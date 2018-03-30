自由開講》中國假新聞正在攻陷我們的網路社群？！

◎事情不能只看表面

《今周刊》在日前刊登一篇文章，內容提到一則指稱吳晟坐領高薪的假新聞在「泛藍」臉書粉專跟社群瘋狂散佈。

《今周刊》在日前刊登一篇文章，內容提到一則指稱吳晟（右）坐領高薪的假新聞在「泛藍」臉書粉專跟社群瘋狂散佈。（藍色力量臉書）

經過調查，該文章是產自名為「新政聞」的網站，整個網站的樣式跟曾爆出假新聞事件的「歡享網」幾乎一模一樣。而且，歡享網包括旗下的子網站，網域則皆設置在中國的阿里雲。

假新聞截圖。（「新政聞」的網站）

事實上總統府國策顧問是無給職！

目前身為總統府國策顧問的吳勝雄（吳晟）顧問是無給職。（中華民國總統府官網）

這些網站雖然屬於內容農場或假新聞網站，但每月合併流量皆可破百萬或千萬，影響力不容小覷。

其中，像是歡享網、coco01，就被視為是幕後有中國在操縱的假新聞網站（內容農場名單請參考文章最下方）。



由此可推論：

1. 有一個具有相當資源且專職的團體或單位，在系統性產製相關的假新聞或謠言，並在泛藍社群進行散佈；

2. 內容農場透過點擊新聞或文章來賺取廣告收益的機制，讓更多有心人士可以再這個平台主動「產製」文章或內容；

最後，擁有如此資源，並且意圖性透過帶風向或影響輿論的方式來干擾台灣社會在政策或議題上的對話讓我們不得不懷疑幕後的黑手就是中國。



美國民主基金會於去（2017）年底公布一份報告：《銳實力：威權主義影響力在民主國家中漸增》，就是在探討威權國家同時結合硬實力與軟實力所發展出的「硬實力」（Sharp Power）

藉著民主社會（例如台灣）的開放特性，以影響輿論的方式來干擾或分化內部社會，這樣的不斷產製、散播的假新聞與網路謠言，就是最佳的工具或案例。



如果我們不能正視這個問題，我們的社會就會在各種議題上失去對話，難以凝聚共識，因此陷入內耗。



內容農場一覽表

- kknews（每日頭條）

- BuzzHand

- daliulian（大榴槤）

- teepr（趣味新聞）

- bomb01

- cocomy

- how01

- juksy

- kknews

- orange01

- push01

- read01

- thegreatdaily

- tw.gigacircle

- tw.ptt01

- twgreatdaily

- whatfunny

- momdata

- onefunnyjoke（放泥就可）

- gmter

- share001

- metalballs（金鋼郎）

- gigacircle

- ptt01（PTT01 娛樂新聞）

- fun-vdo

- zuopy（心理測驗站）

- eznewlife

- ezvivi

- youthwant（優仕網共產檔）

- viralane（爆熱航道）

- newstube01

- eazon（激動新聞）

- mama

- cocomy

- baoxiaovideo

- apple01（蘋果網）

- mama（母嬰Online）

- likea.ezvivi（Love分享）

- pttbook（Pttbook:最熱門有趣的新聞）

- yourbabb（找話題）

- Hssszn（讚新聞）

- coco01

- cocotw

- www.xianso （AnyElse）

- eznewlife

- ispot.news

●happytify.cc （歡享網）

●buzzlife.com.tw（BuzzLife 生活網）

〖參考資料〗

被「假新聞」蒙蔽的泛藍社群

https://goo.gl/Pef5vX

你的善意分享，有時候可能是被內容農場利用來賺錢

https://goo.gl/ycNTrN

銳實力只是國家利益的代名詞？

https://goo.gl/xo3DA7

中共從「軟實力」到「銳實力」

https://goo.gl/GpYtsD

（「事情不能只看表面」紛絲團）



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