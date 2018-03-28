故事》除了平溪線與阿里山線以外，臺灣還有另一條神秘的鐵路支線

◎每日一冷

說到鐵路的支線，多數的人可能會立刻想到放天燈的平溪支線，或是阿里山的溪頭支線，這幾條日治時期開闢用來當作礦業與林業需求的貨運鐵道路線。

但是你知道嗎？其實在桃園原本還有一條罕為人知被稱為「桃林鐵路」的臺鐵林口支線唷。

戰後初期的臺灣，原本是以水力發電為主，大部分是使用日治時期就已興建完成的水力設施來發電，但是到了 1960 年代，由於適逢重工業蓬勃發展的時期，無法只靠水力發電就足夠應付各項工業機組的運轉。臺電為了因應國內工業的電力需求，決定在臺北縣林口鎮興建當時全臺灣最大的火力發電廠。

林口發電廠。

不同於水力發電是利用水的高低差來發電，火力發電需要大量的燃煤來推動發電機運轉。這條林口支線，就是在這樣的背景下興建，並在發電廠正式運轉當年（1968 年） 一同啟用。原先鐵路是用來運送燃煤到林口發電廠發電，而沿線經過的水泥廠，像是臺灣水泥、嘉新水泥等，也可以利用這條支線運送他們所需的燃煤。

在這條支線通車後，原本只有「五福」與「林口」兩個貨運站，不過五福站從設站以後就沒有實際使用過，就主編查到的資料都顯示，雖然五福貨運站占地不小，甚至比林口站來的大上許多。原先可能是要做為貨車集中管理的站區，不知道為何並沒有真正使用過。

總之，在這條鐵路建好之初，原本也試行過客運列車，但 1970 年代左右，桃園蘆竹、南崁等地區尚未開發，搭車的人數也不多，用來搭載一般旅客的想法最後也無疾而終。

不過，到了 1990 年代以後，蘆竹南崁等地發展十分快速，將林口線用來載客的想法也重新站上檯面，碰巧臺鐵從 2005 年以後開始進行「臺鐵捷運化」的計畫，從下圖中我們可以發現，這條林口支線其實距離桃園機場並不算太遠，當時的桃園市政府甚至也曾經計畫和臺鐵一同將這條林口支線改建成桃園機場的聯外鐵路。

臺灣鐵路林口支線路線圖。

臺灣鐵路林口支線路線圖

總之，基於種種理由，桃園市政府便希望能以「試行」的方式，和臺鐵租了兩列客運列車，於沿線新設了幾個招呼站月臺，並將林口線另外增加一個有點詩意的名稱為「桃林鐵路」，從2005 年開始以一天兩個車次從桃園火車站行駛到終點蘆竹區長興車站，2008 年後再延伸到海湖車站。

特別的是，這條林口線沿線全部都是招呼站，火車來的時候乘客得招手要火車停下來載客，也沒有設置剪票口，更驚人的是車站也就只是個月臺。（如下圖）

2007年台鐵桃園車站林口線月台與DR1000型柴油車DRC1030。（維基共享）

不知道若是就讀過桃園高中的讀者們，是否有搭過這條林口支線呢？

雖然比較可惜的是，因為後來機場捷運的規畫，以及林口支線經過的地方路幅較窄難以拓寬，原來的桃園機場聯外鐵路的計畫也就此打住，又加上臺鐵在林口發電廠外海邊興建了專門運煤的碼頭，林口線最後也就於 2012 年年底時，客運和貨運都一同終止營運了。

雖然沒辦法再重溫搭火車直接到學校門口的回憶，但是月臺到今天還健在唷！目前桃園市政府也有規畫要將林口線的舊址規畫為自行車專用道，未來可能也會做為輕軌的軌道之用，所以讀者若是有興趣的話，還是可以到桃園看看這條支線的鐵軌跟月臺遺址囉 :）

目前桃園市政府也有規畫要將林口線的舊址規畫為自行車專用道。

以上就是本週的冷知識！我們下週見啦 !

相關影音：

本文經授權轉載自故事 除了平溪線與阿里山線以外，臺灣還有另一條神秘的鐵路支線