自由開講》值得尊敬的法國軍人

自願成為人質的憲兵軍官貝爾特拉姆殞命，被法國總統和民眾譽為「英雄」。（美聯社）

◎ 郭靖

日前法國民眾向南部恐襲案中犧牲的憲兵中校阿諾德貝爾特拉姆（Lt Col Arnaud Beltrame）致敬。

法國總統馬克龍讚揚貝爾特拉姆是英雄，並為貝爾特拉姆舉行國葬 。貝爾特拉姆是法國著名聖西爾軍校的畢業生。聖西爾軍校校旗以法蘭西藍、白、紅三色國旗為底，一面繡有「榮譽與祖國」，另一面繡著拿破崙題寫的「為打勝仗而受訓」的校訓訓詞。

發生綁架案時，貝爾特拉姆是首批到達現場的分隊指揮官，他在槍手宣稱效忠伊斯蘭國（IS）並殺死3人後，自願成為人質，換走一名原本被脅持的女人。貝爾特拉姆的母親說：「他總是這樣，做什麼都是為了國家。他一定會跟我說：媽，我做的是份內事，如此而已。」

發生綁架案時，貝爾特拉姆是首批到達現場的分隊指揮官，他在槍手宣稱效忠伊斯蘭國（IS）並殺死3人後，自願成為人質，換走一名原本被脅持的女人。（法新社）



這樣捨己為人有武德的軍人才值得肯定，哪像一些阿歐西的黃埔職業軍人，以前對把對岸當敵人，每天早晚點名時，高官總是領導弟兄高呼口號：「消滅萬惡共匪，解救大陸同胞」，如今卻跑去跟人家稱兄道弟，把酒言歡，自己孬種也罷，卻常嘲笑別人，還有臉要十八趴！這樣的軍人值得尊敬嗎？有何榮譽可言？又如何鼓勵年輕人踴躍從軍？

他們說十八趴是政府承諾，問題是哪一個政府與政黨允諾的？當年國民黨政府只是為了照顧基層弟兄，不知為何，後來居然連一些將官與軍官也都有，甚至擴及所有公教人員，以致有人一家都是軍公教人員，退休後月退俸領到爆，像話嗎？如此國家不債台高築才怪？尤其是國民黨得一些高官，自己都家財萬貫，還有臉領十八趴嗎？甚至有許多人黨職年資併公職，公職人員率取率按照省籍分配，又像話嗎？

須知，如果沒有年改，軍人退撫是最先垮掉的，何況最先提出要年改的是以前馬政府，只因馬政府孬種，敢說不敢做，讓國家繼續沉淪，小英政府只是完成馬政府敢說卻不敢做的事而已，以免大家同歸於盡，所以應該抗議的對象是馬政府與其一些高官，因為這些人以前在職時免稅，退伍後又領太多，尤其可恥的是對國家與人民不忠。如今一些退伍的黃埔軍人搞不清楚抗議對象，向小英政府嗆聲反年改，有道理嗎？

真正能與法國軍人相提並論的軍人是孫立人與其部屬，他們在緬甸抗日與國共內戰時都曾立下赫赫戰功，日後來台訓練的新軍，更是保衛金馬與台灣的主力部隊。反觀蔣介石的那些嫡系部隊，對日本與中共作戰不行，欺負手無寸鐵的老百姓最在行。孫立人當時就說，蔣介石的那些嫡系部隊，如胡璉與湯恩伯部隊，在大陸已經被中共徹底擊潰，無法再作戰；他們「轉進」途中還到處打家劫舍、亂拉民伕從軍。如此烏龍黃埔將領，值得肯定嗎？

孫立人與其部屬，功在國家，下場卻很悲慘，不是被殺，就是被關，連一些無辜的女性幹部也受牽連，被送到綠島「唱小夜曲」，受盡折磨，更甭提退休金與十八趴了。反觀目前這些反年改的退伍軍人，曾經打過戰、救過人嗎？尤其是那些退將，從以前的極端反共，變成今天的極端投共，比「變色龍」還厲害，一點軍人武德也沒有，又如何獲得別人尊敬？

孫立人將軍。（維基共享）

如果我們的軍人如同這位法國軍人或孫立人與其部屬的表現，又怎麼會募不到兵？如果軍中還有威權銅像與圖騰，將國民黨黨歌當國歌唱，國旗與軍旗中有國民黨黨徽，軍校名還取名黃埔，國家認同錯亂，誰又願意從軍？西點與維吉尼亞軍校之所以能成為美國年輕人最嚮往的學府，是因為他們的教育理念是「責任、榮譽、國家」，沒有主義與領袖等某黨教條，銅像是真正傑出的校友，並非亂殺無辜的獨裁者，且所有教育圖騰代表國家與學校，而非屬於某一政黨。

比較法國與阿歐西軍人，怎麼會差這麼多？我們軍校之所以募兵困難，不就是這些軍人的表現令人失望嗎？我們軍校教育思維如果沒有改變，如何成為類似美國西點、維吉尼亞或法國的聖西爾軍校？

（教師）

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