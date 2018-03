紐約地途》有趣的紐約地名

紐約有許多小社區名號響叮噹,例如一提到哈林區,大家就會聯想到爵士與非裔移民;地獄廚房則是以餐廳多聞名;烏龜灣也許有很多烏龜...。而這些小社區的名稱又是如何產生的呢?

紐約市有五個區,從地圖上看每個區又有許多小地名,如曼哈頓的哈林區,蘇活區與下東城;布魯克林的布魯克林高地以及羊頭灣;還有皇后區的森林小丘,亞斯多利亞等。早期沒有GPS,更不用說現在的Uber,紐約的街道也沒有像台北市的主要道路有分段,搭計程車時除了說出街名外,最好還要說出街道所在的地區如”Queens Boulevard in Elmhurst”或是”2nd Ave and 36th St in Murray Hill” 一方面讓司機更清楚目的地大概在什麼方位,另一方面也讓司機知道你不是觀光客,很清楚紐約市的小社區,因此不敢給你繞遠路。

紐約市除了有五個行政區外,每個行政區還有許多各有特色與歷史的小社區。(圖:Google Map)

這些小社區的名稱是如何來的呢?

SoHo(South of Houston)蘇活區,DUMBO(Down Under Manhattan Bridge Overpass)是以縮寫的方式而成,Upper East Side,Alphabet City,West Village等則是字面上就可以了解地區所在。但是像Hell’s Kitchen,Harlem,Turtle Bay這些都是在曼哈頓裡的社區,它們名字又是怎麼來的呢?

大概是因為筆者最近常去美國國家檔案局挖掘台灣相關歷史文件,想到自己住在紐約那麼久,當初在慢慢認識這個城市時,就是把了解各社區名字的起源當作一個開頭。曾經聽過幾個社區名字的歷史由來還蠻有意思的。

Harlem

很多人知道哈林區是紐約市非裔美人的社區,聽到哈林就自動與爵士樂,靈魂食物和非洲文化做連結。但Harlem這個字卻是來自一個字母之差荷蘭語Haarlem。原來荷蘭人是最早登陸開墾紐約這塊土地的歐洲人,當時就把曼哈頓這個地區稱為新阿姆斯特丹(New Amsterdam)。而在荷蘭本土的阿姆斯特丹西邊有一個名為Haarlem的小村莊,因此就在曼哈頓北邊這個區域也以Haarlem為名,到後來變成英語的Harlem。

現在的哈林區(Harlem)是黑人文化的重鎮,但Harlem這個名字卻是從荷蘭一座小村莊Haarlem而來。(圖:作者提供)

Hell’s Kitchen/Clinton Hell’s Kitchen

或許會讓人直接和「地獄廚房」做連結,事實上,這個範圍涵蓋第九第十大道,西三十七街到西五十七街的地區的確也是以餐廳數目之多而著名,但真正Hell’s Kitchen的來源與廚房甚或是餐廳關係並不太大。而是這個地區在二十世紀初時龍蛇雜處,常有紐約市黑幫在此械鬥。傳說曾經一位老鳥警察和菜鳥警察在處理一起暴動時,菜鳥警察說「這地方根本就是一個地獄(hell)」,老鳥警察則回答:「說地獄算是客氣的了,這裡是地獄的廚房(Hell’s Kitchen)啊!」因此Hell’s Kitchen之名就流傳下來。八零年代以前這裡的治安還是非常不好,Hell’s Kitchen象徵一個不是很光彩的名字。後來當地人士曾經試圖用紐約史上最偉大的州長DeWitt Clinton的姓Clinton來取代Hell’s Kitchen,但那時候這裡的餐廳越來越多,Hell’s Kitchen反而更為貼切。所以到現在即使是紐約客,跟他說Clinton可能都不知道是指哪一個地區。

Hell’s Kitchen猶如其名是紐約餐飲業最興盛的地區之一,但這名字的由來和這個地區早年充斥黑幫暴力活動有關。(圖:作者提供)

Turtle Bay

一直到最近才知道有不少人都沒聽過曼哈頓有一個叫Turtle Bay這個地方,但這個在列辛頓大道(Lexington Avenue)以東,四十二街到五十三街之間的地區裡有多個紐約著名地標,包括克萊斯勒大樓以及Turtle Bay的代表性建築:緊鄰東河畔的聯合國大樓。Turtle Bay名字由來的說法最早是因為靠著東河的灣區有很多烏龜棲息。不過後來當地社區人士指正這種說法,表示Turtle是從荷語的Deutal (彎刀) 諧音而來,因為當地東河岸的地形就像一把彎刀。不過這並沒有改變彎刀變成烏龜的命運,Turtle Bay之名也就沿用至今。

一般紐約客會認為克萊斯勒大樓和聯合國是屬於曼哈頓Midtown East (中城東),其實這個地區又稱為Turtle Bay。(圖:作者提供)

Gowanus

沿著Gowanus Creek這條紐約市城市運河附近地區的Gowanus是布魯克林近十年來發展十分快速的地方,在那之前因為運河污染嚴重,附近又是以工業廠房居多,算是比較不好的區。但這裡卻是十七世紀荷蘭人來紐約時第一個定居下來的地方。當時他們以更早之前在此生活的美國原住民一個稱為Canarsie的部落酋長Gouwane來命名這個地區。Gowanus就是從Gouwane演變而來。

Gowanus是荷蘭人來這裡殖民時以美國原住民Canarsie部落酋長Gouwane為名。(圖:作者提供)

Sheephead Bay

布魯克林南端俄羅斯和烏克蘭移民聚集的Sheephead Bay(羊頭灣),其名字的由來並不是這裡的地形像羊頭,而是在十九世紀時,這裡的海邊到處都可以捕捉到羊頭魚(Sheephead Fish)。有趣的是這種有著和人類很像的牙齒的魚其實是喜歡棲息在較溫暖的地方。當年會大量出現在羊頭灣是因為這裡海邊有許多牡蠣礁,是這些魚主要食物來源。後來因為污染問題,牡蠣數量越來越少,間接導致羊頭魚的數量減少,現在已經很難在羊頭灣捕到羊頭魚了。

除了這些有歷史淵源的社區名稱外,紐約的地產公司可能因為紐約客對特定地區的印象不佳或是想創造出一個容易上口的名字而不時會試圖在媒體或是文案上偷渡新的社區名字。通常是綜合相鄰社區組合而成的字,但往往遭到紐約客的唾棄。像是HellSea(Hell’s Kitchen + Chelsea) 是因為形象相對較差的Hell’s Kitchen想沾藝廊林立,屬於高檔住宅區Chelsea的光而創造出來。而這兩三年不少文青搬遷到和布魯克林Bushwick交界,屬於皇后區的Ridgewood,有媒體人想引領流行,開始把兩個社區交界的部分統稱“Ridgewick(Ridgewood + Bushwick)”或是“Quooklyn(Queens + Brooklyn)”,都引來那些社區居民不滿。更不用提像是BoCoCa (Borum Hill + Cobble Hill + Carroll Gardens) 和SoHoLita(SoHo + Nolita)這種讓人聽起來會有三條線的名字,反而成為地方人士的笑談。

皇后區的Ridgewood與Brooklyn的Bushwick相鄰,有些文青開始將這一區稱為Ridgewick,但是都不被原本社區人士接受。(圖:Google Map)

想當一位真正的紐約客,就從認識這個城市大小社區地名開始吧。