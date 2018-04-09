自由開講》影評：《裸色愛情》在愛情裡我們都盲目

陸坡

情愛交手後，誰可以看穿愛？

通常提到視障者的電影，我們會直覺的想到勵志片，當一個人一覺起來突然迷失在沒有畫面的世界，這是一種很恐慌之事，而描述從絕望到接受，甚至有人一路相伴這何嘗不勵志。但視障人真的一輩子只能活在這些鼓舞人心的電影中嗎？

愛情文藝電影《裸色愛情》，將這種特殊的距離又拉了回來，透過電影中呈現出現代真實的視障人生，故事以有交往多年女友卻愛到處玩片情場的廣告人泰歐；在某次視障體驗中邂逅了視障整骨師艾瑪，艾瑪雖然見不著但幽默風氣和獨立女性的氣息吸引著泰歐這位情場玩咖，然後現實和外遇；激情與枷鎖，原來每個人在愛情中都是如此盲目且愚蠢。

現實和外遇；激情與枷鎖，原來每個人在愛情中都是如此盲目且愚蠢。（佳映提供）

一般大家覺得視覺障礙，就是看不見的人這點其實是一個錯誤的認知，過去我也是如此認為，直到我學生時代曾經有過段短暫的視障戀情，才真正去了解這些事情。視障人一般依據國際視力傷殘程度分為：全失明、嚴重弱勢、輕度視能障礙三類，而我當時交往的對象屬於輕度視能障礙，他曾透過話語說：

「我的世界是一片模糊，就像是霧裡看花。」

故對應在《裸色愛情》中同為視障者的艾瑪在超市那段整個世界彷彿再度看不清也不知方向，則略有點感觸。

不管是失明整骨師或視覺廣告人在愛情裡頭全部都真正瞎了眼睛，用身體與情感去感覺彼此。（佳映提供）

電影《裸色愛情》是一部「普通」的愛情電影，而這個普通不代表不具可看性，反而會讓觀眾喜歡上這樣的普通。一位專情的女整骨師和廣告花心男之間的愛情拔河，甚至到最後逐步發現對方隱藏的秘密與不忠，是一個在平凡不過的故事，但就是因為這個「普通」讓視障者的故事不在是聚焦在於先天後天的眼疾，而有的內心掙扎和摸索，而是真正的生活愛人與被愛，即使跟一般人不同無法看清事物，但他們還是用自己的方式去理解自我，不讓自己的人生停在失明那刻。

不以失明的艾瑪改以情場玩家泰歐為故事主軸，反而更能看清某些事情，就算是對顏色與視覺計較的廣告人，在愛面前卻怎麼也看不清，女主角艾瑪失去視力卻清楚著看出某些事態端倪；明眼人泰歐雖然用眼感受這世界，卻對許多重要之事視而不見。他看不清愛與自我，卻在遇上她時才逐步的看見這些過去忽略的事物真實的面貌，但很有趣的是，電影裡頭不管是失明整骨師或視覺廣告人在愛情裡頭全部都真正瞎了眼睛，用身體與情感去感覺彼此。

一位專情的女整骨師和廣告花心男之間的愛情拔河，甚至到最後逐步發現對方隱藏的秘密與不忠，是一個在平凡不過的故事。（佳映提供）

除了故事劇情中呈現男女主角那禁忌的情愫外，視覺表現也是一項亮點，畫面的尺寸會隨著電影效果和心境轉換，並且除了談情說愛也是有敘述視障人士在跨出第一步時有多麼困難，不管是愛情或是接受自我是視障的事情。諸多小細節在裡面如你與視障朋友相處過，就會發現電影裡對於這些意外的細緻，例如點菜服務的小動作和東西歸於原位這些生活小細節，展現在電影中格外的貼切和迷人，甚至在開頭和結尾相互呼應，也許在愛之中能看見的不是眼目而是心。

本文經授權轉載自電影｜動漫｜書籍回收桶 《裸色愛情》在愛情裡我們都盲目