的照片，那版主也確實做到︰

想知道那朵怪雲離我有多近，這張相距離上一張50米，但它仍然在同一地方。我基本上環繞住那朵雲走。

從我們的角度看，那朵雲理所當然是靜態。然而從版主的描述，它其實以奇怪的角度轉動，而且是若隱若現。另一方面，版主的電話訊號也莫名其妙地受到干擾︰

我也是這般想⋯等一下！它在旋轉。我很快會上載新照片。我其實很害怕，獨自一人在一條不太繁忙的街道上。 那朵怪雲愈轉愈黑⋯黑得幾乎未能在手機顯示出來⋯直到我開始拍照前，它也沒有動過。問題是我和路上碰到的同事凝望了它好一會兒。 我的3G突然無故變了2G⋯我也不知道原因，我可是給4G價錢！回家後才上載更多的相，Wifi應該會快一點。

更加奇異的是，那朵雲突然吐出一顆神秘的紅色光球，以固定的頻率閃爍著，讓眾人始料不及︰

﹝這是他稍後上載的照片﹞我正在回家的路上。雖然很難看得清楚，但我拍到張很有趣的相片，到達家後會上載給你們。那朵怪雲突然吐出一顆閃耀的紅點。我拿到數個清楚的角度，但同樣我的數據計劃不容許我上傳它們過來。

我大約還有20分鐘便到家，我會第一時間和大家更新。

縱使真相未明，但愈來愈網民開始相信那是UFO來，更有數個好像懂通靈（且害人不淺）的網民建議版主向那不明物體投射「正念訊息」︰

雖然聽起來很怪，但嘗試向它傳送愛／友好的感受

是啊，嘗試向它表達「我被你的出現嚇到，我希望你是善意，是的話我會送上最友善的祝福。」

有網民駁斥胡亂發放訊息有機會吸引「不好的東西」過來，但那幾個正能量網民深信所有UFO都是善良，堅持這做法完全沒問題，並繼續慫恿版主投放正能量（反正出事的又不會是他們）︰

只要你沒有投射負面能量，就會一直無事。這通常都很好玩，儘量發出正能量的光環，甚至中性的光環也可以，只要它沒有感到惡意就好了。 無論你感覺如何， 儘量保持放鬆的心情，這已經很足夠。只要你傳送的感情夠清晰，一切你的想法都會「自動翻譯」成它們的語言。

不幸的是，我們那個傻呼呼的版主亦的確跟著做︰

那顆紅點剛熄滅了，而且那朵怪雲也在我不為以時消散了......我仍然向那方向傳送正面的思想… 我從未做過類似的事情，所以也只是盡我所能。 我會繼續嘗試上載紅點的照片。

即使版主之後表示傳遞信息後感到不適，覺得有物體從遠方注視他，甚至身體出現異樣，那些正念網友都沒有放棄，繼續發出他們那些空頭支票的保證︰

傳送你溫暖／愛的共鳴波，兄弟。 上帝愛你，衪會保證你100％安全，不要說任何對自己有害的說話。

原本那紅點和怪雲已經消去，但被版主持續騷擾下，結果可想而知︰

它（那紅點和雲）回來了...我要停下來拍照

之後版主繼續上載了數張那不明物體的照片。他形容那紅點「 如其說是閃爍，更加像「脈動」，而且它是靜止不動兼沒有發出任何噪音。」

除此之外，隨著他一直拍攝下去，怪事陸續發生，例如相片愈來愈多受干擾的斑紋，版主的身體也由輕微不適變成頭暈嘔心。嚇壞的他終於按捺不住，開始急步跑回家。

以下是版主回到家後，用Wifi上傳先前拍下的影片︰

回家前，版主向大家說他相信回到家後「一切都會變好」，然而結果卻是急劇轉下。他不單止發現自己流鼻血，頭痛欲裂，屋外的狗隻也發狂似的亂吠。即使聽了那些正念網友建議的音樂，情況也見不得好轉︰

鼻子開始流血。開始上載照片來...終於返到電腦而前。我想我要多喝些水。

我的狗發瘋似的狂吠，我把牠們帶房裡......窗外已經不見那東西物體，但我仍然感到非常焦慮，頭也開始劇痛起來。

一會兒後，版主表示想沖熱水浴休息一下，大家也順意安慰他一切都會安好。怎料到數十分鐘後，他上載了一張讓所有人不寒而慄的照片︰

有‧東‧西‧在‧我‧房‧子‧裡

版主表示洗澡時突然聽到狗隻的哭嚎聲，當他走出查看時，驚見被客廳一抹詭異如血的紅光所占據。他嚇得立即衝回房間鎖門，立即打給911，其他網友也跟著他驚慌起來︰

樓主你有沒有武器？警察還要多久才到？ 直覺告訴我應該刪除所有保存的照片，其他人如果保存了任何照片也應該跟著做。操你媽的。警察到達時拜託再發帖，讓我們知道樓主你沒事。 他媽的，安全要緊 即‧刻‧返‧回‧你‧他‧媽‧的‧睡‧房‧

但後來，版主卻告知大家他要出去，因為擔心房外狗狗的安危。他留言說自己已經拿起槍，並留下他的地址「加利福尼亞州的科羅納，地區區號92882」。縱使他的理由是絕對理解，但網民都極力說服他留在房內︰

拜託你不要這樣做！留在你的房間，等待警察過來。槍口瞄準著門口，但又不要直接坐在門前。

如果你出去，你一定會死。

以下來他最後一段留言和照片︰儘速網民都力挽狂瀾地勸說他，但版主仍舊執意要出去保護狗狗。

我看它，它是一道影子，它在走動，它看不到我，未有警車聲。

自此之後，再沒有版主的音訊。

第二宗紅光事件

對於那朵怪雲，有網民認出那是極之稀見的弧狀層積雲（Stratocumulus Arcus） 。版主的照片和所描述的「非常低層、旋轉、接近靜止」都符合該雲種的特徵，通常在暴風雨前夕形成 。由於缺乏該區氣候的資訊，始終未能寫出實際的形成機制，但版主身處的加州科羅納一定不常見那種雲。

同一時間，他亦承認從照片中很難精準地分辨出來，所以也有可能是飛行器留下的飛機雲來，但這又解釋不了它旋轉的性質。

然而最讓網民耿耿於懷的是那抹怪異的紅光，不是在於它如何形成，而是它並不是第一次發生。網民找到早在3月19日便發生類似的事件，同樣一名網民被紅光困在屋內，雖然那時候沒有那麼多人關注，但事件經過同樣地詭異︰

嘿/ x /

我現在嚇得僵硬在梳發上。我在凌晨1點左右在沙發上睡去，然後凌晨3點突然驚醒過來，發瘋似的冒冷汗，但沒有什麼原因。不久我就看到走廊傅來怪異的紅色光芒，還未敢去調查。

那房間唯一的燈已經熄了，而且它絕對不會發出紅光，那只是一般的天花板燈來。



還傳來一陣奇怪的嗡嗡聲



與第一宗經歷相同，這版主也看到一團人影在紅光裡走動，但最讓他感到恐懼的始終是那無法解釋的嗡嗡聲︰

老實說，我想我看到一團人形的陰影...在走來走去..那些嗡嗡聲沒有停過，哨子聲則斷斷續續...還有其他在這裡發布直播的方法？

我發誓那嗡嗡聲真的存在，它持續了大約1秒後停下來，然後隔2秒又再開始，就像孩子在玩弄播音機般。

沒有嗡嗡聲或口哨聲，紅光填滿了房間，陰影無處不在，我屋根本沒有東西可造出如此效果

那些嗡嗡聲再次傳出，我真的嚇得拉屎了。我慌忙打開燈光，然後跑回房間... 這他媽的是什麼一回事，是那些太陽耀斑或者什麼我不知道的東西嗎，究竟他媽的什麼事!!!!？

可能同一個版子，所以今次也有正能量網友走出來，鼓勵版主做些不合常理的舉動︰

無論如何，你把它視為一種「轉機↓會更健康。你意識到那負面存在在吸收你的恐懼，對嗎？ 因此，你在恐懼中度過的每一分鐘都是它們的盛宴。 鼓起勇氣和它面對，打開你的燈，走到門口前。但之前先來個禱告，想像自己被愛所包圍。樓主你一定會無事的，然後去睡一覺好的，明天是週一....唉。

幸好這版主比較有理性，沒有跟著他們所說去做，很快便打電話報警。然而，那些宛如魔鬼吹奏的聲音卻一步一步讓他陷入痛苦，但窗戶的鐵架卻阻止了他逃生，到最後時他仿佛失去了所有聽力，腦海陷入一團混亂︰

幸好這版主比較有理性，沒有跟著他們所說去做，很快便打電話報警。然而，那些宛如魔鬼吹奏的聲音卻一步一步讓他陷入痛苦，但窗戶的鐵架卻阻止了他逃生，到最後時他仿佛失去了所有聽力，腦海陷入一團混亂︰

嗡嗡聲愈來愈響亮，哨子聲也愈來愈高音，我甚至無法聽到接線生的聲音，腦袋一團混亂。媽的！我要走了

接線生已經派出警察和救護車。 我掛線後老闆便打電話來，他現在也趕過來。 我現在幾乎任何聲音也聽不到，天曉得究竟發生了什麼事

版主最後留下了旁邊的照片，註釋「???」，卻沒有再說明什麼便人間蒸發了。有人推測那抹詭異的紅光已經入侵至他身處的房間。

連續的紅光事件引起眾網民恐慌，他們說寧願兩人走出來說是惡作劇，不會怪責他們，都比真的有兩個人死於非命好。因為過往4chan真的發生過不少上過報章的死人事件，現在紅光也仿佛針對那些喜好超自然的人，難免會感到擔憂。

即使我也猜想如果事件是捏造，事主應該是用紅色玻璃紙包住光源，但光源要夠強才可做到相片裡的耀眼，說不得要上正式拍攝用的器材。然而直覺又喚醒童年窗外那道白色強光，所以究竟應否相信他們兩人，我自己也同樣無限疑惑。

但無論如何，拜託那抹紅光不要出現在我家證明自己就好了。

本文經授權轉載自恐懼鳥 讓你困在房裡無處可逃的詭異怪光—加州紅光事件