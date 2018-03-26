胡，怎麼說》當中國順民的代價-到奴役之路！

習皇登基後，一人獨裁、一黨專政，極權之網更加密不透風。（路透）

一邊各方議論習皇登基後，一人獨裁、一黨專政，極權之網更加密不透風；一邊有人在炒作西進風，好像不趕搭通往中國的列車，去當中國「順民」，就沒有前途。矛盾的台灣，分裂的台灣，實莫此為甚！

這裡要提出的警告就是:「順民的代價，就是到奴役之路！」

去當中國順民的人，立即而明顯的損失，就是自由的喪失，行動自由喪失、言論自由喪失、思想自由....，全部都淪陷。

北京大學元培學院副院長李沉簡日前發表一篇「挺直脊樑，拒做犬儒」文章，藉紀念北大校長蔡元培，談論北大精神「兼容並包、思想自由」，文中有「自由不是天上掉下來的，自由是有骨氣的人們付出沉重代價換來的」、「高級知識分子無恥之徒絲毫不比普羅大眾少」等句子。

在中國，就算是書生對習皇登基「感時憂國」，也觸犯「習禁評」的大忌。圖為北京人民大會堂外的安全人員。（彭博）

這應是書生對習皇登基的「感時憂國」之作，用的又是「曲筆」，若在台灣，那只算是一篇政論好文，卻嫌不夠火辣，因為直書開嗆的很多，更遑論名嘴論政、網路批判，百無禁忌了。

在中國，卻觸犯了「習禁評」的大忌，不但文章被下架刪光光，連轉貼的也遭殃，被追蹤刪除。據聞，李沉簡及北大通識學院副院長張旭東、院長鄂維南三人都已辭職。

一個「妄議中央」，罪名可大可小，輕則丟飯碗，重則入監牢。李沉簡文中強調「自由」、「兼容並包」來看，按照中共專政律法，就可羅織罪名，被稱為「北大三君子」的李沉簡、張旭東、院長鄂維南未來命運，令人擔心。

中國這次人大把一黨專政寫入憲法，批判一黨專政，在中國就是違憲違法，可能犯了顛覆國家政權等罪責。（法新社）

不要說批判習皇獨裁極權了，連反對「一黨專政」也不行，中國這次人大把一黨專政寫入憲法，批判一黨專政，在中國就是違憲違法，可能犯了顛覆國家政權等罪責。

中國發表對台31條紅色規約後，台灣有人揪團要去中國謀職，尤其是教職，可曾想過當中國「順民」的代價？

馬上就是完全失去自由，去當中國順民，必須接受一黨專政，必須遵守中國的國內法，像中國對其國歌、國旗都立專法保護，你若對中國的國旗國歌，即使網路上變造加貼圖案、改歌詞戲謔一下，輕則拘留15天，重則判刑入獄。

港獨、台獨、藏獨更在絕對禁止之列，言論不行、連思想也不行，香港立法會的民選議員，只因言論主張港獨，就被中共下令剝奪議員資格，以後連參選都不准。而中共專制政權經常以網路肉搜方式舉報台獨、港獨等，只要你過去曾有反中挺獨的言論，即使你當了中國順民，也可能被拿出來批判，甚至因而獲罪。

中國給你所謂「國民待遇」，當順民給的獎賞只是一時的、當國民的可能懲罰則是永遠的，代價就是到奴役之路。

不少人腦子裡還滿滿的中國夢，當順民的獎賞只是一時、當國民的可能懲罰則是永遠的，代價就是到奴役之路。（美聯社）

一些人對習近平反貪腐大力讚揚，周永康、薄熙來、徐才厚、郭伯雄、孫政才等「黨及國家領導人」被辦倒，一方面顯示習近平反貪腐打老虎玩真的，但同時也顯示「黨及國家領導人」等高層的貪腐嚴重。

中國在一黨專政的黑幕下，只要位子夠高、權力夠重，腐敗就不是腐敗，那叫國家大政！權力使人腐化，絕對的權力絕對腐化，不會因人而易，鄧、江、胡三朝不能免，習朝又何能免，換人不換黨，老虎換人做，貪腐與反貪腐角色互換而已，何況習皇任期不受限、要幹多久就幹多久，在絕對禁評之下，腐化只會更快。

當中國順民的代價很多，真的是罄竹難書，以上僅舉其中的一點點而已，總括就是到奴役之路，若你選擇奴役就去吧，但不能腳踏兩條船，要享受台灣的自由民主卻去當中國順民、為專制中國效命（有人還自稱是義務授課不支薪），更不能把台灣2300萬台灣人民推往奴役構成的地獄！