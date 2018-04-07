一級嘴砲》赤腳踩泥土，到底是田園的浪漫，還是缺乏衛教知識？

務農的多半不會打赤腳在田裡走，因為大家都知道這是一件「很危險」的事。

一級嘴砲技術士

現代人或許是生活壓力太大，一旦看到農田綠地就想脫掉鞋子、打赤腳在上面走跳。例如清明連假期間，只要看到有人打赤腳在田裡面跑，我們就能斷定這些人絕對是都市來的，因為務農的多半不會打赤腳在田裡走，大家都知道這是一件「很危險」的事。

農業縣的政治人物總愛幹些奇怪的事。（圖左、右下取自網路，右上截自鏡周刊）

以前在虎尾高中有一位李姓國文老師，他家的農田就在外環道某間KTV旁邊，我還記得他有一次連續請了兩週的病假，原因是他打赤腳巡田水時踩到碎酒瓶的玻璃片，傷口過深而需在家靜養數日。

7年前在我溫室蓋好之際，內部曾翻土、放水，以泥水的狀態去整地，當時我也嫌棄穿雨鞋行動不便，光著腳就跳下水整地，結果腳底插了一隻2公分長的自攻螺絲。這是溫室興建時，工人散落在土裡的各種金屬製品之一，這件事除了讓我對台灣的溫室品質重新評估，也讓我意識到我從事的是一項高危險的工作。

除了異物，還有細菌、黴菌等問題。如果農田不是使用自鑿井的地下水，而是使用灌排大渠的水，上游段的髒污、農藥、病菌都會隨著水流而流往下游段的農田，例如茄科作物的青枯、葫蘆科的蔓割病害，這都是藉由水流傳播的難解習題。另外，如果水源的中上游有養鴨、養豬場，或是使用大量生雞糞的高冷蔬菜區，那麼下游的農業區就會很精采。

蟲害、過敏的問題也不少，例如每逢選舉期間，很多候選人都會拿著鐮刀下田割稻，然後胸口抱著一大把的稻穗在那拍照。旁人是看了很高興，我們在旁邊則思考著「身體不會癢嗎？」、「如果裡面有隱翅蟲怎麼辦？」，水稻的稻穗外殼都有細毛，這些細毛會引發人體皮膚的紅腫癢痛，而水稻收成前也是隱翅蟲密度最高的時候。隱翅蟲雖是益蟲，牠會捕食對水稻有害的小型昆蟲，但如果讓牠在皮膚上爆漿，那就不是一件能夠開玩笑的事。

赤腳去踩農田，最麻煩的還是「寄生蟲」的風險，尤其是會刺穿皮膚、沿著血管移動，最後寄生在人體腸道的「鉤蟲」。鉤蟲是常見的寄生蟲疾病之一，尤其是在熱帶和亞熱帶的地區，鉤蟲的幼蟲在潮濕，溫暖的土壤中孵化，若是赤腳踩踏這些泥土，鉤蟲的幼蟲就可能從足趾、手指之間，皮膚較薄的地方進入人體，隨後引發腸胃不適、貧血、發燒、心肺機能衰竭等現象。

就算醫護人員一再呼籲「避免赤腳接觸泥土，隔絕寄生蟲的危害」，但寄生蟲的問題似乎都沒有中斷過。今天的社會風氣是鼓勵民眾親近大自然，但是，如果沒有適當的認知與保護措施，那比較像是嫌自己「活得不耐煩」。