自由開講》臨時抱佛腳的反空汙只會被人看破手腳

周立軒

本周立法院衛環委員會將要正式開始審查《空氣汙染防制法》，而觀察五十幾個版本裡面，竟沒有看到反空汙最力的國民黨的黨版，由此證明，國民黨突然跑出來反空汙，其實就是一場戲，而恐怕黨內的意見也有諸多分歧，畢竟這個議題打下去，要選舉的人很開心，但與選舉無關的人，可就不是那麼開心了。

但報載本周國民黨終於推出了自己的一套版本，不過要到本周五的院會才能正式交付審查，因此可以想見，本周的衛環委員會，國民黨大概又要卯足全力的阻擋審查了。在野黨反對執政黨的政策，本就是天經地義，而今天國民黨提出了自己的版本，又有什麼亮點呢？

首先，國民黨提出，在他們的版本中，重點就是刪除所謂的「霸王條款」，也就是環保署制訂空汙總量管制不需會同經濟部規定，避免經濟部為考量經濟發展導致空汙增加。這是一個十分簡單的邏輯，乍看之下非常有正當性，然而仔細想想之後，就會發現這又是一個國民黨的政治花招。

立法院國民黨團版的「空氣污染防制法修正草案」出爐。負責起草的立委王育敏指出，因環保署太軟弱，經濟部又往往基於經濟發展考量，因此刪除環保署制訂空污總量管制時，須會同經濟部的規定。（資料照）

每一個部會都有一個自己的政策目標，經濟部想當然爾自然是以國家經濟發展為第一要務，而環保署自然時時刻刻以環境保護為念，兩者都是國家健全發展不可或缺的一部分，今天國民黨說，怕經濟部以經濟發展為理由，干擾環保署訂定空汙排放標準，那我們就要問問國民黨了，假設真是如此，未來環保署訂定的標準，如果是一個大多數人都做不到的標準，請問訂這個標準有意義嗎？

再來，如果遇到裁罰上面的爭議，請問是哪一個單位要負責協調？

公部門或許可以請行政院等上位機關來解決，一般小老百姓與企業呢？除了行政救濟之外，大概最後還是要找民意代表吧！

而這裡面就有很多故事了，但最後的結果通常是有來陳情的，沒事的機會比較大，其他人就只好好乖乖受罰，但是這符合所謂的公平正義嗎？一條法律如果訂到人人都可能違法，違法的人又不是每個人都有能力找到民意代表陳情或是打行政訴訟，那麼該檢討的應該是這條背離現實的法律，以及讓這條法律過關的立法委員們。可惜國民黨沒有想那麼多，直接用這種膝反射式的邏輯來制定他們的《空汙法》條文，還沾沾自喜的大肆宣揚他們非常重視環保，不讓別人有任何染指環保標準的機會，殊不知真的按照他們的版本通過，未來環保署大概有打不完的行政訴訟，民代們有接不完的陳情，各種可以規避裁罰的後門等等都會一一出籠，但最苦的還是一般小老百姓。

其實沒有黨的版本也不是真的多麼難堪的事情，頂多代表對於特定議題沒有特別的立場，但是這種急就章式的法律制定，以及民粹式的政治表演，還是省省吧！以往國民黨號稱自己是最會「拼經濟」的政黨，不過在看過他們《空汙法》版本之後，實在令人懷疑，他們現在是不是要宣稱自己是最「反空汙」的政黨呢？或者，其實他們是最會「跟風」的政黨吧！

（作者為國會助理）

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