TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
媒體
自由評論網 > 媒體

故事》品質好、行銷佳，一百年前風靡英國的臺灣名產就是它！

其實，臺灣烏龍茶早在「日英博覽會」前就已經銷往英國，但只被視為沒有品牌價值的香味茶，或被當作中國茶。就連由臺灣製作的烏龍茶廣告文宣，都還加上「支那茶」字樣。但由於博覽會喫茶店的成功，打響烏龍茶名號，各茶商商品目錄中，都將臺灣烏龍茶列為必備品。
作者： 故事
2018-03-26 12:05
 | 2018-03-26 12:05

◎謝仕淵（國立臺灣歷史博物館研究員）

臺灣土產要晉升為「名產」，僅靠口碑累積就能出名是極難的，縱使今日聞名世界的烏龍茶，在外銷初期也只被視為名不見經傳的香味茶。除了各式文宣出版物以及觀光行程的配搭，日治時期「博覽會」形式的物產展售會，是名產崛起的關鍵要素之一。

1910 年 5 月起，為慶祝日本與英國締結同盟關係，在英國倫敦舉辦「日英博覽會」，介紹兩國特色、展出日英名產，為期半年。面對英國這個老牌殖民帝國，日本也不甘示弱，安排了特別展館，展出臺灣、朝鮮等殖民地特產。

臺灣茶出國比賽

臺灣總督府很重視這項博覽會，推出的展示內容豐富，包括茶園與採茶人模型、臺灣島與原住民模型，以及樟腦、米、茶、糖等特色物產。為表慎重，展出模型委由日本名師製作；為求生動，甚至還出動屏東排灣族人遠赴英倫，成為展出的一環。臺灣的展示被認為「我國各殖民地之出品中，嶄然露頭角者也。」

其中，臺灣的烏龍茶，吸引也有喝茶習慣的英國人注意。臺灣展館內附設的喫茶店平日都有 2,000人，假日更在 3,000 人以上，特別是下午茶的時間，幾無立錐之地。

日治時期臺灣參加各種島外博覽會，推出臺灣茶時總能帶動起參觀者對臺灣的關注。如同 1913 年在大阪舉行的明治紀念拓殖博覽會中，臺灣喫茶亭最具人氣。館藏號 2008.004.0062

臺灣茶店之所以門庭若市，與主事者細琢每個細節有關，聽說茶室中布置籐枝編成的花朵，四壁之間又掛了繪有美人圖的臺灣茶廣告，每個玻璃窗則掛上珠簾，很有東方情調，因此在博覽會諸多茶室中生意最好。來自臺灣的烏龍茶一炮而紅。

行銷有一套

其實，臺灣烏龍茶早就已經銷往英國，但只被視為沒有品牌價值的香味茶，或被當作中國茶。就連由臺灣製作的烏龍茶廣告文宣，都還加上「支那茶」字樣。但由於博覽會喫茶店的成功，打響烏龍茶名號，各茶商商品目錄中，都將臺灣烏龍茶列為必備品。

臺灣烏龍茶之所以可以進軍英國，官方於消費行為分析、產品定位、行銷廣告等要素缺一不可。例如透過繪畫廣告與明信片，將烏龍茶結合臺灣意象，建立品牌形象，光是明信片，一個年度就印了八十幾萬張。也有以補助博覽會中的喫茶店、或者在各地旅店中，提供試飲的方式，開發新客源。

1920 年代臺灣茶商工會發行的茶葉外銷廣告海報，以穿著喇叭袖花點單襟唐衫，搭配摩登短捲髮的臺灣仕女為主題，強調產品的臺灣特色。館藏號2008.002.0002

在分眾行銷策略方面，深入了解英國人喜歡味重色濃的印度茶，特別是操持家計的婦人，更愛頻繁沖泡而仍有茶色者。但烏龍茶的茶色淡，無法與之競爭，必須強調其「香氣」來取勝。同時，由於烏龍茶較印度茶貴，消費者多中流以上，銷售上應避免與印度茶削價競爭，而主打重視品質的中上階層。以上種種，又有廣告手段，又兼做產品區隔，可見一項「名物」（名產）的成功，商業要素缺一不可。

在英國原本名不見經傳的臺灣烏龍茶，藉此開始以自己的名號闖蕩茶葉市場，不用隱身於意味不明的「香味茶」名下了。

日治時期的臺灣茶廣告海報，臺灣美人品茶，加上外文FORMOSA OOLONG等字樣，經常出現在島內外各博覽會中。為打響臺灣茶名號提供重要助力。館藏號2008.002.0001

向帝國學習

如同烏龍茶一般，透過共進會、博覽會等機制，商品變身為名物，更能增添商品價值。因此，1920 年代後，島內外旅遊事業興起，各地紛紛舉辦名物選拔會，選出特產，不但為地方宣傳、也為商家增添利益，一舉數得。

然而，日治初期臺灣商品爭相競獻、參與日本各地博覽會，讓內地的消費者新鮮感十足，但也被認為物產雖豐富但精緻不足，甚至臺人商家也有此自覺。

一個有趣的故事是：1895 年政權交替之際，曾在西螺起事抗日的廖景琛，在幾年後，他代表臺中廳參加全國製產品博覽會，給大會的賀辭中極其謙虛的說：「我輩世居臺嶋所在僻壤偏隅，見聞陋固」，又說「前獻博覽之物非敢擅長，只憑愚見附會抵充為曠覽之一物。」在帝國的豐饒物產下，參加博覽會倒成了臺灣物產界人士的朝聖之旅。

或者，有時也須聯繫或滿足日本人對臺灣的想像，如同嘉義富珍齋所製新港飴，「最投內地人所好」，為了參加 1917 年東京奠都五十週年紀念博覽會，還特改名為高砂飴，並以此名於農商務省正式登錄。

1903年，第五回內國勸業博覽會臺灣館內臺灣喫茶店宣傳單中，可見對於臺灣茶及品味方式的詳細介紹。臺灣茶的揚名，品質優良的茶是基礎，成功的行銷策略也功不可沒。館藏號2010.014.0071

1915 年第二回臺灣南部共進會在嘉義舉行，目的是為促進產業發展，豐饒物產紛紛展現於此，因此其發行的徽章中，繪滿水稻、甘蔗、鳳梨、香蕉、牛豬等等圖飾。館藏號2004.001.0087

精進的職人

帝國下的名產，或者為了滿足想像，或者自認尚缺精緻，總有那麼一點帝國的階序格局與他者想像的味道。然而，職人奮鬥下，名產也能精進，例如新港飴這種遍及全臺的甜食小點，經過曾錫如不斷研發精進，也能成為消費者最愛，曾經一度晉身臺北高級商店的貨架上。名物出頭天，還是有職人因素在其中。

當代臺灣，名產商機已成推動地方經濟的一大助力，而名產的地方化，更反映著這塊土地的豐饒，如何不斷被挖掘與探索著。這段名產的近代史，有著職人努力、自我認同，與對土地的探求，正是一段名產崛起的故事。

※ 本文原刊於國立臺灣歷史博物館出版《觀‧臺灣》第32期「地方有禮」

本文經授權轉載自故事X陸奥紀行物語  品質好、行銷佳，一百年前風靡英國的臺灣名產就是它！

故事：寫給所有人的歷史

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 品質 故事 行銷 烏龍茶 臺灣 風靡英國 臺灣名產 臺灣茶
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.