故事》為什麼韓國人會被稱為「高麗棒子」？

看了不少韓劇的人對於「朝鮮」應該不算太陌生，知道古代韓國歷史應是「高麗」（918-1392）→「朝鮮」（1393-1897）→「大韓民國」。那麼，難道我們尊稱韓國人「高麗棒子」已有七八百年的光榮傳統了嗎？

◎吳政緯

當展元說：「真的好想贏韓國喔」之時，相信不少人跟我一樣大聲罵了幾句「高麗棒子」（咦？）。

2013年的世界棒球經典賽，當年負責轉播的電視台主播徐展元，在比賽結束時，感性地流淚道：「我真的好想要贏韓國。」。（翻攝自緯來體育台）

最近幾年，每逢與韓國在體育、經濟上較勁，筆者總免不了聽到幾句「高麗棒子」的碎念。不過，到底這句「棒子」是怎麼來的，而且還偏偏要有「高麗」，而不是「朝鮮」。看了不少韓劇的人對於「朝鮮」應該不算太陌生，知道古代韓國歷史應是「高麗」（918-1392）→「朝鮮」（1393-1897）→「大韓民國」。那麼，難道我們尊稱韓國人「高麗棒子」已有七八百年的光榮傳統了嗎？

事實上，「高麗棒子」的歷史不從八百年前（相當於南宋）算起，而是跟三百年前朝鮮人來華貿易有關。話說中國明朝、清朝的時候，雖然尚未有 FTA 的觀念，但中國政府對於四鄰外邦來華朝貢貿易就非常熱心積極。

至於對這些鄰居而言，朝貢是假的，貿易才是真的，先不說中國有「懷柔遠人」（金錢外交）的傳統，他們帶著自己家鄉的土產（韓貨、日貨）總能在沿海通商的城市或北京賣個好價錢。因此，比鄰最近的朝鮮王朝自建國以來，始終對於朝貢貿易非常上心。據學者統計，1637-1894 年間，朝鮮假各種名目出使中國共 607 次，平均一年 2.36 次。

中朝兩國在如此頻繁地交流下，隨之帶來許多有趣的故事，其一就是中國百姓喜以「高麗棒子」稱朝鮮人。如清代的《皇清職貢圖》就有詳細的記載：

《皇清職貢圖》說：「朝鮮國民人，俗呼為高麗棒子。」其實何止是棒子而已，明朝、清朝的高級知識份子遇到朝鮮使者，通常以「高麗人」代稱，有時則尊稱他們「高麗老爺」、「高麗公子」。萬曆二年（1574），趙憲（1544-1592）就在紫禁城遇到幾個明朝人，這幾位一見到趙憲就說：「這是高麗人乎？」（這是高麗人嗎？）趙憲一聽馬上發難，連忙澄清：「怎麼每道高麗？高麗是吾地前代之名，今則名喚朝鮮。」（怎麼老是叫我們高麗，那是之前朝代的名字，現在名為朝鮮。）

仔細一想，若說中國人沒有自動 update 域外知識，沿襲高麗古稱，喊這群客人是高麗老爺，倒也不是太新奇的事情（雖然還是有些奇怪）。不過甚麼不叫，偏偏叫人家「棒子」，又是從何說起？

這就考驗一下大家的韓劇知識了。凡是韓劇資歷一年以上者，對朝鮮王朝的身分制度應該不會太陌生。朝鮮人除了皇宮裡那群整天喊「殿下」、「娘娘」。除此之外，也是有比較正常的人，比如「兩班」（朝鮮王朝的富N代）、「中人」（醫生、翻譯官之類的）、「賤民」。

話說，當年朝鮮使節貿易團一行浩浩蕩蕩到中國來「核銷經費」，基本上沿途享樂不斷的都是兩班，或者是中人，至於絕大部分的苦力活，都是由賤民奴隸一肩扛。換句話說，在使節團的成員中，這些私奴、官奴基本上就是金字塔底部的那一群 22K （大誤），而「高麗棒子」的故事就是跟這些朝鮮官奴有關。

這些隨行的朝鮮奴僕，他們不僅沒有專題計畫經費可以核銷，又要出力幹活。根據史籍記載，他們「徒行萬里，不得乘騎」（徒步從首爾走到北京），甚至「藉草臥地，不得寢處火炕」（冬天鋪草睡地板，老闆睡暖氣房）。天啊！如此可憐的朝鮮奴僕千里而來，待遇奇差，加上平均素質比較低落，自然鬧出了不少笑話，例如偷竊使節團的貢品、偷沿途民家的財貨，私自夾帶違禁品回國販售，還有偷偷「割馬尾」（咦？）

上述幾種惡劣的行為，大家都能理解（小朋友請勿學習），因為他們生活環境不太好。但時有所聞的犯罪事件，自然造成沿路百姓怨聲四起。另外，這些奴僕為了多賺點錢，於是有的私自接受朝鮮商人的請託，購買一些違禁品，藉轉手貿易分紅。其中「割馬尾」一事，更可見這些人如何膽大包天。

不過，甚麼是馬尾呢？

當然不是第一印象的髮型「馬尾」，而是可以拿來做網巾，還能做衣飾的馬尾（馬的尾巴）。

霍建華（右）頭上就有套上類似「網巾」的服飾。（女醫明妃傳臉書）

明朝萬曆二年（1574），使節團的富二代許篈（1551-1588）就在日記中大罵管理馬匹的朝鮮奴僕林有聃，說他「狂惡愚妄之甚者」（很過分的意思），居然「一夜中盡割四十匹馬尾」（很累吧），而且割的居然是明朝軍方派來護送他們的「軍馬」。由此可見這些人多大膽，而且對於當時朝鮮使團的核心幹部、沿途中國官民，都造成不小的困擾。

就是在這些奴僕的影響下，不少中國百姓對「高麗人」的看法漸漸變得負面，就連朝鮮使節團高幹自己都有怨言。記載說，他們不是「攘奪市肆餅面」就是「奪食飴糖」，連小孩子的食物或帽子遺失，也來向朝鮮使節團高幹抱怨。

康熙五十九年（1720），朝鮮士人李器之（1690-1722）跟著他老爸一起出使清朝，他的私人日記《一庵燕記》就時常抱怨這些棒子，例如：「有賣梨人持筐訴於兩轎前，言朝鮮房子們盡奪食筐中之梨云。」（就是朝鮮奴僕把他們的賣梨人的梨子都給搶光啦。）

事實上，原本中國北方一些觀光名勝（類似高中畢旅的休息站）還樂意接待朝鮮使節團，有一處甚至被稱為「高麗堡」。有本朝鮮人的日記就提到，他們在這邊買了不少東西：「過肆之時，從者爭先買喫」，而當地人的反應也是「極其歡迎，享以酒食」（好好招待，才有下次）。但是，隨著時間越往後，這些高麗堡居民卻是「問其為麗人子孫則皆怒而不答」，轉而開始拒絕被朝鮮人視為旅居中國的同鄉。（不過這事的原因很複雜，在此不能細談。）

至此，說了那麼多這些朝鮮奴僕的故事，那到底為什麼他們會被叫作「棒子」！？

根據學者黃普基的說法，這是因為賤民犯罪被抓後，官員會執行一個盛大的懲處典禮，以示鑑戒。由於官員行刑時會拿一個大棒子（稱為決棍），因為殺傷力驚人，搞得眾人皆知，於是稱他們為棒子。這是間接因素。另一方面，如李器之稱奴僕為房子（방자），可能也是轉音移譯的發展之一，這是直接因素。不過，筆者以為，這與當時中朝貿易日益發達，漸漸出現的「商幫」也有關係。

棒子既然是用來稱呼奴僕、賤民與罪犯的，一般朝鮮人聽到了恐怕不會高興的呢。

以上就是「高麗棒子」的故事，快說給你寢室裡的韓國朋友聽吧！

延伸閱讀：

黃普基，〈歷史記憶的集體建構：「高麗棒子」釋意〉，《南京大學學報》，2012年5期（南京），頁113-122。

本文經授權轉載自故事：為什麼韓國人會被稱為「高麗棒子」？