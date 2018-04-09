故事》西周晚期出現什麼政治危機，使得朝廷的高層人人自危想「跳船」？

西周晚期的周宣王雖然力挽狂瀾，史稱「宣王中興」，仍無法扭轉西周政權的沒落。幽王繼位後，朝中的有識之士已預見周王室黯淡的未來，這個討論為《國語．鄭語》所保留：桓公為司徒，甚得周眾與東土之人，問于史伯曰：「王室多故，余懼及焉，其何所可以逃死？」。西周晚期出現什麼政治危機，使得朝廷的高層人人自危想「跳船」？

◎野蠻小邦周

在現代臺灣社會使用漢語的語境（context）中，「跳船」一詞有其特殊意涵，並不若字面上僅有「從船跳下」之意，尚有衍生的言外之音，即「逃離」或「擺脫（跳）目前的困境（船）」之意。報章雜誌、新聞媒體常常在報導中使用這個詞彙，用以描述某些個體或群體，受到當前政壇或是社會經濟動盪衝擊時，表示希望脫離前述困境的強烈意志。

跳船示意圖

文獻中時代較早且記錄較完整的「跳船」的事件，當屬西周晚期的一連串政治危機。

西周晚期的周宣王雖然力挽狂瀾，史稱「宣王中興」，仍無法扭轉西周政權的沒落。幽王繼位後，朝中的有識之士已預見周王室黯淡的未來，這個討論為《國語．鄭語》所保留：

桓公為司徒，甚得周眾與東土之人，問于史伯曰：「王室多故，余懼及焉，其何所可以逃死？」

鄭桓公是為鄭國的始封之君，周厲王其中一個兒子，宣王的弟弟，名友。友在宣王時受封於鄭，幽王八年時為司徒。可知鄭桓公出身高貴，權位顯赫，亦廣結善緣，在朝廷與東土均頗得人心。這樣一位大人物，卻擔心王室一旦發生變故，自己將不得善終，因而必須求教於史伯，該在做足準備逃往何處。

周宣王（維基共享）

史伯作為王室的史官，學識淵博，向桓公分析天下形勢，預言東土、西土的有那些族姓、諸侯即將崛起或衰頹，以及幽王主政後，朝廷政爭最終的走向。西周政權的崩潰已是大勢所趨，鄭桓公該選擇前往何方，作為離開權力核心，即跳船之後的落腳處？就結果而論，鄭桓公未能倖免於難，與周幽王皆死於犬戎攻陷鎬京時，不過桓公的兒子鄭武公順利於東土建國，孫子鄭莊公則在春秋早期中原的國際局勢中，有著舉足輕重的地位。這顯示鄭桓公自己雖沒跳船成功，但他的家族的政治生命在東方得到延續。

是何種情境，令鄭桓公有此打算？

《詩經》部分寫成於西周晚期、兩周之際的篇章顯示，此時王室所在的渭河流域天災不斷，地震、山崩、川竭，見《詩經．小雅．十月之交》：「百川沸騰，山冢崒崩。高岸為谷，深谷為陵」，《詩經．大雅．召旻》則描述此時饑饉、國內空虛的慘狀。天災往往伴隨人禍，西周中期開始，周圍外患漸熾，政權內部又難以穩定。周厲王時，周人政治核心區域的豐、鎬逐漸受到來自西北的族群玁狁威脅。玁狁可能來自陝北的固原地區，往往沿著涇河谷地南下侵攻周人。

從《詩經．小雅．六月》可知，玁狁行軍經焦穫、方、鎬、涇陽，周人反擊，追至太原。詩中的方、鎬為何地無從得知，焦穫、涇陽無疑應在涇水流域接近王畿一帶，相關記載也可以參考〈多友鼎〉。

總之，周人的核心地帶已暴露於外敵的威脅之下，軍事行動雖然互有勝負，周人似乎無法徹底擊敗玁狁，改變被動的劣勢。同時，周人控制下的南土亦是動盪不安。厲王持續對於南方採取積極主動的攻勢，可是不僅沒有取得重大戰果，周在江漢的重要諸侯鄂國還發動叛亂。

周人不僅困於西北、東南的外敵，統治階層內部亦發生嚴重矛盾，厲王最終為國人驅逐，可謂內外交迫。宣王繼位後，雖力圖振作，仍然困於相同的難題，無法徹底擊敗西北面家門口的外敵，在南土雖然獲得勝利，分封申於江漢，似乎無助於重振國勢、維持統治階層內部的團結。

這些問題即便周公再臨，也難以解決，雪上加霜的是，幽王即位後又再度在統治階層中引起新的矛盾，即廢掉太子宜咎。《詩經．小雅．十月之交》也記載幽王時期王室內部的黨派鬥爭（詳見〈西周也吹厭世風？先秦官員的鬱卒心聲〉）。

西周滅亡的直接原因是犬戎攻陷豐、鎬二京。犬戎之所以能夠攻陷豐、鎬，跟周王室當時內部的繼承問題有關。周幽王廢掉原先作為嫡長的太子宜咎，改立褒姒的兒子為太子。

這件事不僅僅是周王個人的喜好，實際上嚴重影響了權力核心內部的和諧。

宜咎的外公是申侯（姜姓），歷代申侯皆為朝廷重臣，在西土的嬴姓存在聯姻關係，涉足西土政治秩序（《史記．秦本紀》），宣王時用兵南土，分封申於江漢，足見申在南土亦有一定影響力。幽王的正室則是當時申侯的女兒。幽王廢掉太子，形同削弱申對於朝廷的影響力，廢太子與申侯毫無疑問不會坐以待斃。最終，申侯與廢太子聯繫犬戎進攻豐、鎬，而有犬戎之禍，以及後來的王室東遷。

總之，西周晚期的政治局勢異常險峻，統治階層矛盾不斷，加以天災頻頻。《國語．鄭語》的記載雖有可能為後人假託，但對照前引《詩經》三篇所記述、透漏的政治氛圍，貴族基於危機意識，想要跳船、逃離朝廷的心態，此完全有可能存在。

於此，必須提出的疑問是，常識告訴我們，羅馬不是一天造成的，西周的衰亡也不會是特定一、兩個周王或女人的責任。究竟是何種政治危機，最終導致西周朝廷的核心高層人人想跳船，而不願意繼續替王室奮鬥、賣命。

讀者倘若回去翻查《國語．鄭語》，應會提出質疑，史伯向鄭桓公預言天下大勢，且其話語中提及的眾多族姓、諸侯，乃至於周王室的最終命運，皆一一應驗，然而史伯何以得知近百年以後的天下發展？

誠然，暫且撇開史伯是真能預知未來的神人這一可能性，這段記載不無可能為後人假託史伯與鄭桓公，反映春秋甚至戰國時代的人如何認識西周末年的歷史。即便如此，作為宣王之弟，幽王之叔的貴戚鄭桓公，身居高位，大權在握，理應竭力盡忠王室，挽救危機，卻企圖跳船，顯然周王室已在風雨飄搖中，事不可為。

參考資料

李峰，《西周的滅亡——中國早期國家的地理和政治危機》。上海：上海古籍，2007。

本文經授權轉載自故事：西周晚期出現什麼政治危機，使得朝廷的高層人人自危想跳船？