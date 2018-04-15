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自由開講》神明理應不會責怪蘇貞昌？！

2018-04-15 12:04

陳振

前行政院長蘇貞昌日前宣布接受民進黨徵召，參選新北，不過其實8年前，蘇貞昌就在保安宮公開說過不會再選第3次，如今不能遵守承諾，被國民黨拿出來調侃，新北市長朱立倫甚至酸他應該去跟保安宮神明講清楚。幕僚證實蘇貞昌早就在宣布接受徵召的前一天就去保安宮參拜，不過是以一般香客身分，低調到不行。

蘇貞昌昨天表示，過去曾在台北市保安宮宣布不選第三次的台北縣長，對於無法守住諾言感到抱歉，前幾天已到保安宮向保生大帝報告。（資料照）

2010年蘇貞昌受訪時表示：「我對台北縣始終感情濃厚，但我不會選第3次。」就是這句話，幾乎變成這回參選新北市最大包袱，不過蘇貞昌還沒答應參選，已經自己先來找解方。相信神明會原諒他的誓言，因為人民需要他再度出馬「拯救蒼生」。

民進黨很清楚，在台北市可能再度禮讓柯文哲的前提下，新北市一定要固守，否則2020年總統大選很困難連任，即使可能換人選。吳秉叡也很清楚，他屆時無法承受潰敗的責任，只好讓師傅再度出馬。所以蘇貞昌可說是黨內眾望所歸，相信新北市民也會諒解的，畢竟蘇的政績有目共睹。

侯友宜如果勝選，將是朱立倫最大的「條仔腳」，對民進黨與人民極為不利，因為一個沒有以台灣為中心思想的柯文哲已經夠頭大，何況再加上侯友宜？侯友宜如果有以台灣為中心思想，當初就不會去抓鄭南榕，因為鄭南榕既非「匪諜」，更非殺人犯，侯友宜帶那麼多全副武裝的警察去抓人家做甚麼？還好意思自我美言說是「不完全成功的救援」！難道當年蔣經國已死，違抗命令會被判死刑嗎？

有些國民黨人說，當時是李登輝當總統，他應該負責。這就奇怪了，當初李登輝剛就總統與主席位子，權力基礎脆弱，隨時可能朝不保夕，哪有權力下條子抓「叛亂犯」？何況當年抓人的命令是高檢署，高檢署的上司是司法院長林洋港，李登輝敢命令林洋港抓人嗎？如果有的話，可以調閱是否有當時李登輝給予司法院的命令便可知分曉。

除此外，侯友宜還有四年前八里八仙樂園的粉塵爆炸案，當時有許多學生死傷。如果主辦人有責任，那麼負責監督的新北市政府就沒有嗎？據說當時市政府有關單位的官員拿了好幾張招待劵，是否因此疏於監督，不無可議之處。當年八掌溪案，扁政府就有高官負責下台，為何更嚴重的八八水災與八仙樂園爆炸案台北市與新北市府卻沒有官員負責，有道理嗎？

蘇貞昌在屏東縣長、台北縣長與行政院長任內，政績斐然，無可挑剔，大家有目共睹。他對台灣的愛與認同度更沒有人質疑，否則當年也不會冒著生命危險幫美麗島人士義務辯護，也不會獲得當年盧修一的捨命助選。蘇貞昌更沒有像某些人，在各黨間跳來跳去，只為了謀取官位或利益。

此次如果不是民進黨沒有人可與侯對抗，蘇貞昌也不會跳下來選，所以神明理應不會責怪他。因為他不只是為了民進黨，也是為了台灣與人民前途著想。

教師

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