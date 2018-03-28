自由開講》「武統台灣」只要六招？論中國「無腦將軍」！

◎ 郭靖

原南京軍區副司令員、解放軍中將王洪光，在環球網發表「『六戰一體』武統台灣」文章，從軍事角度認為可透過火力戰、目標戰、立體戰、資訊戰、特種作戰、心理戰，讓大陸有信心有能力以最小的代價迅速攻佔台灣。

中共解放軍中將王洪光（左）聲稱有六大戰法攻台，還嗆三天內拿下台灣。右圖為國軍漢光33號演習，模擬對戰來襲共軍。（百度網／資料照）

中國政府為何老是給這些無腦的退伍軍頭亂發謬論？這樣的舉動不僅對自己毫無助益，還增加台灣人反感，包括那些羨慕「祖國」、渴望「統一」者。或許是無腦將軍，所以只能幹到副司令員就被勒令退伍。萬一被這種人當上正司令員或更高職位，那還得了？

環球網報導，第一是火力戰。火力準備階段，三波以火炮飛彈為主的火力突擊，加上三波航空兵火力的補充打擊，據電腦模擬，應摧毀台方三分之一重要目標，並壓制其它重要目標和一般目標，使其48小時內失去使用功能，再由察打一體無人機臨空監視、消滅零星復活火力。

說得可真天真，若是如此有戰鬥力，為何當初與越南、印度、日本、美國或蘇聯發生衝突時不敢使用？為何對北韓老是製造國際衝突也束手無策？當初美國對付伊拉克海珊時也沒有如此神勇吧？中國軍力能與美國相提並論嗎？何況近年來，中共軍頭買官賣官風氣猖獗，這樣的軍隊能打戰嗎？

他還說，在進攻過程中，如遇台軍反突擊、逆襲，堅守防禦要點、支撐點，則無須強攻，只須召喚解放軍遠端火箭炮、戰術航空兵、陸軍航空兵、艦炮艦導火力，特別堅固的地下設施由飛彈（鑽地彈）反覆打擊。

這又更可笑了，畢竟台灣不像以前的伊拉克，是侵略鄰國科威特，佔據人家油田，威脅世界和平，引起歐美國家恐慌而共同出兵，台灣小英政府始終堅持和平，與鄰為善，中共師出有名嗎？何況台美旅遊法已加強台美關係，台灣與眾多國家也有政治或經濟合作，中共敢輕舉妄動嗎？以前毛與鄧等強人獨裁者掌權時，尚且不敢動台灣分毫，現在可能嗎？

以前兩蔣在位時，不僅與常文攻武嚇人家，且出兵偷襲人家，或派情治人員顛覆人家，中共還不敢報復，可能對現在主張兩岸和平相處的小英政府動武嗎？何況動武的後果如何？中共高層會不知嗎？歐美日、印度與東南亞國家又會有何想法？難道會袖手旁觀嗎？難道不會加強軍備競賽嗎？

王洪光的發言當然鼓舞一些在台的極端統派人士，因為後者老是希望中共「武統」來威脅台灣人民，然而這些人只是表面這樣說說而已，萬一兩岸真的有風吹草動，這些人一定先跑第一，因為他們很清楚以前一些投共的國民黨黨政軍官兵的下場。換言之，最表裡不一的就是這些投機份子，畢竟這些人多半早有綠卡，或有親戚在外國享受台灣的終身俸。

台灣應該以瑞士或以色列為師，建立一套自立自主的國防，更重要的是實施轉型正義，清除黨國教育與圖騰，建立國家認同並力行軍隊國家化，才能吸引年輕人從軍的熱忱，且最好實施徵兵制，而非實施募兵制，以高薪引誘年輕人從軍。瑞士或以色列的教育與國防政策正是如此。

（教師）

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