自由開講》回應 楊某的「哪門子的台獨工作者」之「失敗主義」見解？！!

◎蕭逸夫

回應前衛生署署長楊志良投書「哪門子的台獨工作者」－－第二點：失敗主義

楊志良說當前政府對中國政策是一個「失敗主義」。他認為台商投資大陸，不是資匪。大陸資金來台不是經濟侵略略。他要求大家要有信心，相信台灣赴大陸求學的子弟不會被洗腦。大陸學生來來台不會是搞顛覆、搞統戰，他認當前政府缺乏影響對岸集權國家的信心，是一個「失敗主義」，就讓我們用已知的事實來評估他的想法。

多少台商投資大陸，資金被很多非法手段沒收並一去不回。而被沒收的台商資金卻被用在發展中國的業務上。這等於是台商非自願的「資匪」，搜尋一下網路，可以找到無數的案件。

大陸資金來台就是經濟侵略。企圖購買媒體為宣傳工具，來操縱輿論。影響公眾意見。干擾內政。這是利用經濟來搞統戰。大陸資金企圖來台投資高科技，企圖接管台灣高科技產業，阻礙台灣在該領域的競爭力。中國農產品採購團宣布有意購買大量農產品，導致農民增加產量，最終沒有履行購買承諾，導致產品價格崩盤和傷害農民的生計。破壞經濟穩定。水產養殖面臨類似的不穩定經濟侵略策略。楊志良顯然沒有看到這些經濟侵略的事實，也沒有感覺經濟侵略所帶來的痛苦經歷。

中國統戰洗腦的對像不僅是對台灣赴大陸求學的子弟。他們針對廣泛的人群包括台灣學生，親中政黨主導黨員，各級軍人包括在職和退役的將軍。他們用中國政府補助低價格旅遊，吸引他們選擇的台灣人到中國旅遊，進行洗腦統戰。低價格中國之旅是中國統戰洗腦的手段。

中國搞顛覆、搞統戰，是公開的事實。他們使用中國學生，中國間諜，潛服在中國滯台人的第五縱隊，台商，黑道來執行統戰顛覆。楊志良沒有看到台北各地的五星旗幟飄揚，極統派中華愛國同心會在101大樓前面叫喊抨擊政府，欺凌法輪輪功會員。黑道黑衣人威脅學生，五毛黨利利用言論自由為掩護在媒體網絡上公然要求顛覆政府。



極統派中華愛國同心會在101大樓前面叫喊抨擊政府，欺凌法輪輪功會員。（圖擷取自臉書）

中國間諜無處不在。最近的王炳忠案，周泓旭案，從2000年來，中國特務人數不計其數。另外，楊志良你應該要知道以下中國間諜案例：

1. 陳士良（國防部中科院技士），涉嫌為中共搜集中科院導彈及通訊機密數據。

2. 曾昭文（軍情局離退文職人員），遭中共國安部門吸收，透過現職軍情局的舊識文職人員陳穗瓊刺探、蒐集機密資訊。

3. 白金養，（軍事情報局少校），2003年元月赴泰旅遊，被中共國安部吸收，返台後為中共從事情蒐，發掘接觸路路線。

4. 蔣福仲（空軍北部區域作戰中心上尉攔截管制官），涉嫌將職務上熟悉的機密文件包括空軍的「強網系統」、「安宇計劃」，「愛國者飛彈攔截參數」經在大陸經商的叔叔給中國鄭林峯、蔡登漢，（國防部後備司令部退役中校）。遭大陸情報單位吸收、刺蒐軍情遭破獲。

去年12月，台北地檢署和調查局偵辦共諜案，發現中國學生周泓旭來台疑似欲滲透新黨青年軍，新黨青年委員會主席王炳忠等4名新黨青年軍遭到搜索。（資料照，記者羅沛德攝）

5. 陳扶泓（前陸軍司令部情報署組長，前立委辦公室主任），以重金利利誘現役軍人等方式，刺蒐軍演計畫、現役校級軍官個資後，轉售大陸情報單位牟利，其中包括包含國防機密預算的紅皮保密本。被發現後，陳扶泓2012年年8月12日自殺身亡。

6. 郝志雄（中華⺠民國空軍439聯聯隊少校戰資官），（2013年年6月）涉嫌將E-2K空中預警機之軍事機密，透過空軍基地旁的卡拉OK店老闆萬宗琳，轉交給被中共諜報單位吸收的台商。

7. 宋毅夫（台北市酒店小經紀，棄保潛逃中國），組織共諜網，指使手下小弟，利用服役時蒐集台灣軍情給大陸軍方。

8. 謝嘉康（少將），遭大陸國安單位吸收洩漏國軍所有飛彈陣地機密，國軍的愛國者三型、天弓飛彈部署，及從未曝光的雄風二E巡弋⾶飛彈、雲峰⾶飛彈機密資料。

9. 羅賢哲（中華民國陸軍少將，陸軍司令部通資處長），搜集洩漏國軍資通電機密。

10. 莊柏欣（陸軍少校，國防部電訊發展室特種電訊官），將台灣電展室電偵截獲訊息，以及相關破譯資料透過退役軍官黃耀中與蘇東宏等⼈人轉交給中共。

11. 陳蜀龍，（國防部特種情報室少校情報官），洩漏在台法輪功人員活動等情資給中共；交付中華民國戰力規劃、「玉山08演習」剪報資料、「五都選舉研析」、「選情變數」、「黃國樑黨部台北市第11屆市議員選舉輔選報告」給中共。

了解中國間諜如何滲透，我們可以忽略這種威脅嗎？我們可以放棄自我的警覺嗎？這不是缺乏對自己的信心。慎重的評估和謹慎的做法不是「失敗主義」。

（曾任教於賓大、退休醫師）



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