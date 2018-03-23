自由開講》人必自侮而後人侮之

◎郭靖
藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生上月27日參與反軍人年改抗爭，因攀爬立院建築物，不慎失足墜落喪命，家屬上午舉辦公祭，藍天行動聯盟舉行「繆德生烈士紀念大會」。活動過程中發生零星衝突，包括因為現場五星旗太多，期使與現場參與者起衝突；最後到了總統府前舉辦燭光追思晚會，但因為旗陣搞不定而起內訌。
誠如以前某退將在中國所言，國軍與共軍都是中國軍，實在一點也不錯，不要再「假仙」了。他們還舉標語說：「民進黨踐踏軍人，共產黨尊重軍人」，那麼為何不回「祖國」去受「尊重」，老是在台灣胡鬧是為什麼？共產黨如果尊重軍人，為何近年來，中國有許多軍人「上訪」抗議領不到退休金？人在福中不知福。反年改這樣胡鬧只是讓人更無法認同，連國民黨的形象也受波及。
誠如以前某退將在中國所言，國軍與共軍都是中國軍，實在一點也不錯，不要再「假仙」了。他們還舉標語說：「民進黨踐踏軍人，共產黨尊重軍人」，那麼為何不回「祖國」去受「尊重」，老是在台灣胡鬧是為什麼？（吳思瑤委員臉書）
「湊熱鬧」的統促黨總裁張安樂發言時表示，「五星旗」與「青天白日滿地紅旗幟」都是中華民國的延伸，然黃埔精神在台灣已蕩然無存，相信要再給中國一段時間，他們會發展中國特色的民主。張安樂還說，「中華民國旗」之所以沒被拆除，國號也能保留至今，是因為有「五星旗」的存在，未來台灣終將面臨統一的結果，如今倭奴當道，台灣最終可能被解放軍統一，然卻要他們做砲灰。
「湊熱鬧」的張安樂發言時表示，「五星旗」與「青天白日滿地紅旗幟」都是中華民國的延伸，然黃埔精神在台灣已蕩然無存，相信要再給中國一段時間，他們會發展中國特色的民主。（資料照）
現在中國式的「民主」，如同以前阿歐西的萬年國會，不是已經令人大開眼界了嗎？何必等到將來？ 張安樂還說，中華民國旗因為五星旗而存在，可見阿歐西還在嗎？還是只有在台灣「自爽」？人家的國旗、國歌至少與其黨旗、黨歌不同，阿歐西的國旗卻與其黨旗只差了一種顏色，國歌卻是國民黨黨歌「偷渡」，則誰比較霸道，誰比較「民主」些？
前主播、統促黨發言人璩美鳳也來到現場聲援反年改團體，她受訪時表示，柔弱的婦女同胞之所以要支持軍人，就是因為沒有軍人就沒有國家、沒有安全，也沒有和平和安定，現在軍人的尊嚴受到踐踏，誰來保護老百姓？軍警消防都是保護人民的安全，因此今天她們獻出自己的力量，為軍人發聲。
前主播、統促黨發言人璩美鳳也來到現場聲援反年改團體。 （中央社）
試問，這些反年改的人能代表所有軍人嗎？真正愛國的軍人有像他們如此不像話、自私自利、沒有同理心嗎？像孫立人與其部屬才是真正有功於國家的軍人，這些人退伍後一毛錢也沒有，許多人被政治迫害，包括許多女性軍中幹部，都被送到綠島「唱小夜曲」，遭受非人待遇，以前電視劇「台灣百合」尚且無法描述其悲慘於萬一！現在有幾位婦女如璩美鳳這樣胡亂支持反年改人士？
反年改人士可有同理心？難道只有你們很「偉大」嗎？除了孫立人將軍與其部屬外，你們能比得上真正為國為民的陳樹菊、莊阿珠與沈芯菱等平凡婦女嗎？美國西點軍校畢業生常捐款給其母校，黃埔軍人有幾人能夠？一些「牆頭草」將官不知已領了多少退休金，問心無愧嗎？一些職業軍人在軍中做些甚麼貢獻？大家心知肚明，不要欺騙沒有當兵的人。許多軍人當兵之前很愛國，當兵之後很失望，並非無因。
總之，人必自侮而後人侮之，沒有人在侮辱你們，是你們自己在侮辱自己。
（教師）
《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com