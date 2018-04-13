一路向南》泰劇《天生一對》：懷舊風助燃無限商機

「返家鄉。穿泰服。過新年」，政府的宣導總是硬梆梆，難引起廣大迴響。要達到同樣的效果，一齣戲的威力就超出預期。

Jeknoi Changpuak

泰國巴育總理2014年為維穩走馬上任，亂象安定後開始加強基礎建設、創造經濟機會。同時未忘利用軟性力量凝聚人心，持續向大眾宣傳泰國性，強調回歸傳統的重要。今年2月8日至3月11日，更由洽克利王朝十世王發起【愛與溫暖】活動，於杜實皇宮前廣場搭設佈景舉辦園遊會。鼓勵民眾穿戴傳統服飾，愉快感受五世王時期的生活方式。

猶如接力賽，2月21日至4月11日第三電視台每週三、四晚間播映電視劇《天生一對》。大街小巷用「ออเจ้า 音：歐造」取代第二人稱「你」，古代泰語成了最熱門的流行語。正劇十五集緊抓觀眾的胃口，收視率每週創新高。巴育總理也得撥空與主要演職員會面，稱讚他們的出色表現。

2月21日至4月11日第三電視台每週三、四晚間播映電視劇《天生一對》。（圖：網路）

《天生一對》正劇十五集緊抓觀眾的胃口，收視率每週創新高。連巴育總理也得撥空與主要演職員會面，稱讚他們的出色表現。（posttoday.com）

電視劇《天生一對》由珞攀（Rompaeng）所著的同名小說改編，故事發生在329年前，大城王朝那萊王（King Narai）當政時期。劇情也演出正史，提供飽滿歷史知識。那萊王一心想開放，專注外交與數國交換使節，積極拓展貿易管道。希臘人康斯坦汀（Constantine）來到暹羅，因精通數種語言，包含泰語、法語、葡萄牙語、馬來語、英語。憑著這語言技能，加上在東印度公司的工作經驗，一路獲得那萊王的青睞而走入權力核心。

在康斯坦汀的穿針引線下，法國勢力影響甚大，引起國族主義者不滿。當那萊王病重時，他更加氣焰囂張。用盡心機想讓年幼的王子繼位，算計著在背後掌權。年幼的王子信奉天主教，當時如成功，今日泰國就不是充滿微笑的佛教國家。眼看著大城王朝陷入危機，原本那萊王的象隊統領佩拉洽（Phetracha）王子發起1688政變，一舉奪位成王，殺滅前朝相關人，也把境內所有外國人驅離，執行鎖國政策。

劇中女主角一人飾兩角，分別是存在古代與現代的蓋拉給（Karaket）與給蘇朗（Ketsurang）。一位是脾氣暴躁的千金大小姐，另一位是胖胖憨憨的考古系女研究生。一場意外讓現代給蘇朗的靈魂進入大城王朝蓋拉給的身軀，一部膾炙人口的歷史穿越劇就此展開。

劇中女主角一人飾兩角，分別是存在古代與現代的蓋拉給（Karaket）與給蘇朗（Ketsurang）。（圖：取自珞攀臉書粉絲頁）

電視劇《天生一對》故事發生在329年前，大城王朝那萊王（King Narai）當政時期。（圖：取自珞攀臉書粉絲頁）

兩個角色呈現多面向對比，不僅有時代的差異，還有殘酷與溫柔、保守與開放、傳統與時尚、主動與被動等。趣味就在那矛盾中建構， 設計過的對白，加以眼神、手勢、體態等輔助，劇中人物與觀眾間的溝通成功建立。

《天生一對》原著小說的作者在大學時主修考古學，花費三年時間搜尋相關資料，但只花一個月便完成小說草稿。她接受泰媒訪問時提到，《天生一對》深受小說《兩個世界》（Thawipop）作者通瑪揚迪（Thommayanti）的啟蒙。

電視劇《天生一對》由珞攀（右）所著的同名小說改編。珞攀在大學時主修考古學，花費三年時間搜尋相關資料，但只花一個月便完成小說草稿。（圖：取自珞攀粉絲頁）

小說的銷售先有出色表現，電視劇上檔後廣受歡迎的程度超過演職員的預期，可歸納出下列三項原因：

一、劇本不凡，演技到位

泰國電視台拍攝不少歷史劇，但少有穿越情節。上一部類似的作品是 2011年在第七電視台播映的《兩個世界》，外交官的女兒透過鏡子穿越，回到恰克利王朝五世王年代。同樣改編自1986年出版的同名小說，當時也引起瘋狂追劇潮。《兩個世界》除電視劇外，也推出電影及舞台劇。

《天生一對》原著小說作者珞攀透露，已售出舞台劇與電影的版權。

透過導演與編劇的安排，角色各司其職。飾演男主角的頗．瓦塔納普（Pope Wattanaputi）與女主角貝拉・坎彭（Bella Campen）的對手戲是全劇焦點，無論是早期的誤解怨懟，到後期深情對白，每場都引人注目。配角演員也不馬虎，一票飾演傭人的藝人都成了最佳綠葉。儘管畫面少與對白短，但表情與動作十足搶鏡，讓觀眾不會忽略他們的存在，甚至連鬥雞都有粉絲。

飾演男主角的頗．瓦塔納普與女主角貝拉・坎彭的對手戲是全劇焦點。（The Cloud）

二、民族意識，語言文化

整劇主線描述一對跨世情人相遇相戀的故事，但作者考古系的訓練豐富了知識層面。劇中官員集體對抗希臘人康斯坦汀的劇情頗能激起民族意識，安排給蘇朗在現代所讀到的歷史知識，居中暗示引導，讓事實真成歷史所述，團結力量大凝聚向心力。

雖有學者表示，電視劇的知識性仍嫌不足，但能做到雅俗共賞才可創造最大效益。廣大收視群認識古代與現代文化差異、語言差異。例如，古代用騎馬稱呼女性生理期、男女之間的情事以駕駛帆船替代等。也包含古代人體驗現代產物，如淨水裝置、銅板燒肉等。大多淺顯但易懂，但有興趣的人自然會去找更多資料閱讀。

三、媒體推波，社群助瀾

在資訊流通快速的網路世代要引起話題看似簡單，但能否持續才是關鍵，這就得用點心思。

《天生一對》不只在電視播送，也在社群平台傳遞，例如 Line TV 與第三電視台的臉書粉絲頁都有。掀話題、帶討論，點讚快速，分享方便。第一週試水溫仍平靜，擴散速度快，拉抬起高收視率。我從第三週起才開始看，回頭補足前兩週的進度。

各大媒體消息靈通，當週就先在社群平台介紹即將在劇中出現，稍微難懂的橋段，緊繫著觀眾的胃口。電視劇播出時，各大媒體與自媒體也沒閒著，隨著劇情更新。最即時的互動討論，在那當下讓話題延續。各家商品也得與劇情搭上關係，用小小的創意巧思贏得關注。第三電視台也推出類似每日一字的小短片，簡單介紹古語的說法。除戲本身好外，有外圍的支援才能打勝仗。

整劇主線描述一對跨世情人相遇相戀的故事，但作者考古系的訓練豐富了知識層面。（Khaosod English）

除以上三點，我認為女主角從現代回到古代，劇中呈現出的觀念衝突是引起高收視的重要一環。

觀念不同、邏輯不同、文化不同，並非只有古代與現代之間才存在，現今社會也到處都有。女主角回到古代，但觀眾活在現代。女主角演出大家在現實生活的壓力，講出了因社會壓力，只能藏在心裡說不出的話，痛快。

第三電視台公告的收視率調查顯示，播出第三週起，全國收視率破10%，週週漲停板。大曼谷地區收視率稍高，第四週起已破20%。正劇拍了15集，隨著收視率水漲船高，製作單位追加3集特別剪輯版。社群網路流傳，該劇廣告每分鐘收取48萬泰銖，廣告收入近兩億五千萬泰銖。最終回留下許多伏筆，應是打鐵趁熱要延伸劇情。製作人向泰媒確認，明年開拍《天生一對》第二季。

一部紅透半邊天的電視劇將劇中演員捧為新聞焦點，媒體廣告代言、出席站台造勢等商演不斷，週邊收益不容小覷。更為大城府與華富里府帶入觀光財，泰媒《Khaosod》報導，因為電視劇掀起的熱潮，前往大城府的觀光團有增多的趨勢，每日為該府賺進3千至3千3百萬泰銖，與平時相較成長15%。

一部紅透半邊天的電視劇將劇中演員捧為新聞焦點，媒體廣告代言、出席站台造勢等商演不斷，週邊收益不容小覷。（http://praew.com/）

「返家鄉。穿泰服。過新年」，政府的宣導總是硬梆梆，難引起廣大迴響。要達到同樣的效果，一齣戲的威力就超出預期。市區的百貨商場裡不間斷播放主題曲，也可見到穿戴傳統服飾的粉領族從身旁走過，如同電視劇中的穿越場景。看來這股懷舊風將繼續吹，滲入每個角落，肯定讓民眾在泰式新年期間高調展示泰國性。

「返家鄉。穿泰服。過新年」，政府的宣導總是硬梆梆，難引起廣大迴響。要達到同樣的效果，一齣戲的威力就超出預期。（thestandard.co/）