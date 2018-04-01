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故事》臺中火車站的前世與今生

在日治時期之前，臺中都隸屬於彰化縣，一直要到日治以後，臺中才開始有了名字。日本政府將舊有的「省城」規劃成臺中市區，並在 1900 年進行一系列「市區改正計劃」。計劃是要解決日本人最為頭痛的悶熱以及衛生問題，冀望把臺中塑造成吸引日本人居住的城市。
作者： 故事
2018-04-01 10:38
 | 2018-04-01 10:38

◎張哲翰

在我們生活的周遭，有些空間會成為許多人的共同記憶，隨著不同的時代又發展出不同的意義。而「臺中火車站」就是這樣的一個例子。

1908 年 10 月 24 日這天，從臺中驛（當時的臺中火車站）一路到臺中公園都插滿了日本國旗，熱鬧非凡，因為這一天將舉行盛大的「臺灣鐵道全通式」開通典禮，以慶祝臺灣西部鐵道的通車。臺中從 1891 年清朝臺灣巡撫邵友濂將全臺政治中心遷到臺北以後，就再也沒這麼盛大的場面了。

中午 12 點 25 分，親王搭乘火車到達臺中驛，在鐵道總工程師長谷川謹介的引導下，親王下車後乘著馬車前往會場，在一路歡騰的慶祝聲中來到臺中公園，正式開啟「臺灣鐵道全通式」。也是從這時候開始，臺中的歷史就與臺中火車站脫不了關係。

閑宮院載仁親王抵達臺中驛。【圖片來源】《臺中市珍貴古老照片專輯》第四集（臺中：臺中市政府，2000），頁258。

輸有運無：日治時期的臺中驛

在日治時期之前，臺中都隸屬於彰化縣，一直要到日治以後，臺中才開始有了名字。日本政府將舊有的「省城」規劃成臺中市區，並在 1900 年進行一系列「市區改正計劃」。計劃是要解決日本人最為頭痛的悶熱以及衛生問題，冀望把臺中塑造成吸引日本人居住的城市。

隨著市區改正計劃的進行，城內興建起了棋盤形的馬路、郵便局、電話交換局、電燈、電扇等電力設備，甚至還有供臺中人休憩的臺中公園；1908 年鐵路貫通西部之後，臺中也終於有了自己的火車站「臺中驛」。而走出臺中驛第一眼所看到那熱鬧的模樣，就被鎖在那張老照片中，還有多少人記得？

走出臺中驛後大街上的熱鬧情景。【圖片來源】《臺中市珍貴古老照片專輯》第四集（臺中：臺中市政府，2000），頁193。

臺中驛因為是南來北往的中繼站，聚集了許多人潮與商機，許多商人為了買賣來到臺中。商人走出火車站，附近就有主導臺灣茶、糖、樟腦等出口的三井物產會社出張所、批發臺灣香蕉的臺灣青果會社，後站則有提供倉儲出租與貨物裝卸的臺灣倉庫會社出張所。

出火車站沿路向西走一些，便到政治經濟中心，那裡有彰化銀行、商工銀行支店、臺灣銀行支店，提供商人資金的匯兌。晚餐時間到了，火車站附近就有醉月樓能夠用餐；也可以到臺中座、娛樂館觀賞精彩的歌舞消除一天的疲勞。隔天若還有大買賣要談，可以在火車站方圓一百公尺之內找到千代之家、集賢館、中洲ホテル（中洲旅館）等旅館住宿一晚。

你的貨物可以搭著汽車，由火車站前的大路（如今臺灣大道）一路通到「新高港」（臺中港）出口。沿著這條路走過橋，往橋下望，可見清澈的河水映著垂柳，宛若來到日本京都，當時的臺中因此獲得「小京都」的美譽。

出火車站之後向西走，第一條遇到的河流就是綠川，整治後的模樣甚是好看，與柳川共同讓臺中獲有「小京都」的稱號。【圖片來源】景山義郎，《臺灣之文化》（大阪：內外評論社，1923），頁181。

戰後的奇遇：不只是臺中車站的車站

國民政府來臺後，臺中再次湧入大量人口。許多隨軍來臺的無業民眾開始在火車站前擺攤謀生。這些攤販在 1965 年被臺中市政府遷到中華路，成了今天中華街夜市的前身。

然而，攤販的遷移並沒有影響火車站前的熱鬧，熙來攘往的旅客，出了火車站就有他們要前往的目標。醉月樓依舊提供美味佳餚，火車站周圍仍有許多旅棧，而彰化銀行則由林獻堂接手董事長繼續提供金融服務。過去的娛樂場館臺中座在 1945 年成了臺中戲院，娛樂館則在 1958 年轉為成功大戲院，附近的行啟紀念館也在 1969 年成為現在的遠東百貨公司。

在周圍的起起落落中，臺中火車站始終保持著交通樞紐的重要角色，仍然與過去一樣的熱鬧，卻有不一樣的風情。那張老照片裡的臺中火車站，不知道還有沒有人記得呢？

戰後的臺中火車站仍是重要的交通樞紐，還有周圍聚集的攤販，形成一片熱鬧的模樣。 【圖片來源】《臺中市珍貴古老照片專輯》第四集（臺中：臺中市政府，2000），頁192。

戰後的臺中火車站曾經一度站上國際舞臺，然而那時的它卻不叫作「臺中火車站」。

1958 年 10 月，一個中義合資拍攝電影的消息傳得沸沸揚楊，義大利導演麥路西帶著一本由《北京最後一次火車》回憶錄所改編的劇本來到臺灣，希望藉著臺灣的景色，表現國共內戰時期中國的慘況。劇中難民為了躲避戰亂，一起搭上從「北京車站」開向南方去的火車。那個「北京車站」並不在北京，其實就是「臺中車站」，演員們擠入臺中車站表現戰亂下難民的恐懼。

有趣的是，導演帶著在臺灣拍好的影帶回到歐洲後，輾轉經歷各種資金周轉不靈，1962 年在臺灣合作片商毫不知情的情況下，突然在巴黎各大電影院變成《上海最後列車》上映，電影轟動了整個巴黎。此時，臺中火車站又化身為「上海車站」，感動巴黎人的心。也許就是在戰後反共的氛圍下，臺中火車站化身為中國某個大城市的車站亮相於世界的舞臺上，成為外國人對當時「中國」的一種印象。

故事伴我行：挖掘臺中車站的記憶

1960、1970 年代以後，臺中火車站附近舊市區的交通堵塞問題日益嚴重，一個接著一個興起的重劃區分散了臺中火車站附近的人潮，再加上國道高速公路與客運據點也都駐足在臺中西半部，加速了臺中舊市區的人口外移，臺中火車站周遭似乎不若以往的熱鬧了。

此後，臺中火車站內的倉庫也因此有許多閒置空間，為了活化、妥善利用這些倉庫，政府決定將 20 號倉庫做為鐵道藝術的創作空間，希望能夠培養在地藝術人文的氣氛，帶動觀光的振興，重現臺中車站的榮景。只是發展五年之後，不只受到許多拆除與縮減倉庫傳言的困擾，駐村藝術家也認為倉庫的運作難以取得在地民眾的認同，彼此間形成隔閡，有許多需要進一步的改善的地方。

至於車站本身，為了舒緩火車站周邊的交通問題，2016 年 10 月 16 日正式將運輸責任交棒給高架的新臺中車站，周邊也在重新規劃中。而那座被留下來、從日治時期直到今日的舊臺中火車站，會不會就此被遺忘呢？

當臺中火車站卸下交通運輸的功能後，他所承載的眾人記憶並未就此消失，只是隨著時間慢慢被隱藏起來了。如今，我們仍可以從臺中火車站身上，發現許多勾起人們回憶的角落，因為在這空間中每一塊磚、每一根柱子，以及周圍起起落落的變化，都訴說著豐富的故事，仍舊留在那個地方等待著我們的挖掘，它們都是我們與臺中火車站的重要記憶。

參考資料

1.陳靜寬，《從省城到臺中市：一個城市的興起與發展（1895-1945）》，臺南：國立臺灣歷史博物館，2012。
2.《臺中文獻》第3期（1993.10）、第5期（1997.11）、第6期（2003.03）。
3.景山義郎，《臺灣之文化》，大版：內外評論社，1923。
4.《臺中市珍貴古老照片專輯》第一集（臺中：臺中市立文化中心，1995）、第三集（臺中：臺中市立文化中心，1997）、第四集（臺中：臺中市政府，2000）。
5.《臺灣日日新報》
6.《聯合報》

本文經授權轉載自故事 臺中火車站的前世與今生

故事：寫給所有人的歷史

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