法律白話文小學堂》高藥價時代：藥品運送變「特許行業」？

意思就是今天物流業者若要商業登記或經營藥品運銷業務，除了必須符合現行GDP規範、公路法對於物流業者的相關要求都還不夠，如果要配送藥品，還需要跟衛福部申請一個許可證，沒有特許不可以做藥品物流，敢送就罰。但如果物流業者已經取得政府對交通運輸貨運業的特許許可了，為何要再多撥業者一層皮，在物流標的上再創造一個貨運業新的特許項目？

◎羅健瑋、林紘宇

醫生開的藥、健保給的、藥局賣的普拿疼、還有藥師會推薦宣稱藥效相同的學名藥等，他們是怎麼來的？藥品物流變成一種「特許行業」又會如何影響到你的生活？

藥品攸關人民身體的直接健康，因此從源頭原料到製造、運輸、最後到藥局藥師配劑，各國政府都在加強程序把關，我國也不例外，因此只要牽涉藥品，政府的手介入的程度就越高。本文將評估「政府介入」會不會讓我們拿到的藥品質更好？或更直接一點，會不會變貴？

藥品的「優良運銷規範」是什麼？

（圖／食藥署提供）

這次藥事法第53-1、88、92條修正案是針對本圖中第三個程序：藥品GDP，主要是就「藥品儲存與運輸」這個環節加強規範。



優良運銷規範（Good Distribution Practice，GDP），藥品經原廠或學名藥廠製造後，可能透過空運、海運及路運等不同管道運送至醫院或藥局。

實施GDP的目的，在於確保藥品在儲存及運輸過程中，其品質及包裝完整性得以維持，在合理時間正確運送藥品，並防止偽禁藥進入藥品供應鏈，保障民眾用藥安全。

新作法新要求新氣象

依照我國新GDP藥品優良運銷規定，自2016年7月1日起，與一般民眾較直接相關的要求為：

●藥品的儲存及運輸全程都能維持在規定溫度範圍*內，以防止藥品變質。

●在新產品上市前，藥廠必須完成有效期限內的藥品安定性試驗。

●申請藥品查驗登記經食藥署審核通過後，核發藥品許可證的核定內容，須*包括藥品保存溫度條件，並須標示於藥品包裝與仿單（說明書）上*，例如：標示須置於「15至25℃（亦稱室溫）」、「2至8℃（冷藏）」等。

我國食藥署整理未來將重點檢查相關業者是否符合GDP規範的業者有：

政府介入：物流特許化？

這次修正案讓運銷業者叫苦連天的事情是，依照藥事法第53-1條規定：

經營西藥批發、輸入及輸出之業者*，其與採購、儲存、供應產品有關之品質管理、組織與人事、作業場所與設備、文件、作業程序、客戶申訴、退回與回收、委外作業、自我查核、運輸及其他西藥運銷作業，應符合西藥優良運銷準則，*並經中央衛生主管機關檢查合格，取得西藥運銷許可後*，始得為之。

為什麼這次業者會跳腳呢？因為過去多數藥製劑廠商並不是自行運送藥品，而是外部委託專業的物流運輸業者處理，而運輸業者原本雖不須持有運銷許可（符合公路法下汽車運輸業管理規則即可），但仍須符合GDP規範，因此是由藥品業者負責確保整個運銷流程符合GDP規範，主管機關在查核GDP時將一併檢查。



政府管越來越多了，按照新法，等同藥物運銷成為「特許行業」，如同西藥、中藥製造業。

許可業務，是指公司業務，依法律或基於法律授權所定之命令，須經政府許可者，於領得許可文件後，方得申請公司登記（公司法第17條）。

意思是今天物流業者若要商業登記或經營藥品運銷業務，除了必須符合現行GDP規範、公路法對於物流業者的相關要求都還不夠，如果要配送藥品，還需要跟衛福部申請一個許可證，沒有特許不可以做藥品物流，敢送就罰。



最直接的影響，業者表示，每年申請許可證成本、許可與否之不確定性、符合法令要求的營運成本大幅提高，未來成本轉嫁於藥商，進而會使藥品價格提升。

掛一個特許項目讓業者或民眾埋單？

每一種特許業務都有各自的管制理由，看各管制項目大部分都能講出一套冠冕堂皇、具有正當性的理由，例如槍砲彈藥刀械生產與販售、金融保險銀行業、電信與廣播電視事業、能源相關行業。與今日的藥品及醫療器材的製造、販售、「運輸」，理由為「促進國民身體健康與輸藥環境的改善」，以提升國民生活品質。

理由正當，不代表手段合理，如果物流業者已經取得政府對交通運輸貨運業的特許許可了，為何要再多撥業者一層皮，在物流標的上再創造一個貨運業新的特許項目？

輸藥環境改善的目的當然良善，難道不能透過落實GDP的查核檢查，或是像過去課予上游廠商一監督物流業者之義務來達成，有無必要讓政府再次伸手介入，給予政府這麼遼闊的管制空間，從藥品的上（製造）、中（運輸）、下游（販售）通通一把抓？



將業務成為政府特許項目並非萬靈丹，過去的歷史陰影歷歷在目：資本家利用特許業務與政府官商勾結、特定廠商壟斷市場多疊產業進入障礙，特許制度導致政府失靈的結果，最後受傷害往往都是消費者，值得嗎？



參考資料：

●衛生福利部食品藥品管理署網站。

●衛生福利部焦點新聞：通過修正藥事法第53條-1、第88條、第92條，全面落實西藥優良運銷管理。

●特許行業一覽表。

●工商時報，藥事法修正案通過明訂學名藥、生物藥，記者：張語羚。

●殯葬業為什麼可以是特許業務？，賈培德