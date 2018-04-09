恐懼鳥》為何你的貓貓狗狗會突然消失？！（動物的「母體錯亂」）

我家有一隻緬甸貓，常常在我房間冷冷玩耍睡覺。大約一個小時前，我把她搬出房外去，因為她在我工作時一直跳到桌子上。她施施然走開，我關上了門。但當我轉過身時，看到她媽的坐在我的桌子上！

恐懼鳥

對啊，我們找到了超能力者。

但他們不是穿著黃色緊身衣的外國人，也不是你在電視看到濃妝艷抹的老太婆。那些超能力者就在我們身邊，離你居住的地方很近。嗯…也不是隔壁那個色老頭，他每次用色瞇瞇的目光盯住你胸部時，那只是風燭殘年的性慾，不是超能力來。

真正的超能力者離我們很近、很近。你不妨環顧一下周圍，看到了嗎？就在你腳下...

沒錯，就是你家的貓貓狗狗。

為何你的貓貓狗狗會突然消失？！示意圖非當事汪。（爆料公社）

動物的母體錯亂

在過去數年，我們談過很多「母體錯亂（glitch in the martix）」，例如時間停頓、空間錯亂、物質變化，都知道母體出錯的方式變化萬千。然而，有一種奇特的母體錯亂時常發生但又被眾人忽略，它就是「動物瞬移（Animals Teleportation）」。

簡單來說，動物瞬移指一隻又或一群動物突然消失，然後再出現在不合理的地方。最多人熟悉的超自然現象應該是「動物怪雨（Rain of Animals）」。例如1894年，英國巴斯（Bath）曾經下過水母雨；1877年，美國曼非斯也下過蛇雨。

縱使龍捲風及水龍捲可解釋部份個案，但對於為何只有單一類物種降下，而非差不多重量的不同物種及非生物，至今仍然未有定論，問題本身亦被公眾忽視。

直到1938年，動物瞬移現象才再次被美國動物學家兼探險家伊萬·T·山德森（Ivan T. Sanderson）認真地記錄下來。山德森以擇寫動物生態聞名，亦是製作第一批動物電視節目的先鋒者。

在其著作「超自然的切葉蟻和瞬移蟻后（Paranormal ants Atta and teleporting Queen）」，山德森記錄了一宗難以解釋的動物瞬移事件。事發時山德森正和兩名荷蘭生物科學家研究切葉蟻（Atta）的生態，他們無意中發現一旦把連接蟻后房間的蟻窩通道封閉，裡頭的蟻后便會離奇地人間蒸發了！

這是非常不尋常的。首先，切葉蟻后的房間牆壁有3英寸厚，堅硬如混凝土，只有一個小孔讓工蟻進入來給食物和收集卵子。其次，負責繁殖的蟻后體積相對地大而笨重，以致牠根本沒可能穿過狹窄的小孔，房間亦沒有後備逃生門。山德森在書中寫下這宗詭異得有如偵探小說的密室消失案的細節︰

根據我們的觀察，如果你小心切下蟻后室一側面，便能持續觀察裡頭的蟻后，並用噴射染色劑標記牠。 只要蟻后室保持開通，或用一塊玻璃封上，不會有任何怪事發生。蟻后會死掉，或者被附近的工蟻五馬分屍，但大多時候她只會繼續產蛋。

但是，如果你把蟻后室封死數分鐘，那麼怪事便會發生，蟻后消失了！ 我們用數個小時在附近進行挖掘，發現牠"瞬移"另一個幾十英尺遠同樣堅固的蟻后室，嚇壞了當時在場每個人。那明顯是同一隻蟻后來，因為我們用上了染色劑識別。牠在另一間蟻后室仍然愉快地吃、排泄和產蛋！

除了探險家，其實獵人也有大量動物瞬移報告。在一個獵人討論版，一則關於動物瞬移的帖子刊登後，也引來眾多獵人紛紛留言，匯報他們打獵遇過的怪事︰

熊（Bournestorm）

這其實已經發生了好幾次，但最近一次幾乎要了我的命。

我走近一頭熊，讓它都開始走向我，並在我們之間放下一束發焰筒，另外我的弓也準備好。然而，那頭熊在我眼前突然消失，下一秒重新出現時已經在我左後方。我還未來得及反應，牠已經站起來撲向我。 那次意外我幾乎死掉，縱使整件事看起來毫無道理。

究竟為什麼會這樣？ 我是唯一一個遇到這情況的人嗎？ 我現在對狩獵野熊的信心已經跌到零 —我受不了那種我一秒鐘還是安好，但下一秒卻身陷險境的狀況。

鹿（GrandfatherRat）

就在今天，一頭野鹿在跳向我時半空消失。 我只能聽到腳蹄踏地的聲音，但再也看不見那隻小動物的身影。

狼（Bournestorm）

在我看來，狼群經常發生這事。牠們會向一個方向行走，之後突然出現在完全反方向的位置，或者直接從空中消失。

除了上述動物外，其實羊、貉子、野牛等等野生動物也有瞬移事件匯報。然而你猜到那種動物最多人看到牠瞬間移動，甚至被網民形容"牠就是錯亂本體"呢？

就是你家的喵主子。

我就知道牠們從外星來想奴役人類

示意圖非當事喵。（圖節取自CashCats）

我們扯遠少許，其實很多恐怖大師都是愛貓之人來（或者正確些的說法"貓奴"），例如大眾熟悉的漫畫家伊藤潤二，就曾經逆風格地出版過一本貓日記。甚至連時代級恐怖小說家，「克蘇魯神話」創造者的H. P洛夫克拉夫，縱使他對外星邪神呼風喚雨，但在喵星人面前也只是一介貓奴來（Oh….）。

之所以提起H. P洛夫克拉夫，是因為他曾在長篇小說《夢尋秘境卡達斯（The Dream-Quest of Unknown Kadath）》裡，描述貓貓其實有超能力可以跳到月球，那裡有個屬於有牠們的小城。然後當牠們再跳回地球時，便做到空間傳輸的效果，例如突然出現在密室裡。

縱使故事歸故事，H. P洛夫克拉夫的幻想確實演繹了一直讓不少貓奴費解的現象，就是貓主人總是突然消失，然後又出現在奇怪地方。如果你不相信這情況有多嚴重，可以搜尋一下"Cat Teleporting"，你看到無數的貓奴抱怨在主人發生的奇怪現象，以下便例舉了數個︰

喵一（idontevenknowdotjpg）

我家有一隻緬甸貓，常常在我房間冷冷玩耍睡覺。大約一個小時前，我把她搬出房外去，因為她在我工作時一直跳到桌子上。她施施然走開，我關上了門。但當我轉過身時，看到她媽的坐在我的桌子上！

喵二（BLZ333）

我站在大廳中央，從左邊看到我的貓走進了一個房間。我跟著他走進房間，但找不到牠。然後我望望身後，看到他從另一個房間走出來，剛剛發生了什麼...？

喵三（HildegardofBingo7）

...我搬出去獨居時帶上了我家的貓。晚上睡覺時，牠多次闖進我房間，然後刮門說要出去。我會開門讓牠出去（看著牠出門），然後再隔幾分鐘，牠又突然出現在房間裡，再一次刮門說要出去...

喵四（orangeunrhymed）

我看到姐姐的小貓走進浴室，於是上前去抓住牠，因為牠不能入浴室，牠會把所有東西推下來。但當我走進浴室時，完全沒有貓貓的蹤影。我呼叫牠的名字，很快便聽到"喵”的叫聲。然而，聲音卻來自我身後的壁櫃。我打開壁櫃門，貓貓就在那裡 o.O

上述的個案都可以有合理解釋，例如貓主人知道你不知道的秘道，又或者牠們的身手真的快如閃電。但接下來的個案，已經不是單純的物理可以解釋到︰

喵五（Throwaways4all）

不久前，我和我的貓一起躺在床上。我覺得肚餓，所以去廚房拿些薯條。我返回房間時，發現貓不見了。 不夠五秒鐘，住在鎮另一端的朋友突然打電話給我，說我的貓在他的門廊前。 我看一下時鐘，大約三分鐘。我想不透這是如何發生，也不明白為何距離可以那麼遠。

除了瞬間轉移外，眾人也想不到如何解釋一頭貓在三分鐘內移動數十公里，還要碰巧出現在朋友家門前。但比起這問題，更加多人好奇的是為什麼貓隻瞬間轉移的個案發生得特別多？

有網友半開玩笑說一定是古埃及貓頭人身神芭絲特（Bastet）賦予的能力，也有人說喵星人懂瞬移因為要返回母艦匯報監視人類的情況。

這些答覆只是玩笑來，而然你知道所有玩笑的背後，都隱含住不敢直說的想法。

一隻狗、兩隻狗、三隻狗...

媽~~~我學會瞬間移動了～～～咦！。（擷取自Reddit）

正如前文所過，所有動物都有過瞬間轉移的報告，狗隻當然也有。但對比貓隻，較常發生在狗隻身上的不是瞬間轉移，而是分身（Doppelganger）。

不少狗主人報稱曾經在家裡或街上，遇上和自己飼養的一模一樣狗隻。不同我們之前談過的皮行者（Skinwalker），那些目擊者說牠們都是善意的，或者說和自己狗狗的平常反應無兩樣。如果由母體理論解釋，狗狗倒像懂得短暫穿越不同平行世界，例如以下兩個個案︰

汪一（Anonymous）

某天我帶狗到森林散步，遇到一隻和我那隻一模一樣的流浪狗。牠看起來很溫馴，於是想是否和主人走失。由於我是愛護動物中心的義工，所以隨身帶住晶片探測器。當我拿出機器掃瞄那頭流浪狗時...

結果顯示是我的狗。

我呆了呆，用機器掃瞄自己的狗做對照，結果還是一樣。

然後來回重覆了數次檢查，每次結果也顯示流浪狗和我的是同一頭來。

我感到非常困惑，心想是否機械壞掉，但無論如何帶流浪狗返回中心是我這義工的責任，於是乎我帶著兩頭狗返回私家車，把牠們關在同一個籠子裡。

在半路途中，我停泊在加油站入油。當我下車入油，順路查看車尾廂的籠子時，驚訝地發現現在籠子只剩下我的狗！牠嚇得瑟縮在角落不敢動彈。我要說清楚籠子是鎖得穩固...所以我真的不明白發生什麼時，我那刻沒有尖叫出來純粹因為在公眾場所。

汪二（Unprod ）

讓我說一下背景資料，我、女友、狗狗和兩隻貓居住在一棟公寓裡。公寓呈“U”形，一端是廚房正門，另一端則是花園後門。我們把狗狗的皮帶掛在廚房門旁邊，花園也有圍欄包圍，所以即使狗狗沒有綁上皮帶，牠也可以在屋內和花園間自出自入。

好吧，開始說昨天媽的怪事。

事發時女友上班，而我則在家工作，兩隻貓兒也在睡覺。那天下著滂沱大雨，所以我初時都猶豫應否帶狗狗出去散步，但牠一直在門口跳來跳去，向我證明牠有多想出去玩。於是乎我妥協了，決定帶牠到花園圍欄外走一段很短的路程。如果回家後牠還想走動的話，就留牠在花園內。

我從廚房前門拿起皮帶，將它套到狗的頸子上，然後拿起鞋子走向後門（狗狗一直在我旁邊快樂地搖頭擺尾）。當來到花園後門，我停下來穿上鞋子。

這時候廚房方向突然傳來叮噹聲，很像狗狗平日吃喝時頸上名牌碰到金屬碗時發出的撞擊聲。我當場愣一愣，但我見家裡所有動物都在視線範圍，貓兒倆在沙發睡覺，狗狗仍然在我旁邊牽著皮帶，而且那只是不足一秒的叮噹聲......，所以我想只是幻聽，於是打開門準備離開。

但就在打開門時，我又聽到同樣的聲音，而且這次不止一秒，而是持續下的咕嚕咕嚕聲！我呆呆地眨眨眼，看著旁邊的狗興奮地望著我，一張急於出門的樣子。我現在確定自己聽到那怪聲，但我明白如果狗狗也聽到，牠一定會衝向廚房的聲音來源。

在還未搞清楚發生什麼事，也沒有任何準備下，我決定不讓狗狗和躲在廚房裡的東西正面對抗。於是我鬆開狗帶的把手，讓狗狗跑進花園，然後關門把自己留在屋內。

我小心翼翼地返回廚房，那一刻我真的害怕得七上八下。當走到廚房門邊時，那怪聲驀然停止。我也跟著停下腳步，然後聽到一陣腳掌聲逼近。

然後我看到狗狗從轉角彈出，愉快地搖著尾巴。

那是我的狗狗來！那隻我剛剛幫牠穿上狗帶，讓牠衝到花園的狗狗來！

我迷惑不解地呆站在廚房數十秒，但最後還是蹲下來撫摸狗狗，因為我要︰1）確認牠是真實存在......2）弄清楚發生什麼事。牠完全是同一隻狗，無論頸圈、狗牌上名字也一樣，而且毛髮很乾燥，沒有在大雨走動過的跡象！

我開始疑惑剛才是否都是幻覺，但當我望向廚房的把手，平日擺放狗帶的位置，的確是空蕩蕩！即是現在有同一隻狗在後園裡，帶著狗帶奔跑？此時我嚇壞了，匆匆跑到後門打開門，慌張地跑到雨水裡。

沒有，後園沒有任何狗隻，除了現在我身後那頭。

狗狗愉快地在雨中奔跑，並且找到了那失蹤的狗帶，就在後花園的盡頭，平放在柵欄旁的泥土上。我拾起它，很確定和我數分鐘前拿過的一樣，只是現在沒有綁上狗狗的頸圈。我默默把它扣上現在和我一起的狗狗頸圈上，然後返回屋裡。

之後也沒有什麼特別了，所有事情都像往常般正常。我告訴我的女友，起初她有點困惑，現在她只信要麼我欺騙她，要麼我有幻覺。其實我都不確定它是否真實發生過，但它是我最害怕的一次經歷。

是吉娃娃還是馬芬？。（圖擷自Karen Zack推特）

但無論如何你都會愛牠們

對於動物瞬移，除了眼花幻覺外，還能有其他合理解釋嗎？

答案是沒有。

根據量子理論，次原子（如電子）是可以突然消失又重新出現在別處。但當去到我們這些龐然大物（包括你的貓狗），可以突然從卧室瞬間轉移到朋友屋前的機率。小得即使我們輪迴數千億次也不會發生，更不說用意志控制轉移到適合地方，而不是令你馬上死亡的牆壁和火星。

即使當代量子生物學成功解釋了部份生物難題，例如你讀高考生物時，有沒煩惱過在光合作用裡，被激發的電子如何快速而精準地和一連串指定分子發生反應，並維持住高效率呢？如果引用量子力學，電子能同時從不同路徑到達指定分子，就能合理地解釋光合作用的高效率。

其實嗅覺 、酶的活性、鳥群導航都被證實其量子力學的一面。然而，縱使量子力學成功進駐生物學，仍然絲毫不見有通往"生物瞬移"或其他超能力的蹤影。

難度貓貓狗狗真的如網民說是外星人派來，又或被某個古埃及神靈所管制？但其實小編想問一個問題...

這些事情真的重要嗎？

無論你家的汪星人和喵主子是何方神聖，外星人又好數據錯亂又好，你都仍然那麼愛著牠們，因為牠們就是如此可愛。

無論你家的汪星人和喵主子是何方神聖，外星人又好數據錯亂又好，你都仍然那麼愛著牠們，因為牠們就是如此可愛。示意圖非當事汪。（資料照）

噢，你只需祈禱牠們不要某天瞬移離開你就好了。

本文經授權轉載自恐懼鳥 為何你的貓貓狗狗會突然消失？動物的母體錯亂