胡，怎麼說》熱帶氣旋來了，並肩上！

蘇貞昌在黨主席蔡英文約見確定承擔出馬的責任。（民進黨提供）

人口400萬、全國最大都-新北市長之戰，民進黨將徵召蘇貞昌掛帥出征、國民黨則由侯友宜領軍佈陣。

400萬人口之都的執政權爭奪戰，雙方都派出戰力指數最強的人選，蘇、侯之戰結果，不但直接關係今年11月24日地方選舉綠藍兩軍勝敗，也是民、國兩黨興衰的重要指標。

蘇貞昌在黨主席蔡英文約見確定承擔出馬的責任後，就致電「老戰友」游錫堃爭取支持，並立即獲得游錫堃承諾全力相挺。兩人近來互為「潛在競爭者」的瑜亮情結，很快獲得化解。

來自宜蘭的游錫堃年輕時與謝三升、蘇貞昌三人志同道合，結成「黨外鐵三角」，也稱「省議會三劍客」。（資料照，記者簡榮豐攝）

蘇、游的戰友關係，可從1981年兩人同時步入省議會談起，蘇來自屏東、游來自宜蘭，加上來自台南的謝三升，那時還沒有民進黨，蘇、游、謝三人志同道合結成「黨外鐵三角」，也稱「省議會三劍客」。

他們三人的聯合質詢，當年非常轟動，常把省府首長轟得滿頭包，旁聽民眾坐無虛席，時任省主席的李登輝每次都嚴陣以待，幕僚們提前到處打聽質詢的題目內容而不可得。

那時尚在戒嚴時代，鐵三角互為犄角，他們才30多歲，游錫堃如年輕的「台灣戰鬥水牛」出陣一輪猛攻、謝三升則接著剖析問題論法理、蘇貞昌則辯才無礙、邏輯思路清楚，把官員的答覆如剝洋蔥般一一駁倒，並做總結，讓官員啞口無言。

蘇貞昌曾引一首歌的詞說他要「等待下一個熱帶氣旋」，像老鷹乘風而起。（資料照，記者方賓照攝）

蘇貞昌有時也使出巧勁，1983年有次總質詢，他突然問李登輝，知道不知道大力水手的卜派與奧莉薇？讓飽讀群書的李登輝愣了一下才回答說，年輕時是看過，不過不曉得他們死了沒有？這項對話讓議場內笑翻天。笑過之後，鐵三角質詢的議題是兒童的教材不足以及鄉土教材缺乏等，李登輝及鐵三角問答之間共識很高。

省議會記者們公開稱他們鐵三角或三劍客，私下則以諧音揶揄為「酥油蟹」或「油酥蟹」，他們知道也不以為忤。

謝三升不幸英年早逝，蘇貞昌、游錫堃則都在台灣民主化過程扮演要角、兩人的職務也向上提升，兩人做過兩屆省議員後，都當過縣長、總統府秘書長、民進黨秘書長、行政院長等要職。兩人關係也從互為犄角、交互進擊的戰友，漸行漸遠成為潛在的競爭對手。

蘇貞昌在2007年率內閣總辭時，曾引一首歌的詞說他要，「等待下一個熱帶氣旋」，像老鷹乘風而起。

國民黨推出黨內最強最好的人選侯友宜。（資料照，記者王藝菘攝）

新北市長之戰就是一個熱帶氣旋，若國民黨不是推出黨內最強最好的人選侯友宜，相信民進黨也不會徵召蘇貞昌。游錫堃說的好，這一局，一定要團結才能勝選。

寫這篇話說從頭，是期待他們回到30多年時從政的初心與熱情，不計利害衝向前，並肩上！也同樣期待侯友宜，好好打這一戰。蘇、侯都應體認及珍惜，有那麼強的對手來對戰，真艱苦，也是一種幸運。