胡，怎麼說》千萬不要小看國際玩家金小胖！

千萬不要小看金小胖！金正恩的專制獨裁不可學，金正恩運用國際變局的手法，卻值得參考。

北韓領導人金正恩首次密訪北京，在與美國總統川普會面前，先見了中國國家主席習近平。（資料照，美聯社）

他上回利用平昌冬奧外交出擊，這回趁美中貿易戰、俄國與西方國家外交驅逐大戰時，秘訪中國，顯示他是一個精準掌握國際局勢的大玩家！

南韓主辦平昌冬奧前夕，正是東北亞局勢緊張的時刻，北韓被聯合國加強制裁，川普派美軍強大的航艦艦隊前進部署，先進戰機飛掠兩韓邊境，北韓面臨大軍壓境危局。

金正恩突然宣布派隊參加平昌冬奧並與南韓談判，他派出最親信的同父同母妹金與正帶團訪南韓，大秀親和形象，吸引國際媒體關注，讓緊張局勢和緩，也轉化了國際間對金小胖的狂人形象。

金小胖更藉此把南韓及平昌冬奧拉來做為北韓的「防衛之盾」，讓川普即使曾動念考慮出手，也必須顧慮南韓感受及平昌奧運，而有師出無名之感。

新華社指稱，北韓領導人金正恩（左）是接受中國國家主席習近平（右）邀請，25日至28日到中國進行非正式訪問。（美聯社）

這回則在美中貿易大戰廣受關注、俄羅斯被控派人到英國毒殺雙面諜，引發歐美國家與俄國的外交驅逐大戰之際，金正恩突秘訪中國見習近平。

習大帝見金小皇，雙方各取所需，習近平藉「習金會」向川普展示，馴服金正恩仍要靠他，金正恩則在5月「川金會」前，找習近平當靠山，可預料的是他也會向正摃上美歐的普廷求援，有中、俄兩大靠山，才放心與川普面對面。

北韓領導人金正恩到北京與中國國家主席習近平高調會面，迅速成為國際政壇矚目焦點。（法新社）

不放棄核武一向是金正恩的堅持，川普的態度是不放棄核武就沒得談，最近卻從南韓傳出的消息，指金正恩可能願意考慮棄核，但北韓從未證實，這顯然是為了4月的文在寅會金正恩（文金會）做安排，並為5月川金會鋪路，金正恩藉此拉住南韓，當美國與北韓之間的擋箭牌。

金正恩搭專列火車來回北京，大搞神秘，回國後才由中方發布消息，除了神秘更能吸引媒體關注，也顯示金小胖真的怕「斬首」行動，搞神秘保護自己，因美方如真要動手，美軍機艦的巡弋飛彈有能力精準獵殺。

北韓領導人金正恩訪問中國搭乘專用列車，據說車體能承受一般砲彈攻擊。圖為金正恩疑似於2010年搭火車經過黑龍江省。（美聯社）

觀察金小胖在平昌冬奧、秘訪中國操作國際政治的精準靈活手法，實令人嘆為觀止。當然，在金家皇朝獨裁統治下，他怎麼玩在國內上下都只能齊頌聖上英明，不必擔心被罵髮夾彎、變色龍，這在民主國家都是不可能的事。

金正恩搞核彈威脅世界和平，對內專制獨裁殘酷統治，都絕不可學，但他精準掌握國際變局並出擊，獲取最大利益，則值得小國在大國夾縫中求生存的參考。