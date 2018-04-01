台灣回憶探險團》1947.4.1 中國軍21師進入花蓮「清鄉」......

1947年4月1日，對於當時的居住在台灣花蓮人來說，它不是愚人節而是228事件後，中國軍21師進入花蓮「清鄉」的 日子。

◎台灣回憶探險團

1947年4月1日，228事件尚未平息，中國軍21師在這一天進入花蓮「清鄉」。當地居民人心惶惶，乃於4月4日設宴款待，沒想到當天晚上，即傳出名醫張七郎醫師一家三口遭中國人逮捕情事。

隔日張七郎妻子四處探聽，不幸傍晚傳來惡耗，張七郎父子三人已遭中國人以殘虐手段殺害，棄屍公墓旁。三人遺體衣物遭去除、身上多處彈孔及難以計算的刀劍刺痕、兒子張果仁甚至肚破腸流。

1938年，張七郎全家在仁壽醫院門口合影紀念，右起張七郎及長子張宗仁、次子張依仁、三子張果仁、長女張秀惠、次女張性惠、四子張秉仁、五子張存仁、張七郎妻子詹金枝。（翻攝自吳三連基金會出版之「花蓮鳳林二二八」）（記者花孟璟攝）

張七郎醫師。（維基共享）

事後張七郎墓碑上寫著「兩個小兒為伴侶、滿腔熱血灑郊­原」，寫盡家屬的悲憤，控訴國民黨政權的殘暴不仁。

張七郎墓碑上寫著「兩個小兒為伴侶、滿腔熱血灑郊­原」。

而在事件中遭害的人們，許多人至今連屍首都還不知下落。

在長達數十年教育、媒體、社會整體嚴密控制下，臺灣人的記憶被集體抹去並置換為黨國思想，至今久久不散。以致於當時派兵來臺的獨裁者，依然高立宮殿般的廟堂，即使政黨輪替了，轉型正義之路依然遙遙無期。

當時派兵來臺的獨裁者，依然高立宮殿般的廟堂。（資料照）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：1947.4.1 中國軍21師進入花蓮「清鄉」......