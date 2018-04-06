魔幻拉美》小男孩之死

在墨西哥有一個名為「埃爾薩爾托」的小城，其西文原意即為「瀑布」，當地確實有一條大河經過，飛瀑奔瀉，美不勝收。某天，一名八歲小男孩在玩耍時，不小心跌進了河裡，被救起時尚有氣息，卻在送醫十九天後宣告不治。原來，小男孩不是溺斃，而是中毒身亡。

陳小雀

2008年一月二十六日，在墨西哥一個名為埃爾薩爾托（El Salto）的小城，一名八歲小男孩在玩耍時，不小心跌進了聖地牙哥河（río Santiago）。小男孩名為米開爾．安赫爾．洛佩斯．羅查（Miguel Ángel López Rocha，2000-2008），被救起時尚有氣息，卻因不斷嘔吐和腹瀉而陷入昏迷，在送醫十九天後，還是宣告不治，於二月十三日死亡。

原來河裡含有砷酸、氫硫酸、汞、鉻、鉛和呋喃等有毒物質，小男孩跌入河中時，應該喝下幾口河水，導致血液中的砷酸超過身體可負荷的量有四百倍之多。換言之，小男孩不是溺斃，而是中毒身亡。

一名八歲小男孩在玩耍時，不小心跌進了聖地牙哥河，被救起時尚有氣息，卻因不斷嘔吐和腹瀉而陷入昏迷，在送醫十九天後，還是宣告不治。（milenio.com）

聖地牙哥河全長562公尺，流經蜿蜒崎嶇地形，形成多處美景。「埃爾薩爾托」的西文原意即為「瀑布」，聖地牙哥河確實在當地形成水流直瀉而下的瀑布，美不勝收。在埃爾薩爾托居民的印象中，聖地牙哥河清澈見底，河中魚群甚夥，居民過去常在岸邊釣魚，在河中游泳，在飛瀑下泛舟，甚至生飲河水。然而，自從1935年起，雀巢（Nestlé）公司在聖地牙哥河的上游設廠生產煉乳之後，塞拉尼斯（Celanese）、安萬特（Aventis）、拜耳（Bayer）、國際商業機器（IBM）、杜邦（DuPont）、全錄（Xerox）、聯塑（United Plastics）等公司紛紛隨之進駐，這些跨國公司將有毒物質排放至聖地牙哥河，部分河道汙濁發黑，再也看不到魚群，甚至惡臭沖天，暗藏致命危機。

埃爾薩爾托距墨西哥第二大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）僅25公里。墨西哥政府曾計畫在聖地牙哥河流經的一處谷地，興建阿爾塞迪亞諾水庫（presa de Arcediano），供瓜達拉哈拉居民飲用，後來因生態保護人士的抗議，以及小男孩中毒事件而暫停，否則後果不堪設想。

跨國公司將有毒物質排放至聖地牙哥河，部分河道汙濁發黑，再也看不到魚群，甚至惡臭沖天，暗藏致命危機。（Gaceta Universitaria ）

小男孩之死終於引發居民的不滿而群起抗議，同時也將河川受工業汙染的問題攤在陽光下，聖地牙哥河被視為「死亡之河」。起初，有關當局試圖掩蓋證據，表示河中砷酸含量在安全範圍，甚至宣稱小男孩只是個案，係因細菌感染才喪命。事實上，埃爾薩爾托受到工業汙染，居民健康亮起紅燈，罹患腦溢血、白血病、皮膚癌、淋巴癌、肺癌、肝癌等疾病的民眾增多。在小男孩發生意外的2008年，有600人染病，47人死亡；隔年（2009）有728人染病，23人死亡。數據之高，令當地居民相當不悅而發起自救會。

不僅埃爾薩爾托受影響，鄰近的小城胡安那卡特蘭（Juanacatlán）也同樣遭殃。居民要求政府將兩地規劃為警戒區，投入經費進行廢水處理、淨化水質、改善環境。埃爾薩爾托與胡安那卡特蘭，均為墨西哥典型的小城，埃爾薩爾托人口約十八萬人，胡安那卡特蘭的人口不到一萬八千人。兩地居民以農、牧為業，兼做手工業，或在跨國公司謀職，所得不高，再者，居民受教育程度不高，其權益常被政府忽略，又沒錢可聘請律師向排放汙水的跨國公司求償，更因為依賴跨國公司為生而不敢要求跨國公司遷廠。雖然墨西哥政府在2012年投入八億五千萬披索興建廢水處理廠，但其成效似乎有限，埃爾薩爾托附近水域的重金屬含量依舊偏高。

小男孩的父親表示，小男孩曾立志將來要幫助窮人，雖然小男孩來不及長大成人，但自他辭世起，每年的二月十三日，當地居民再度舉起他的遺照，走向街頭為安全飲用水向政府請命；或是，穿戴防護衣及防毒面具，豎起「墨西哥河是毒河」（Ríos mexicanos, ríos tóxicos.）之類的心痛標語，划著氣墊船在滿是化學泡沫的河面上做無言的抗議。

每年的二月十三日，當地居民穿戴防護衣及防毒面具，豎起「墨西哥河是毒河」之類的心痛標語，划著氣墊船在滿是化學泡沫的河面上做無言的抗議。（Agua.org.mx）

然而，十年過去了，聖地牙哥河的水質依舊沒改善，因河流汙染而死亡的人數至今已逾七百人。聖地牙哥河並非墨西哥唯一一條受工業汙染的河川，類似遭到工業汙染的河川還有十條。