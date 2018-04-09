政經人視界》持續上映中「美中貿易霹靂火」的下一步

在美中貿易摩擦事件下，川普政府戰略選擇的背後，更重要的是美國長期經濟利益和整體戰略利益所組成的「美國優先」戰略。川普政府上台首份《國家安全戰略報告》，即將中國界定為「戰略競爭對手」。美國固然注重貿易逆差，但那只是現在的短期利益和爭論，至於科技、經濟和永續的競爭力才是未來。長期經濟和戰略利益，才是美國永續維持霸權強國的最終關懷。

吳芳銘

美中兩國打的火熱的貿易衝突，還在添柴火未歇息。自今年3月後，川普政府兩次發佈加徵關稅的產品清單，中國速猛反擊，力度之大和速度之快超乎預期，高手過招亦無冷場。雖不值得喝采，但不能隔山觀虎鬥。

4月4日，中國以牙還牙公佈對美國包括大豆、汽車、化學品和飛機等14類、106項、價值500億美元的進口產品徵收25％關稅。用以直接回應3月23日起實施232條款，對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅，以及川普簽署301條款，對中國涉及《中國製造2025》10大尖端科技產品，實施1333項產品、價值500億美元的建議徵稅清單。

這是華府繼早前201調查和232調查的零敲碎打嗆聲後，更強度的套拳演練展示，北京也回報以同等力道和規模的反制演習。先是4月2日的小菜上桌，中國宣佈對自美進口的128項關於進口水果、豬肉等價值30億美元產品分別加徵15%、25%關稅；4月4日再以針對性的報復手段直搗黃龍，並從影響川普政治支持基礎的農業和工業州下手，試圖干擾川普在意的期中選舉。

北京打出「大玉兒」牌，包括大豆、玉米、小麥、牛肉、菸草製品、柳橙汁、威士忌、汽車和航空器等，尤其是「大玉兒」穀類，是美國出口到中國的大宗物資。細究看，中國的出招自有其戰略考量，祭出大豆牌，源於佈局、戰略和可替代性；另中國需求的玉米進口，亦已逐漸去美國化。

中國的出招自有其戰略考量，祭出大豆牌，源於佈局、戰略和可替代性；另中國需求的玉米進口，亦已逐漸去美國化。（AP）

近年來中國財政加大對農業支持，在遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古對玉米和大豆生產者進行補貼，大豆補貼標準要高於玉米，彌補內需的不足，減少對外進口的需求。

在替代性上，中國逐漸擺脫對美國的依賴。中國大豆進口比重佔全球貿易總額的67%，世界產量的29.37%；全球產量是中國產量的6.54倍。

美國生產的62%大豆銷往中國，總價值約為140億美元。2010至2017年，中國大豆進口量由5479.8萬噸增加到了9552.6萬噸，增幅高達74.3%。中國去年進口大豆累計9553萬噸，前三位大豆進口國分別為巴西、美國和阿根廷，進口量分別為5093萬噸、3285萬噸、658萬噸。美國出口大豆佔輸入中國比例34.4%。一旦面臨進口缺口，可由南美洲國家，如巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等國家填補。且美國和巴西、阿根廷的大豆生產季節不同，中國對美國大豆進行報復，也是計算到磋商期和正式實施點的時間差，不讓美國有籌碼優勢。

中國自2009年開始進口玉米，最大的兩個進口國為美國和巴西。自2015年開始，烏克蘭已取代美國成為中國玉米進口的第一大來源國，近年烏克蘭玉米進口量比率佔玉米進口總量雖從八成餘下滑至64%，進口美國玉米去年上升至27%，但對美國玉米的替代性也在實現中。

中國大豆進口比重佔全球貿易總額的67%，世界產量的29.37%；全球產量是中國產量的6.54倍。（AP）

中國是美國農產品的最大進口國。但北京心底很清楚，糧食安全和自給自足是基礎，而進口則要多元化來降低風險，不被勒著脖子或架槍走。

當「大玉兒」對上「MIC 2025」（中國製造2025），十足的針鋒相對。

《中國製造2025》是中國總理李克強於2015年提出的經濟升級戰略綱領與目標，概念源自德國的「工業4.0」，提升中國製造從低端生產向高科技、人工智慧（AI）和大數據分析等尖端技術，到2025年推動國內製造業轉型為具高附加價值的價值鏈產業，在重要關鍵零組件上達成七成自製比率，成就一個滿足自給自足目標的科技大國。

這些產業包括：航太、資通訊、機器人、航空航天、海洋船舶、軌道交通、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高醫療器械等。中國的目標非常清晰，除落實產業科技化、資訊化與數位化，也進行科技技術的蛙跳成長，還鎖定降低能源消耗、水資源消耗以及污染的「綠色製造」，成為先進製造強國。美國真正考量是要遏制中國製造業升級，延遲中國製造升級實現強國戰略的意圖。在無法抹去「世界工廠」的勲章下，設下路障阻擋中國早日成為「世界先進科技供廠」。

硝煙味正濃厚彌漫，美中皆證實目前雙方尚未就貿易衝突展開協商對話行動，美國並稱可能亮出第二道關稅牌。於是川普在4月6日再發表聲稱，正考慮再對1000億美元的中國商品加徵關稅。這次美中過手邁入第三回合的美國再出招，和之前一樣，既是相互放話恫嚇，也是試探對方底牌，不過強度和態度越來越高。

盤點策算未來雙方的棋步，在美對中貿易存在高達3752億美元逆差下，華府可能將重點圍繞在《中國製造2025》計劃，升級至服務貿易、限制中國專家和技術人員交流和擴大全產品項輸出。其次，高度限制對美直接投資、管制對中國高科技產品出口和智慧財產權轉移等。還有目前已陸續進行的尋求盟友聯合遏制中國等。

《中國製造2025》是中國總理李克強於2015年提出的經濟升級戰略綱領與目標。（圖：網路）

在川普撂話稱加徵1000億美元商品關稅下，北京或延續目前精准打擊「大玉兒」基礎上，擴大針對美國農產品、飛機等品項制裁清單、延伸至服務貿易領域、拋售美債、人民幣貶值、限制美國企業投資和管制稀土等作為來面對美國的步步進逼。

另外，若中國限制美國原油進口將是一顆重磅炸彈，油價將面臨風險，美中貿易赤字亦將擴大。因為自美國2016年恢復原油出口後，頁岩油的開採出口中國，發揮了弭平貿易逆差的效果。

中國在去年是繼加拿大之後，成為美國原油第二出口國，佔美國原油總出口額的21%，同時首度超過美國，躍居全球最大的原油進口國。俄羅斯、沙烏地阿拉伯、安哥拉、伊拉克、伊朗和阿曼是中國前6大原油進口國。去年中國從美國進口的原油佔總量的2%，中國從美國的原油進口規模大幅增加，但與其他國家相較下原油進口量微小。

中國去年進口量達到843萬桶／日，年成長10%，俄羅斯原油東輸中國的出口量預料將增加，持續為首要原油進口來源國。中國若對原油執行關稅措施，可能對美國原油供需造成重大影響，並將影響美國油價，繼而波及全球石油價格。換言之，石油能源牌若成為中對美貿易制裁清單，將是「大殺傷力武器」。

目前美國和中國還沒有進入貿易戰爭，而是正處於一場迅速升級的貿易爭端口水戰中，值此「開清單」階段，雙方不斷加柴火的叫囂行動對彼此都是威脅，也有擦槍走火演變成貿易戰的風險。一旦雙方真開火互攻的貿易戰爆發，經濟合作與發展組織（OECD）敲響警鐘示警，若美中歐構築關稅壁壘導致貿易成本上升10％，全球貿易量將減少6％，全球GDP降低1.4％，這將直接吞噬自2008年經濟危機以來的微弱復甦成果，也把自1948年實施的關稅暨貿易總協定（GATT）和其延續、自1995年開始的世界貿易組織（WTO）全球貿易秩序破壞而倒退。

目前美國和中國還沒有進入貿易戰爭，而是正處於一場迅速升級的貿易爭端口水戰中，值此「開清單」階段，雙方不斷加柴火的叫囂行動對彼此都是威脅，也有擦槍走火演變成貿易戰的風險。（圖：網路）

川普曾著有《交易的藝術》（The Art of Deal）一書，而美國作為全球最大的淨需求國，限制進口政策、措施和威脅，當是最有力的談判籌碼，若拉高姿態只是為了換來議價能力和空間，也就是川普兵法「交易的藝術」的應用，眼前「美中貿易霹靂火」，送一隻番仔火和一桶汽油的劇情也會有急轉直下的時刻，但連續劇沒這麼快走向完結篇，要賣座取得好交易，還會繼續演下去。

事實上，在美中貿易摩擦事件下，川普政府戰略選擇的背後，更重要的是美國長期經濟利益和整體戰略利益所組成的「美國優先」戰略。川普政府上台首份《國家安全戰略報告》，即將中國界定為「戰略競爭對手」。美國固然注重貿易逆差，但那只是現在的短期利益和爭論，至於科技、經濟和永續的競爭力才是未來。長期經濟和戰略利益，才是美國永續維持霸權強國的最終關懷。

川普的棋局，北京的對奕，在世界兩強難為小在縫中求生存的我們，除了觀察和洞悉之外，也會借鏡全球霸權在維持和崛起的方法、策略和因應之道，作為提升自己生存的對策和發展戰略的參考。