一級嘴砲》以色列國際農業技術展

以色列雖然是沙漠地區，但他們被稱為「歐洲的菜籃」，歐洲進口的蔬果中，以色列就佔了將近40％。

一級嘴砲技術士

今年上半年，國際的農業重頭戲大概就是5月8日到10日，每3年舉辦一次的以色列國際農業技術展覽「Agritech Israel」，會場地點位於以色列的第二大城市－特拉維夫。Agritech Israel主要展覽的項目是除了農藥、肥料、品種之外，灌溉技術、水份控管、旱地農業、設施園藝、水產養殖也是這項展覽的亮點所在。展會的一角也將有創投、各大名校的孵化器，以及農業IoT、AI系統開發商到場。

以色列南半部的國土是沙漠地帶，年降雨量只有50毫米。台灣的年降雨量約在2,500毫米，若是在的梅雨季，我們一個小時都比人家一整年的雨量還要多。北半部雖有適合的農耕地，但由於降雨平均約在300到700毫米之間，唯有鄰近敘利亞和黎巴嫩邊境區域的雨量超過1,000毫米。

因氣候限制與國情的緣故，以色列早早就朝著科技型農業前進。以色列的農地只有43.7萬公頃，農業總產值為78億美金，其中出口14億美金，進口為20億美金。礙於雨量限制，以色列捨棄了需要大量灌溉水源的穀物類作物，專注於蔬果、果樹（尤其是無花果）、室內水產養殖方面的發展。順帶一提，以色列雖然是沙漠地區，但他們被稱為「歐洲的菜籃」，歐洲進口的蔬果中，以色列就佔了將近40％。

黃土中的農業強國。（作者提供）

沙漠地帶，最重要的就是水資源的掌握。以色列在1921年就成立了自己的農業研究組織ARO裡成立了「Valcani Center」，並與希伯來大學、以色列理工學院、魏茨曼科學研究院共同研究，專責沙漠灌溉、水處理系統的利用與開發，以色列自豪的海水淡化系統「Sorek」就是他們的心血結晶。

目前以色列共有5座海水淡化廠，供應40％的民生家庭用水，最新的一座將要設立在北部的阿克里。以色列的水費算是全球數一數二的貴，若是換算成新台幣，每度的民生用水要價102元，是台灣的10倍貴。以色列在城市內佈建了完善的家庭廢水回收管路，民生用水約有85％將會回收，經過預處理、沉澱池、生物反應、螺旋水泵、厭氧分解池等處理，凈化後的水則提供農業灌溉之用。

民生廢水回收處理，據說可達飲用水的等級。（作者提供）

以色列的農業，包含園藝造景在內，使用管路滴灌的就佔了75％，剩下的則為噴灌。台灣常見的漫灌（淹灌、溝灌）的農業生產方式則被禁止。因為水資源的匱乏，讓以色列人對水非常計較，也成就了「Netafim」這間世界知名的滴灌管路與系統的製造商。

我們常說，去荷蘭就是看Priva，去西班牙就是看Codema，去了以色列就記得去看Netafim，就算用不起人家的系統，好歹也去打個卡，顯得我們高大上。