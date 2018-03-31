醫療新知與日常保健》手腳水泡搔癢難耐？ 可能是汗皰疹惹的禍 ！

時序進入春夏，正是汗皰疹好發的季節，汗皰疹患者在治療與日常保養及預防上有甚麼需要注意的呢？

黃幼鳴／皮膚科醫師

三十三歲的何先生近來在手腳發現一些刺癢的小水泡，導致夜不成眠，起初何先生以為是當兵時得到的香港腳復發了，自行至藥房購買黴菌藥膏使用卻一直未見好轉。直到求助皮膚科醫師，才知道自己原來得到了汗皰疹！

什麼是汗皰疹？

汗皰疹（pompholyx）並不是皰疹，這是很多人初次聽到這個診斷時都會產生的誤解。皮膚疾病的名稱就跟叫一個人的全名一樣，就算名字一樣，光是姓不同就差了十萬八千里。

一般我們所說的皰疹指的是單純皰疹（herpes simplex），因為病名相似，很多人常會將單純皰疹、帶狀皰疹（herpes zoster）與汗皰疹弄混。前兩者是病毒引起的傳染性疾病，而汗皰疹則是一種自限性、不具傳染力的體質性（內因性）濕疹。具有汗皰疹體質的人多在青少年至中壯年時期發病，在手腳會反覆產生具有刺癢感的小水泡，進入慢性期之後甚至會演變為乾裂脫皮的情況。

汗皰疹的成因與惡化因素

大多數汗皰疹的直接成因不明，少數則被認為與異位性體質、接觸性過敏、情緒壓力、季節變化、藥物使用或攝入鎳、鈷、鉻等金屬離子有關。 其中接觸刺激性物質及金屬過敏是汗皰疹很常見的惡化因素，但何者為因、何者為果則難有定論。

汗皰疹會有怎樣的臨床表現？

在患者的手指側邊、手掌或腳掌會出現細小的水泡，病灶通常對稱性地出現，大多伴隨明顯的搔癢感。小水泡可能會彼此融合成較大的水泡，水泡若是破裂，則會形成結痂或滲出組織液的小傷口，相對地，水泡也可能在數天至數週後逐漸自行吸收，形成乾燥脫皮的斑塊及小裂隙。

水泡破裂後的傷口合併繼發性的細菌感染並不少見，甚至可能發展成蜂窩性組織炎。因此，千萬不要為了舒緩搔癢感，在未經消毒的情況下自己弄破水泡。

患者的手指側邊、手掌或腳掌會出現細小的水泡，病灶通常對稱性地出現，大多伴隨明顯的搔癢感。（圖：作者提供，版權購自istockphoto.com）

我到底得的是汗皰疹還是香港腳？

臨床診斷上最困難的就是區別腳部的汗皰疹及水皰型的香港腳（黴菌感染）。兩者不僅在症狀上難以區別，甚至常常合併或先後發生，不要說病人搞不清楚自己生了什麼病，就連有經驗的醫師都難免誤診。

臨床上雖可採樣皮屑，在顯微鏡下檢視是否有黴菌菌體，但此法並非絕對準確，尤其是在已經經過治療的病人身上，結果常呈現偽陰性。 因此，配合固定回診，觀察臨床用藥後的反應對於醫師的正確診斷十分重要。

汗皰疹該如何治療？

一、外用類固醇藥膏

因手腳的角質層較厚，強效的外用類固醇藥膏是治療的第一線選擇，上藥後搭配棉質手套、襪子的密閉式敷裹治療，可以加強藥物吸收及消炎的效果。

二、口服或肌肉注射類固醇

針對外用類固醇治療無效的嚴重患者，可以考慮使用口服或是肌肉注射類固醇來達到大幅度的改善，對於病灶本身或是癢感都有十分顯著的效果，但患者不應過度依賴系統性的類固醇，注意平時的保養並配合外用藥膏使用，才是治療的根本。

三、光線治療及免疫抑制劑

對於病況嚴重、難以控制且需要長期依賴口服類固醇控制的患者，應考慮其他輔助治療。局部照射紫外A光或窄波紫外B光有助於疾病的控制，另外像環孢靈（cyclosporine）、滅殺除癌錠（methotrexate）等免疫抑制劑也是可嘗試的治療選擇，但因可能的副作用較多，且需監控肝腎功能，多是當作後線的治療。

如何減少汗皰疹發作的嚴重度及頻率？

汗皰疹是體質性的濕疹，目前並沒有一勞永逸的根除性治療方式，因此加強平時的保養照護雖然不能完全避免疾病的發作，但可以減少整體發作的頻率及嚴重度。

一、減少接觸刺激物

少接觸肥皂、清潔劑等刺激物，避免皮膚屏障受損而導致皮膚容易發炎。

二、避免物理性的摩擦

撕剝或摩擦刺激會傷害皮膚角質，導致持續性發炎及濕疹的慢性化。

三、多用潤膚劑

選擇符合生理皮脂膜組成的護手（足）霜，重建皮膚屏障保護功能。

四、降低飲食中鈷鎳鉻的攝取

金屬過敏被認為與汗皰疹的惡化有關，對於一些難以控制的汗皰疹，若能避免食用鈷鎳鉻含量高的食物，對於疾病控制也許有部分幫助。

時序進入春夏，正是汗皰疹好發的季節，有此困擾的患者除了要做好平時保養的工夫，也應適時尋求皮膚科醫師的協助，正確使用藥物加以治療，別讓這看似小小的問題造成生活上莫大的困擾。