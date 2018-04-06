法律白話文》法律規定當了公務員就不能「規度謀作」，到底不能幹嘛？

身為公務員因其「身分特殊」，所以被要求在「公餘時間」（非出勤時間），不能兼職或是經營其他商業，目的在於防止公務員利用職權營私舞弊、避免影響公務等等。那我們要怎麼判斷上蝦皮賣網拍算不算經營商業呢？銓敘部常常以是否有「規度謀作」之意為判斷標準，「規度謀作」又是什麼意思？！

◎廖恒藝

最近政府打算修正《公務員服務法》，規劃「公務員兼職兼業許可辦法」相關配套措施，想要讓公務員下班後可以兼職（似乎想減緩年金改革的衝擊）。那意思是說在現在一旦擔任公職，我就真的什麼都不能做了嗎？

銓敘部去年打算放寬公務員兼差，在考試院院會引起關注。（資料照）

首先，《公務員服務法》對於公務員有一些要求，例如服從義務（第2條）、保密義務（第4條）、保持品味（第5條，指的是和馬前總統一樣誠實清廉．．．咦！，不是你想的很有品味的那種XDD）、堅守崗位（第9條）等，希望公務員除了專門的業務之外，可以維持一定的形象，打造廉能政府，贏得人民信任（這不是葉佩雯）。

公務員除了要幫政府維持形象之外，還有一些事情不能做，除了關說（第15條）、無故贈受（第16條）之外，最重要的就是「禁止兼職義務」了。

民間企業的上班族通常不會受到公司限制下班後不得兼職，尤其在這個全民拼經濟的時代，上班族的薪水時常無法負荷日常生活所需，因此下班後的兼職所在多有，例如下班後兼職Uber司機、上蝦皮網拍、當個網紅部落客（法律白話文、每日一冷之類的）等等。

不過公務員因為「身分特殊」，被要求在「公餘時間」（非出勤時間），不能兼職或是經營其他商業（第13、14條），目的在於防止公務員利用職權營私舞弊、避免影響公務，並且希望公務員不與民爭利、而且公務員身分不宜時時更易、避免利益的輸送、或是洩露職務相關機密等等。

那我們怎麼判斷上蝦皮賣網拍算不算經營商業呢？銓敘部常常以是否有「規度謀作」之意為判斷標準…什麼，你看不懂嗎？沒關係，先google一下「規度謀作」…還真的找不到是什麼意思呢！

再稍微看一下銓敘部說：「『經營』原為規度謀作之意，經濟學上稱之為『欲繼續經濟行為而設定作業上之組織』。」嗯，好吧，筆者沒有唸過經濟學，但大概的意思就是你有沒有要好好的規劃、投入並且想要持續這項事業啦。

比如說，今天我開了一個蝦皮，只是想要賣我的二手衣物，那麼我就沒有「規度謀作」之意；反之，如果我開蝦皮然後我去批韓貨來賣，而且我還開設Instagram、臉書等粉絲團來宣傳、經營我的蝦皮拍賣，那很明顯的我就有「規度謀作」之意！！！

以上對於公務員的限制雖不難以理解，但這樣的限制是否合理，似乎有一些討論的空間，加上《公務員服務法》規範公務員經營商業、投資、兼職的規定含糊簡陋、年久失修（上一次修法已經超過10年前），因此在實務上大多由銓敘部透過個案的解釋，認定公務員的行為是否屬於違法經商或是兼職。

時過境遷，現在的經營商業的方式千百種，《公務員服務法》的修正確有必要，而對於兼職的限制，似乎也可以重新作考量，畢竟如果不是跟公務員主管的業務相關而涉及利益迴避的問題，筆者實在想不到什麼理由來限制公務員下班後的行動啊～

參考資料：

公務員服務法第13條歷次修正沿革及歷來相關解釋彙整表（最後瀏覽日：2017/10/20）

銓敘部99.12.10.部法一字第0993279936號

銓敘部97.11.28.部法一字第0973000078號

銓敘部90.05.18.（90）法字一字第2025298號書函

本文經授權轉載自法律白話文 法律規定當了公務員就不能「規度謀作」，到底不能幹嘛？