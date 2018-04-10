故事》見鬼了怎麼辦：古代醫生與好兄弟的交手

沒有錯，醫生跟好兄弟之間看似沒有關係，不過在傳統中國的醫書中，有一類的疾病被稱為「邪祟」或者是「祟病」，他們始終是古代「醫生」關心的焦點之一。今天想來或許有點不可思議，甚至有點「奇怪」，怎麼「抓鬼驅邪」的事情歸給「醫生」來處理？

◎吳政緯

筆者從小就愛看鬼片與恐怖片，不得不說，這些影視作品的重點除了「嚇人」之外，令我更著迷的橋段還是「驅鬼」的部分。不論是電影Constantine裡，男主角John Constantine拿著散彈槍狂掃惡魔：

或是殭屍道長系列中，永遠的殭屍片男主角林正英配著80年代有點拙劣的特效，拿著木劍或金錢劍就如有神助：

這類作品中關於「除鬼、驅邪、沖煞」的各種橋段，一直是我最喜愛的元素。走筆至此，各位讀者有沒有想過，有一天臺北市的大家長柯文哲去演電影「殭屍道長」？

沒有錯，雖然他現在是市長，但大家可別忘了人家之前是臺大醫院的醫生。醫生跟好兄弟之間看似沒有關係，不過在傳統中國的醫書中，有一類的疾病被稱為「邪祟」或者是「祟病」，他們始終是古代「醫生」關心的焦點之一。

是「祟」（ㄙㄨㄟˋ）不是「崇」（ㄔㄨㄥˊ）喔！根據《說文解字》的說法，「祟」的意思是「神禍也，鬼神作災禍。」簡單的說邪祟、祟病，就是因為鬼神而導致的「疾病」。例如著名的《本草綱目》就提供了幾道藥引，讓讀者知道如何「擇藥驅鬼」。

《本草綱目》有教你怎麼殺「百精老物」唷！

今天想來或許有點不可思議，甚至有點「奇怪」，怎麼「抓鬼驅邪」的事情歸給「醫生」來處理？遇到這種事情，應該會找茅山道士或得道高僧來加持一下，比較合乎常理。在回答這個問題之前，我們先來看看那些「醫生們」怎麼面對邪祟，治療病患。

很幸運地，得力於古代醫生會整理「治療過程的記錄」，專門的術語叫作「醫案」，於是我們能夠看到一些例子。在清代魏之琇（1722-1772）編輯的《續名醫類案》中，就有專門一章談論這些「特殊疾病」，給醫生讀者們一些「靈感」。

《續名醫類案》書影

話說有一位蔡先生，是認真上進的伐木工，有一天他喝了點酒，拿著工作用的斧頭到附近山裡閒晃。他就這樣迷迷糊糊地走到亂葬崗，然後倚著一具棺材以為是家裡的床，居然就這麼躺上去開始睡了。睡到一半，他突然驚醒，發現自己居然在這種鬼地方，但天又還沒亮，不敢隨意移動，於是就在棺材板上等候天明。這時，不知從哪傳來了一陣高叫：

某A：「嘿！你在嗎？」

蔡先生底下的棺材裡（姑且稱他B）回應道：「我在啊！怎麼了嗎？」

某A：「我跟你說喔，附近有一戶人家的女兒患了重病，其實是她隔壁的葛大哥每天欺負她。總之阿，那戶人家請了法師道士想要化解，你要不要跟我一起過去看熱鬧？」

某B：「不用了啦，今天我家有客人，你自己去吧！」

棺材板上的好八卦，不聽嗎？

想來蔡先生躺著棺材上面，聽到好兄弟閒聊，沒有漏尿已經很厲害了。一等到他們聊天結束，他跑到了那戶人家，向老爺表示自己能夠治療令千金的宿疾。我想他們家肯定歡聲雷動，一位不知名的人突然來家裡說要治病，還知道是女兒生病，這不是先知，那甚麼是先知？！蔡先生一進屋內，看了一看女兒的房間，問了說你們有沒有種「葛」啊？老爺帶著他到屋旁的空地，果然發現地上爬滿了植物「葛」。他立即將這些藤蔓連根拔起，果然發現有一個巨大的根，且有鮮血，於是他將這個部位清蒸紅燒一番，拿給女兒吃，她的病馬上就痊癒了！

蔡先生的故事收進《續名醫類案》，聽起來或許有點詭異，居然是一個醫療案例，而不是甚麼妖怪小說裏頭。先不說蔡先生有勇氣聽好兄弟話家常，還能夠馬上去救人，真是值得敬佩。其實這個故事對於古代的「醫生」而言，不只是一個鬼故事，它透露更多的是，如果你的病患有難以治癒的疾病，「這」可能是一種治癒的可能。

在生活現代化的今天，感冒掛號，發燒吃藥是理所當然的，但在醫療貧乏，或者說還沒有那麼「理性化」的社會環境裡，人們只能在有限的資源中去「辨識」、「認識」這些東西。同時，先人們也只能從舊有的知識中，解決這些問題。試想，如果今天有一波瘟疫來臨，我們可能當下會去醫院注射疫苗，但是對於古人來說，這跟「天災」沒有兩樣，要嘛遷徙，要嘛努力撐過去。

因此，醫案中有點荒誕不經的故事，其實是古代醫生開始把這些特殊疾病，或直接叫作「因鬼神而起的病」慢慢「病理化」的過程。簡單地說，他們努力要把這些案例，從一種「病」的角度看待，並且給予「正確的處置」。

在這樣的發展中，像徐大椿（1693-1771）《洄溪醫案》的故事就值得我們注意，雖然有點恐怖。認真敬業的醫生徐大椿，他有一天住在朋友周先生家，那天夜裡，周家雇用的看門人家裡出了事情。原來看門人的老婆上吊自殺，還好有人發現，及時救了她一命。徐大椿本著看熱鬧的心情也過去關心，一看情況不對，馬上就拿出隨身珍藏而且很貴又限量的「紫金錠」（這藥向來被視為急救靈丹）和了水搗成藥水，連忙讓婦人喝下。

沒想到，隔天婦人醒來以後，又上吊自殺，真的是萬幸地又被人發現而獲救。徐大椿也依照同樣的方式開藥，但這次他注意到事情不對勁，於是問了婦人怎麼會作傻事呢？

徐拿起藥碗，吹了幾口氣，緩緩地遞到婦人手中。他帶著關心的眼神說道：「唉，妳怎麼這麼想不開？到底是怎麼了？」

婦人：「大夫，這陣子我心口很痛，真的好痛。有一位老太太勸我把我繩子繫到脖子上，就再也不會痛了。因為不想再痛了，於是我就聽從她的建議，其實我並不想尋死。」（我患心疼甚，有老嫗勸我將繩繫頸，則痛除矣，故從之，非求死也。）

徐起初還端著笑容，一聽到這還得了，心中暗暗發毛起來。但還是裝作若無其事，緩緩地問道：「那妳能不能告訴我，那位老太太現在在哪裡？」（此嫗今安在？）

婦人：「就在床上。」（估計這段都能給電影公司發揮一下）

徐往床上一看，連隻蟲子都沒有，估計是遇到最糟糕的情況了。

婦人從徐的臉上知道他看不到，連忙解釋道：「你一來，她就走了。」

徐大椿知道關鍵時刻來了，正色道：「我跟妳說，妳遇到了縊死鬼，心口會這麼痛都是因為她作祟。如果又遇到那位老太太，就含著這服藥，然後對她身上吐，知道嗎？」婦人依計行事，吃了藥後，等著老太太來訪。

沒過多久，縊死鬼就來到房中，她就像是能夠透視人體一樣，發現了婦人的預謀，痛罵她：「妳嘴裡那是甚麼？…居然想害我？」在一陣痛罵後就離開房間了，婦人自然而然也就無事了。

儘管我一度懷疑徐大椿根本是替自己的紫金錠打廣告，才有如此傳神的故事，就像他自己說的「紫金錠能驅邪最棒，請買一帖！」（蓋紫金錠之辟邪神效若此）然而，不論是《續名醫類案》中離奇的治療方法，或者是徐大椿《洄溪醫案》裡「紫金錠驅鬼」的故事，今天的讀者想必不認為這是「醫生的工作」。畢竟鬼魅神靈的事務，業已歸於宗教界的管轄範圍，醫生早已無處置喙。不過，上述的故事提醒了我們，當代看待、處理「邪祟」、「祟病」的過程是漫長旅途的結果，而非自古皆然的歷史。現在的醫生承襲的是古代醫療文化的另一部分，也就是將「鬼神問題」徹底「病理化」，例如傳說中產婦常常看到「鬼神」，古代醫生認為這根本不是「鬼神作祟」，只是因為「失血過多」而出現「幻覺」。（萬全，《萬氏女科》云：問乍見鬼神者何？曰：心主血，血去太多，心神恍惚，睡卧不安，言語失度，如見鬼神。俗醫不知，呼爲邪崇，誤人多矣。）近日也有中國醫藥大學附設醫院急診主治醫師魏智偉對此提出「科學解釋」：有病患常看見無法解釋的「靈異現象」其實是「譫妄」，「譫妄」是一種精神或疾病的綜合表現，如果患者病危或是體內的二氧化碳濃度太高、或是電解質不平衡，處於密閉空間，就有可能會出現「譫妄」。

當然，我們還是能找到「過去的殘留」，筆者手邊一本1946年11月由上海廣益書局出版的《增廣驗方新編》，特別收錄了一些藥方就是針對「邪怪」症狀的。2015年的今天我們不會請醫生來家裡驅邪，至少我更傾向找橋下的阿婆「收驚」，但拿著符水回家飲下，或用浸過艾草的水清洗身體，或許是數百年前醫生的「藥方」吧！

《增廣驗方新編》書影

【參考閱讀】

李建民，〈祟病與「場所」：傳統醫學對祟病的一種解釋〉，收入林富士編，《疾病的歷史》（臺北：聯經出版公司，2011），頁23-76。

陳秀芬，〈當病人見到鬼：試論明清醫者對於「邪祟」的態度〉，《國立政治大學歷史學報》，30期（臺北，2008.12），頁43-86。

本文經授權轉載自故事：見鬼了怎麼辦：古代醫生與好兄弟的交手