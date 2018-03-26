電影慢慢聊》辦影展愛台灣？亞太影展行不行？

在影展遍地開花的今天，亞太影展已成昨日黃花，各國各個城市早有自己的影展要辦，誰還有經費有餘裕去理會一個沒影響力的過氣影展？加上亞太影展是由聯盟成員輪流舉辦，近年多屆因經費問題數度停辦，亞太影展在國際影展圈逐漸銷聲匿跡，是大家心照不宣的事實。

鄭秉泓

去年歲末，老字號亞太影展宣佈今年由台灣舉辦，沒想到今年開春即因授權問題數度鬧上媒體版面。

「福爾摩沙國際電影節」與「台灣未來影像發展協會」早在去年底即大張旗鼓發布新聞，宣稱已爭取到2018年第 58 屆亞太影展的主辦權，但過去負責亞太電影製片人聯盟台北常設秘書處業務的中華民國電影戲劇協會和曾經參與協辦福爾摩莎國際電影節的夥伴台灣電影文創產業協會，卻在今年一月中旬相繼發佈聲明稿與之劃清界線。

日前，自稱「亞太電影製片人聯盟主席」的楊世鹽跳出來聲稱「福爾摩沙國際電影節」主席洪馬克導演與「台灣未來影像發展協會」理事長林瑋倫取得第58屆亞太影展的主辦權，是缺乏正當性及合法性的，而授權給他們的吉隆坡人士潘夏（Pansha）亦非聯盟秘書長，是故他們於三月24-26日在台中召開的理事會，乃係未依組織章程非法召開的理事會，會中所有主張與決議將不被承認，並保留法律追訴權。

針對楊世鹽的說詞，洪馬克除了秀出授權書自清，亦做出反擊，指稱亞太電影製片人聯盟根本沒有什麼「主席」，楊世鹽先前以北京身分爭取進入亞太聯盟已引發爭議，又在中國註冊亞太影展形同將整個聯盟變成他的私人公司，對此聯盟非常生氣，此次召開會議欲將他除名。

根據最新的報導，亞太電影製片人聯盟已於三月25日在台中召開理事會，共計17國代表出席（會員國24國），遭楊世鹽指稱沒資格的秘書長潘夏，在理事會開完之後對外正式宣佈，第58屆亞太影展由台灣承辦。看到這裡，相信大家丈二金剛摸不著頭。但腦海中普遍會浮現出一種感覺：好像影展由誰來舉辦根本不重要，因為事態發展早已經演變成政治事件了。

「亞太電影製片人協會」於台中召開理事會，正式宣布影展在台灣舉行。（記者張軒哲攝）

中國Vs.台灣，台灣小朋友想出頭，找了一個過氣的老影展來當成切入點重起爐灶，沒想到有兩個時空膠囊團體跳出來發聲明，高調暗示小朋友要先拜碼頭。好不容易拜完碼頭，這會兒老大哥中國卻說話了，指稱台灣取得承辦權欠缺合法性，於是逼得台灣這邊小朋友火力全開，找了不少前輩出面一齊抵抗外侮，然後把所有想得到的外國友人通通找來台灣開會，以多數決將中國踢出去。這就是愛台灣。

事實上，創始於1954年的亞太影展（最初叫東南亞影展，後更名亞洲影展，1983年起改名亞太影展至今）還真的是全世界最愛台灣的影展。由日本的大映電影公司董事長永田雅一基於拓展東南亞市場而發起，邀請香港的邵氏電影聯手規劃，亞太影展其存在之初，除了形成一個片商之間的人脈網絡，「反共」也是其中一項重要目的，甚至在章程中明文排共，不只中國不准參加，連左派影人也被排除在外。

六十多年前，台灣在國際間處境艱難，亞太影展確實扮演著舉足輕重的角色。台灣電影和台灣影人在亞太影展深受厚愛，台灣人得獎除了有著「被世界看見」（其實只有亞洲）的榮耀感之外，更帶有一種「原來我們並不孤獨」的溫暖情誼。不過，走過一甲子，歷經數度改版，亞太影展聯誼性質始終勝過專業評選，得獎結果往往流於皆大歡喜的分獎，以至於在國際影展間的重要性漸失。

走過一甲子，歷經數度改版，亞太影展聯誼性質始終勝過專業評選，得獎結果往往流於皆大歡喜的分獎，以至於在國際影展間的重要性漸失。（Hollywood Reporter）

在影展遍地開花的今天，亞太影展已成昨日黃花，各國各個城市早有自己的影展要辦，誰還有經費有餘裕去理會一個沒影響力的過氣影展？加上亞太影展是由聯盟成員輪流舉辦，近年多屆因經費問題數度停辦，亞太影展在國際影展圈逐漸銷聲匿跡，是大家心照不宣的事實。真有辦成的幾屆，南韓和日本等電影強國往往也只是派二軍、三軍敷衍參賽，畢竟要把最好最重要的片子留給三大影展和自家舉辦的影展啊。如今真正在乎亞太影展的，恐怕只剩下居心叵測的政客、始終不得其門而入的門外漢、以及一心想要遂行政治目的伺機進行統戰的中國……。

所以，亞太影展辦不辦，對台灣電影圈來說，真的不重要。就算踢掉了虎視眈眈的中國，也還是不重要。請相信我，無論今年找了多麼厲害的外部評審、募了多少錢、晚會辦得多麼富麗堂皇，台灣電影最終在亞太影展得了多少座獎，所有一切都會被歷史淹沒。它完完全全不會有任何影響力。

亞太影展是由聯盟成員輪流舉辦，近年多屆因經費問題數度停辦，亞太影展在國際影展圈逐漸銷聲匿跡，是大家心照不宣的事實。（http://www.filmcommission.taipei/）

這幾天電子媒體的新聞報導，頻頻以「舉辦亞太影展，讓台灣電影被世界看見」作為結論（如民視和TVBS新聞），其實是一項謬誤。因為台灣電影早已在很多重要的國際影展被看見，真的不差亞太影展一個。所以我真心不懂，台灣電子媒體通常對於台灣電影入圍重要國際影展的報導往往愛報不報，但怎麼老是對於連競賽都不是的「坎城影展短片角落」和過氣的「亞太影展」如此厚愛？舉例來說，一個月前台片《小美》和《14顆蘋果》入圍柏林影展「世界電影大觀」和「論壇」的電視新聞，試問加起來有「亞太影展」相關報導多嗎？只能說，台灣電子媒體記者的影展教育不能等啊，畢竟記者的「識影展不清」，不只造成媒體資源的浪費，更會相形擠壓到真正需要報導的影展訊息。

坦白說，如果亞太影展這麼過氣的東西，有人要把它掀出來重新啟動，那是他家的事，能夠找到金主投資，代表他們厲害。其實我只關心一件事，關於亞太影展，台中市政府要涉入、支持到什麼地步？畢竟年底選舉將至，我非常害怕林佳龍市長和他的團隊會誤判情勢，透過公部門資源大幅支持這樣一個無足輕重、早已被世界主流影展所遺忘的兩光過氣影展，還認為這會成為台中與國際接軌的重要政績。一切就有賴林佳龍市長的智慧了！