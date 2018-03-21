博硯「說」法》體育圈中不可承受之重：看萬金石馬拉松及自由車環台有感

我國雖稱不上是體育強國，但是運動卻已然成為全民生活的一部分，尤其這幾年自行車運動、路跑運動的蓬勃發展帶來很多新的運動人口。儘管賽會舉辦僅是體育活動的一部分，但一項體育活動要發展得好，必須要有良好的活動賽事品質，而這勢必需要協會全心投入與努力推廣，單項協會的人事傾軋劇碼對選手士氣不啻是一種打擊，也將拖累體育賽事舉辦的品質，對於運動風氣的推廣與人才培訓都是一種阻礙。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

最近台灣體育圈紛擾不斷，就像瘟疫一樣，首先幾個重要的賽會－萬金石馬拉松及自由車環台賽都出現了大小意外。另外，各單項體育協會接連改選，但改選的爭議比之往年更加複雜或說精彩，也讓外界首次有機會窺探這些體育協會改選的內幕。

這樣的改變都是緣於《國民體育法》的修法。此前因為數次重大賽事的失利，社會各界檢討聲浪不斷，有不少矛頭指向各單項協會的組成，以及在選手選訓中的不公平待遇，最後促成《國民體育法》的修法。

運動是一種社會生活，傳統上，國家機器多採取不介入的態度，各種體育代表隊都是由各單項協會或者是奧會來選派。但隨著競技體育環境的變遷，國家不介入是不太可能的。而《國民體育法》就是讓政府可以介入體育活動的一個很重要法源依據，不過，該法目的並非賦予國家可以強硬式決定選派誰去比賽的權力，而是建立一個優秀的選手培訓制度與規範，並交予各單項協會處理。

全台自行車界最重要的賽會－國際自由車環台公路大賽，在桃園發生主集團繞錯路的狀況。（記者許倬勛攝）

有鑒於之前選訓過程的不公平，這次修法特別加上「國家代表隊教練與選手之選拔、培訓及參賽有關事項，應本公平、公正、公開、專業之原則辦理。特定體育團體不得藉由國家代表隊之選拔、培訓，對教練與選手為無正當理由之差別待遇或為不利益之處分。」冀望未來真的能公平推派出我們的代表隊成員。而這次的修法也加強了協會的監理，除預、決算須送主管機關以及財務報表需要會計師簽核外，也規定特定體育團協會不得聘僱現任理事長（會長）、秘書長之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員。並且協會的工作人員不得由理事、監事、常務理事、常務監事及理事長（會長）擔任。

在協會會員組成應開放人民參與的原則下，這次的協會選舉比往年更受外界關注，只不過這些關注還是阻擋不了有心人士對於協會頭銜、權力的覬覦，所以選舉還是醜聞百出，令人不免遺憾。

而除了協會改選過程中，多個協會爆發偽造會員名冊或者是其他的醜聞外，在賽事的舉辦上也出現許多意外插曲。

全國最大的馬拉松賽事－萬金石馬拉松，以及全台自行車界最重要的賽會－國際自由車環台公路大賽都出了些狀況，前者被參賽者抱怨補給品補給速度過慢以及紀念悠遊卡贈送資訊不明。後者則在桃園發生主集團繞錯路的狀況，所幸的是，兩個主辦單位都能面對錯誤。前者雖然補給速度過慢，但由於醫療資源準備的充分，所以並沒有選手因此發生意外。而後者在國際裁判迅速的裁斷之下，確保了比賽的公平性。

我國雖稱不上是體育強國，但是運動卻已然成為全民生活的一部分，尤其這幾年自行車運動、路跑運動的蓬勃發展帶來很多新的運動人口。儘管賽會舉辦僅是體育活動的一部分，但一項體育活動要發展得好，必須要有良好的活動賽事品質，而這勢必需要協會全心投入與努力推廣，單項協會的人事傾軋劇碼對選手士氣不啻是一種打擊，也將拖累體育賽事舉辦的品質，對於運動風氣的推廣與人才培訓都是一種阻礙。