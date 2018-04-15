自由開講》神明理應不會責怪蘇貞昌？！

◎陳振

前行政院長蘇貞昌日前宣布接受民進黨徵召，參選新北， 不過其實8年前，蘇貞昌就在保安宮公開說過不會再選第3次， 如今不能遵守承諾，被國民黨拿出來調侃， 新北市長朱立倫甚至酸他應該去跟保安宮神明講清楚。 幕僚證實蘇貞昌早就在宣布接受徵召的前一天就去保安宮參拜， 不過是以一般香客身分，低調到不行。

蘇貞昌昨天表示，過去曾在台北市保安宮宣布不選第三次的台北縣長，對於無法守住諾言感到抱歉，前幾天已到保安宮向保生大帝報告。（資料照）

2010年蘇貞昌受訪時表示：「我對台北縣始終感情濃厚， 但我不會選第3次。」就是這句話， 幾乎變成這回參選新北市最大包袱，不過蘇貞昌還沒答應參選， 已經自己先來找解方。相信神明會原諒他的誓言， 因為人民需要他再度出馬「拯救蒼生」。

民進黨很清楚，在台北市可能再度禮讓柯文哲的前提下， 新北市一定要固守，否則2020年總統大選很困難連任， 即使可能換人選。吳秉叡也很清楚，他屆時無法承受潰敗的責任， 只好讓師傅再度出馬。所以蘇貞昌可說是黨內眾望所歸， 相信新北市民也會諒解的，畢竟蘇的政績有目共睹。

侯友宜如果勝選，將是朱立倫最大的「條仔腳」， 對民進黨與人民極為不利， 因為一個沒有以台灣為中心思想的柯文哲已經夠頭大， 何況再加上侯友宜？侯友宜如果有以台灣為中心思想， 當初就不會去抓鄭南榕，因為鄭南榕既非「匪諜」，更非殺人犯， 侯友宜帶那麼多全副武裝的警察去抓人家做甚麼？ 還好意思自我美言說是「不完全成功的救援」！ 難道當年蔣經國已死，違抗命令會被判死刑嗎？

有些國民黨人說，當時是李登輝當總統，他應該負責。這就奇怪了， 當初李登輝剛就總統與主席位子，權力基礎脆弱， 隨時可能朝不保夕，哪有權力下條子抓「叛亂犯」？ 何況當年抓人的命令是高檢署，高檢署的上司是司法院長林洋港， 李登輝敢命令林洋港抓人嗎？如果有的話， 可以調閱是否有當時李登輝給予司法院的命令便可知分曉。

除此外，侯友宜還有四年前八里八仙樂園的粉塵爆炸案， 當時有許多學生死傷。如果主辦人有責任， 那麼負責監督的新北市政府就沒有嗎？ 據說當時市政府有關單位的官員拿了好幾張招待劵， 是否因此疏於監督，不無可議之處。當年八掌溪案， 扁政府就有高官負責下台，為何更嚴重的八八水災與八仙樂園爆炸案 ，台北市與新北市府卻沒有官員 負責，有道理嗎？

蘇貞昌在屏東縣長、台北縣長與行政院長任內，政績斐然， 無可挑剔，大家有目共睹。他對台灣的愛與認同度更沒有人質疑， 否則當年也不會冒著生命危險幫美麗島人士義務辯護， 也不會獲得當年盧修一的捨命助選。蘇貞昌更沒有像某些人， 在各黨間跳來跳去，只為了謀取官位或利益。

此次如果不是民進黨沒有人可與侯對抗，蘇貞昌也不會跳下來選， 所以神明理應不會責怪他。因為他不只是為了民進黨， 也是為了台灣與人民前途著想。

（教師）



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