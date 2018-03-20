台灣回憶探險團》毆打！毆打！毆打？！ – 228事件時的「忠義服務隊」及 圓山事件

以「外省人也有被殺」意圖對等臺灣人的遭遇來個抵消不算，根本就是想為加害者脫罪的假中立伎倆。更隱含將本質為戰勝國屠殺軍事代管地人民的事件扭曲為「族群衝突」的企圖。

◎台灣回憶探險團

「外省人也被殺」「外省人也被殺」「外省人也被殺」 這是加害者陣營提到228事件常用的說詞。

「外省人」（二戰後來臺中國人） 在228事情爆發後的確曾成為臺灣人洩憤的對象，也的確有人被打被殺。

在談二二八事件「外省人也被殺」的歷史，你應該先問在一年多前的1945年10月，臺灣人明明欣喜若狂歡迎中國人的到來，到底這群人是如何倒行逆施導致一年後變成民怨洩憤的對象？

更複雜的是，近年出爐的史料竟發現，中華民國政權竟然曾以間諜成立「忠義服務隊」對「外省人」打砸搶燒製造事端。最後再推給不知情的學生並集體射殺。

228事件當時，軍隊將機槍架於消防車上沿街掃射!（維基共享）

228事件爆發後，中華民國政權曾派間諜許德輝（化名高登進）在臺北組成「忠義服務隊」，透過許的人脈找了流氓及特務共250人，再招募不知情的學生共1200名「共同維護治安」。這些流氓及特務四處毆打及燒毀中國人商店，擴大事端，製造派兵鎮壓的藉口。

之後軍隊更將忠義服務隊中無辜學生於圓山倉庫廣場前集體射殺作為代罪羔羊。

隨著各種史料如「台灣二二八事件反間工作報告書」、「台灣二二八事變報告書」的出爐，這些現在看來不可思議的事情一一浮現。其他不為人知的事情，還有多少呢？

那麼不管什麼原因，事件中遭難的「外省人」後來怎麼了呢？

具公務員身分者大多已獲賠償，涉案行凶者也大多被治罪甚至直接處決。不管是人數規模或是官方處理的方式，根本無法和臺灣人被軍隊用武力大規模屠殺，之後掩蓋事實幾十年不處理相提並論。

以「外省人也有被殺」意圖對等臺灣人的遭遇來個抵消不算，根本就是想為加害者脫罪的假中立伎倆。更隱含將本質為戰勝國屠殺軍事代管地人民的事件扭曲為「族群衝突」的企圖。

強調提這些並非要比較誰殺誰多，而是這些理由不但不能構成不去追究二二八事件的責任歸屬，我們更應該將來龍去脈弄個清楚，讓真正該負責的人負責，事情才能真正告一個段落。

關於外省人死傷規模，以下引述歷史研究者黃惠君：

警總於1947年4月25日公布〈二二八事變各縣市外省同胞死傷之統計表〉:

死亡52人，受傷1364人，失蹤10人。

從可以找到資料的37位亡者分析，遭民眾毆殺16人，遭軍隊殺害6人，遭判刑1人，14人未註記。

陳儀深老師:

外省公務員死亡人數，當年監察委員楊亮功報告裡即提到公務員死亡者33人、受傷866人、失蹤者7人，如失蹤列入死亡也才40人。因為政府有撫卹公務員傷亡，這個數字應不致相去太遠。

「忠義服務隊」及 圓山事件的延伸閱讀：

「上午10時，柯遠芬引導楊亮功到圓山陸軍倉庫前面廣場，指遍倒在廣場上的數百個死屍說：這些就是昨晚進攻這個倉庫，被國軍擊斃的奸匪暴徒。楊亮功無言。後來楊亮功對他的跟隨人透露：倉庫附近並沒有戰鬥過的跡象，死者都是十八、九歲的中學生，又沒有攜帶武器……這數百名十八、九歲的中學生，應是昨晚在市內各派出所維持治安，而機槍步槍齊響以前，被憲警，林頂立的『行動隊』和許德輝的『忠義服務隊』所拘捕、押到圓山倉庫前面廣場，被國軍擊斃的。」– 林木順《台灣二月革命》

柯遠芬是二二八事件發生時的警總參謀長。（圖擷取自網路）

「二二八事件處理委員會在事件中代表民間立場與政府部門談判，但是處委會治安組忠義服務隊的角色卻十分詭異，原本應該是維護治安功能的該隊，卻是民間眼中「公然打劫、威脅良善、結隊橫行、假公報私，勒索案殺」的流氓。（引自林木順，台灣二月革命；蘇新，憤怒的台灣）

原來，忠義服務隊是警備總部之下的單位 ，在新出土的檔案中這個事實得到印證。忠義服務隊總隊長許德輝在呈軍統頭子、保密局長毛人鳳的「台灣二二八事件反間工作報告書」中，詳述他於2月28日晚經軍統台灣站站長林頂立、陳儀之弟公銓引見陳儀，面准創立忠義服務隊應急制變的經過，乃召集台北二十二處角頭流氓成立二十二分隊，加上特務隊三十名共二百五十人，許氏為總隊長，台北市警察局第一分局為總隊部。該隊經運作設於二二八處理委員會治安組之下，而不知情的台灣大學及中等以上學校學生共一千二百名與之共同負起維護治安之責。

台灣被中華民國政府光復後，陳儀擔任當時行政長官，也引發228事件。（圖擷取自網路）

但忠義服務隊中的流氓實則在燒殺擄掠，燒毀外省人商店、毆打外省人，一方面造成民眾對處委會的懷疑，一面製造中央派兵鎮壓的藉口。（引自吳濁流，台灣連翹）而可憐的是，諸多單純的學生在軍隊上岸後被集體屠殺於圓山，成為忠義服務隊的代罪羔羊。

軍統方面的「台灣二二八事變報告書」中著力誇大該系在事件中的功勞，指忠義服務隊的反間工作在「台中、台南、高雄、花蓮各地亦有如法進行，收效宏大」。陳儀當局一面向中央誇大事件的嚴重性，一面又透過特務與流氓翻雲覆雨、擴大暴亂，忠義服務隊僅是其中一例，這是什麼樣本質的統治當局？」– 陳翠蓮教授 《淺論情治機關在二二八事件中的角色》

二二八事件中受傷倒地者。（維基共享）

陳翠蓮老師《重構二二八：戰後美中體制、中國統治模式與臺灣》

陳儀深老師《天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責》

周婉窈老師《島嶼的愛和向望》

葛超智 《被出賣的台灣》

延伸閱讀：

二二八事件檔案展 台灣二二八事件反間工作報告書

淺論情治機關在二二八事件中的角色 陳翠蓮教授

間諜許德輝（化名高登進）





本文經授權轉載自台灣回憶探險團：毆打！毆打！毆打？！ – 228事件時的「忠義服務隊」及 圓山事件