故事》除了仙女以外，天界專門送公文的人是誰？

仙女是看守蟠桃園的啦，送公文的另有其人，神明眼見媒體亂象，特地下凡撥亂反正，讓我們看看神明界公文傳遞第一部門四功曹有何話說？！

每日一冷

「什麼仙女送公文！媒體都黑白講，把我們功曹使者放在哪裡！」

前幾天每日一冷接到神秘讀者來訊抱怨，編輯團隊中的 Mr.Namaste 趕緊回覆這位怒氣匆匆讀者的來訊。

Mr.Namaste：「請問您是？」

「我是道教天界的值日神周登。」

Mr.Namaste：「值日生？神明界也有值日生啊？」

「什麼值日生！我是『值日神』，又叫做值日功曹！是負責送公文的神明。」

Mr.Namaste：「原來是功曹大人，失敬失敬，那請問天界所有的公文都是您負責遞送的嗎？」

值日功曹：「也不全然，本部門還有其他三種職位：值年、值月、值時，我們合稱『四值功曹』。因為負責往來傳遞消息，也有人叫我們『功曹使者』。」

四值功曹：年、月、日、時。

為了送公文要穿梭各種空間

Mr.Namaste：「原來送公文是『功曹』負責的啊！那請問在什麼情況下，你們要出動送文呢？」

值日功曹：「多著呢～尤其是每當廟宇舉行法事，例如拜斗、做醮、謝平安等等，我們都要負責將人間的祈願帶往天庭，讓眾神知道人間的狀況和願望。」

道教法會中的紙紮功曹，待儀式結束後就會和公文（後面黃底紅封者）一起焚化，呈送天庭。Mr.Namaste攝於台北

Mr.Namaste：「根據媒體報導，送公文的途中會遇到高山深水等險惡的地形，這是真的嗎？」

值日功曹：「雖然凡間的媒體常常亂講一通，不過這點上倒是沒有說錯。我們送公文時除了要在天上飛，有時也要往水裡游或是向地下鑽。簡單來說，有『天京、地府、水國、陽間』這四個方向：

「『天京』是玉皇上帝、三官大帝等天界神明、『地府』則是東嶽大帝、閻羅王等冥間神明 、『水國』就是海龍王或河伯、湖神等水域神明、『陽間』則是城隍爺、土地公等人界神明。」

由上到下：天京功曹騎鳳凰；地府功曹騎麒麟；水國功曹騎游龍；陽間功曹騎駿馬。

Mr.Namaste：「也就是說：這些公文要視其業務內容，交給有關單位的神明啊……咦？你剛剛提到城隍，那城隍廟中接收公文的窗口會是本站之前介紹過的陰陽司嗎？」

值日功曹：「問得好。其實每間城隍廟的轄區大小都不盡相同，設置的單位也因地而異，從三司到三十六司都有，有時候公文也可能是由『速報司』接手的。不過因為陰陽司要處理大小事務，我想祂應該也會過目這些公文。」

各種不同的公文。Mr.Namaste攝於雲林

公文種類各各不同

Mr.Namaste：「人間的公文有普通件、最速件等分別，神明界的公文也有分類嗎？」

值日功曹：「當然有。剛剛提到，每逢宮廟做法事時我們就會特別忙碌，在這些儀式中道士會書寫許多文件，向神明傳達人間的訊息或願望。以下簡單介紹最重要的公文類型……」

一、疏文：凡人對神明疏通之文，內容計載了舉行法事的信眾、目的、祈求事項等。這是最常見的一種道教公文。

祝壽用的疏文。Mr.Namaste攝於台北

二、牒文：神與神間移行之文。如下圖「九鳳破穢牒」，就是「靈寶大法司」這個單位，令「九鳳破穢大將軍」先來掃蕩鬼怪或煞氣等「歹物仔」，讓法會現場乾淨以利儀式進行（類似人間官員出外時，會有警察先在前面開路與維安）。

道教公文「九鳳破穢牒」。Mr.Namaste攝於台北

三、表文：道士向至高神報告之文。因為對象為天尊（如三清道祖）、天帝（如玉皇上帝）等最尊貴的天神，所以這也是上行公文中最慎重的一種，還會用稱為「方函」的公文封包裝。

裝著表文的方函，即將被分別遞送到不同的天宮。Mr.Namaste攝於雲林

Mr.Namaste：「原來凡人將這些文書焚化之後，就是靠你們飛雲捧送到天庭的啊！想不到一句簡單的『送公文』還有這麼多複雜的內容～」

值日功曹：「這是當然，畢竟天庭要處理天地間的大小事務，所以也跟人間的政府一樣，設置了各種不同的單位和部門，當然要有詳細的公文系統。」

手捧公文方函的功曹們。

兼職紀錄，曾在一級戰區撿到涼缺

Mr.Namaste：「我記得『功曹』一詞是源於中國古代的基層文官，負責考察人事、紀錄功勞等業務，請問你們也要做類似的工作嗎？」

值日功曹：「要的，剛剛提到我們有值年、值月、值日、值時等分類，就是要在自己當值時紀錄眾生的功德與罪過，作為將來賜福或判罪的依據。」

Mr.Namaste：「聽起來真是繁瑣枯燥的工作啊，有什麼印象比較深刻的經驗嗎？」

值日功曹：「小子，你有讀過吳承恩的《西遊記》嗎？裡面有一則花菓山之戰的故事。」

Mr.Namaste：「祢是說孫悟空叛離天庭，被玉帝派兵圍剿那段嗎？」

值日功曹：「沒錯，當時玉帝派了哪吒三太子等神將，率領大軍去花果山打猴子；我們四值功曹也有隨軍出征，負責紀錄軍情與戰功。」

哪吒三太子討伐孫悟空。

Mr.Namaste：「哇喔～那麼盛大的戰事祢竟然也在場！要紀錄那麼多天兵天將的戰功，應該是手忙腳亂吧？」

值日功曹：「這你就猜錯了，那天我們超涼的，幾乎沒什麼動筆。」

Mr.Namaste：「咦？為什麼？」

值日功曹：「因為祂們都被齊天大聖打爆了。」

Mr.Namaste：「呃……台灣這麼多人跳三太子，這段寫出來會不會換我被他們打爆？」

值日功曹：「沒事沒事，那是吳承恩寫的，不歸你。」

職業待遇優渥但是要求也高

Mr.Namaste：「（擦汗）好的，現在我們知道功曹大人們不但要傳遞公文，還要負責紀錄功過，那在這麼繁重的業務下，你覺得這份工作的待遇如何？」

值日功曹：「平心而論：跟你們凡界的低薪比起來，我們的待遇還不錯。除了天庭給的本俸以外，我們也常有一些小額收入；因為許多道士在焚化疏文時，還會另外奉上幾疊給功曹的金紙。」

Mr.Namaste：「這是…….賄賂？」

值日功曹：「什麼賄賂，這叫盤纏！是給我們在路上用的交通費！…..神明的事情，能叫賄賂嗎？」

Mr.Namaste：「…..好的，那除了現金收入，祢們的伙食怎麼樣？」

值日功曹：「說到這個我就得意了！在出發送公文前，我們都會受到供品的特別款待；不但功曹有吃有喝，連馬騎都可以享受草料。有些道士在點燃疏文時，也會灑上酒水給我。當我駕馬出發時，還會響起背景音樂：『酒三杯，壯行色，風馬雲車留不住，神威宴罷登程去~』。」

在烈焰中緩緩升天的公文和表馬（送公文的馬）。圖中白馬口裡還含著剛剛被餵的青草。Mr.Namaste攝於台南

Mr.Namaste：「『神威宴罷登程去』？聽起來是叫你們吃飽了趕快上工？」

值日功曹：「這也是必要的，如果功曹使者們動作不快點，那天庭的大小單位不知道會堆積多少公文。」

Mr.Namaste：「感覺你們也很像人間的快遞人員？」

值日功曹：「以業務要求來講的確很像，功曹們也一向以速度快自豪。我們業界標語『三界十方來傾刻，九州四海去須臾』可不是亂講的。」



揮鞭趕路的功曹使者。



職責重大但知名度低

Mr.Namaste：「功曹使者真的是很重要的神明呢！可是知道祢們的人卻很少；而且最近在媒體和命理師的宣傳下，大家都還比較關注仙女，網路還出現仙女送公文大賽呢。」

網路亂象頻仍，仙女恐成最大贏家。

值日功曹：「唉，如果沒有我們到處奔波，每天累積的公文早就從南天門一路淹到凌霄寶殿了。可是信徒們只知道王爺、媽祖，都忘了我們這些基層神祇，嗚嗚嗚嗚……所以我才試著用人間的網路聯絡每日一冷，希望你們跟大家介紹我們啊。」

Mr.Namaste：「可是有很多媒體都比每日一冷知名，功曹大人找他們宣傳的話效果應該會更好…….」

值日功曹：「像我們這種冷門的神，當然就要找冷門的媒體啊，如此說來『每日一冷』實在是適合不過。而且你一臉邊緣人樣，會遇到我這個邊緣神應該也是緣份，不如今天就幫我動筆吧！」

Mr.Namaste：「……承蒙神明大人這麼看得起，我還真不知該哭還是該笑呢……」

手捧公文方函的功曹們。

延伸閱讀

宗教博物館官網，<神的快遞－功曹四府神畫>

謝宗榮，《台灣的道教文化與祭典儀式》

葛蘭言著/程門譯，《中國人的宗教信仰》

本文經授權轉載自故事 第一三二號：除了仙女以外，天界專門送公文的人是誰？