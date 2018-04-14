農業二三事》美豬不應成為台美貿易的「前提」

對產業團體而言，他們已經感受到美方的壓力；而當初小英政府上台前，產業團體希望能夠回歸科學化數據管理的訴求，看起來也到了政府必須攤牌的時刻！

焦鈞

畜牧產業團體最近憂心忡忡，在美中貿易大戰的氛圍下，台美之間的貿易關係是否產生質變，美豬開放是否訂下時間表？上個月底，美國貿易代表署（USTR）宣布今年度貿易障礙報告，持續點名台灣對美豬、美牛進口限制；雖然美方報告和往年非常雷同，但美豬已經是一個「對內難成共識、對外成為台美貿易障礙」的難解習題。

從美方貿易障礙報告中，顯然認定了美豬問題不解開，後續台美貿易談判難以啟動；同樣的，國內對於瘦肉精美豬似乎也陷入信者恆信、不信者恆不信的兩極對峙。美豬不該成為台美貿易間的前提，而是雙邊要更多耐心與溝通，轉換成為可討論的議題。

回顧這十年台灣內部民意對美豬議題，在一波波的抗爭下早已讓消費大眾認識「甚麼是瘦肉精美豬」、「為何我們可以選擇沒有瘦肉精的豬肉」；雖然，從扁政府末期到馬政府八年，美方屢屢叩關，但在民意強大反彈下，最終瘦肉精美豬仍無法登台。

雖然美方屢屢叩關，但在民意強大反彈下，最終瘦肉精美豬仍無法登台。（中央社資料照）

當年抵檔瘦肉精入台之所以成功，除了仍有歐盟國家對此瘦肉精動物用藥「萊克多巴胺」的是否對人體健康安全的不放心之外，國內養豬團體更擔心低價瘦肉精美豬（現行不含瘦肉精之進口美豬價格約為國產豬肉的4/5，瘦肉精美豬價格更遠低於此）對產業的衝擊，以及消費者對政府食安把關（特別是食品上架標示管理）的不信任，三股力量匯集成強大民意支撐，成為「誰執政就得面對美方強大壓力的難題」。在野的一方，也樂於站在民意背後，甚至帶頭反對；這也就是美豬議題在台灣內部，很難形成共識的根本結構性因素所在。

美牛美豬議題，從一開始的和TIFA掛勾，甚至和赴美免簽、軍售等列為台美雙邊的關鍵議題，顯見美牛、美豬議題的戰略層次意義；在馬政府八年期間，甚至一度傳出只要台灣全面開放美豬美牛，潛艦問題也就不是問題。美方對於此一議題的關切程度，以及其在台美關係當中的重要性，可見一斑！

但，隨著赴美免簽的實施、川普上台後的友台制中戰略，美豬是否再次成為台美貿易之間的「談判前提」，是產業團體所擔心的！另一個關鍵是，十年前的美牛美豬叩關，背後有強大的動物用藥藥商利益，如今瘦肉精在台合法登記使用顯已無望，瘦肉精美牛也有條件開放後，美豬議題確實成為台美貿易間一大懸念，也牽動國內畜牧產業的敏感神經。

除了瘦肉精美豬之外，美方USTR今年度貿易障礙報告中，也直接點名台灣對於牛肉其他部位產品（例如：內臟）設限，與豬肉同樣不遵照聯合國法典委員會（Codex）規範訂定「萊克多巴胺最大殘留容許值」，要求台灣應該全面開放美國牛肉產品進口。可見，當初馬政府時代主張的牛豬分離、三管五卡等措施，美方顯然上是不買帳的；在美方自由貿易的標準下，台灣就是不遵行該遊戲規則的國家。 對於目前台灣實施的「放行部分瘦肉精牛肉產品（非全品項）、又卡關瘦肉精美國豬肉進口」，是否就為一種不公平貿易行為，當然有待商榷。以台美目前的密切程度，美方尚不致於啟動報復手段；但，如果美方持續對瘦肉精美豬及其他部位美牛採取這樣一致性的高姿態，難免在美方失去耐性之後，將美豬／牛議題，與其他議題掛勾，成為台美談判間的前提設限。

當年抵檔瘦肉精入台之所以成功，除了仍有歐盟國家對此瘦肉精動物用藥「萊克多巴胺」的是否對人體健康安全的不放心之外，國內養豬團體更擔心低價瘦肉精美豬對產業的衝擊。（記者顏宏駿攝）

對產業團體而言，他們已經感受到美方的壓力；而當初小英政府上台前，產業團體希望能夠回歸科學化數據管理的訴求，看起來也到了政府必須攤牌的時刻！站在國家利益、人民健康與產業發展的三贏局面維繫的角度，政府部門啟動與產業團體的溝通仍屬優先必要，同時讓可受公評的第三方進行公開的科學驗證，首先化解產業團體的疑慮，方能進入到對消費大眾群體的溝通，而這個部份也是最困難的一個環結。

以目前食安把關仍偶有漏洞的現況來看，政府若以日本、韓國開放美豬美牛為例在台灣實施嚴格的邊境控管與上架標示，恐怕得花更多的心思與耐心，去說服消費大眾「未來全面開放後，是可以安心選擇到自己想要的豬肉」。否則，太多進口廉價豬肉（不論是否來自美國）進入食品加工廠、大型團膳、餐廳中央廚房，消費者又有甚麼能力辨識吃下去的豬肉是否含有瘦肉精？這恐怕才是最需要克服的難題！