胡，怎麼說》金、習、普、川、梅，數字超級比一比！

習皇全票登基，普廷大帝高票連任...，有人稱皇、有人稱帝，真的好熱鬧！

習近平在中國全國人大的國家主席、軍委會主席「選舉」，兩度以2970票全票「當選」。（美聯社）

民主國家以選舉票數決定「誰來統治」，專制極權國家領導人則玩選舉、弄數字，以強化及美化「我來統治」的正當性，平平稱選舉，內容天差地別。

以下就以金正恩、習近平、普廷、川普、梅克爾五位領袖的數字超級比一比。

北韓金正恩最誇張，他在2014年參與第111選區白頭山的代議員選舉，結果投票率100%、得票率100%，其實，他在北韓比皇帝還皇帝、比獨裁更獨裁，愛玩多少就玩多少。

北韓金正恩2014年參與第111選區白頭山的代議員選舉，結果投票率100%、得票率100%，其實，他在北韓比皇帝還皇帝、比獨裁更獨裁。（法新社）

習近平誇張度不遑多讓，他日前在中國全國人大的國家主席、軍委會主席「選舉」，兩度以2970票全票「當選」，一任五年、做多少任則不受限。

獨裁專制就是要絕對，就是要100%，臣民誰敢不從？習近平、金正恩，你皇我帝，玩選舉、弄數字到這般境地，簡直是世界奇觀、今古奇觀！

有人替他們擔心「接班人」問題，不過，習皇、金帝幹多久都不知道，現在何必窮擔心？

俄國普廷在普選連任總統得票率76.67%，在民主國家來說真的高不可攀。（路透）

再來是俄國普廷，他在普選連任總統得票率76.67%，在民主國家來說真的高不可攀，第二名才11%多。

普廷、習近平是今後美歐等民主國家最大對手、也是最頭痛的兩個，普廷好歹敢拚普選，比習近平好些，雖然選舉舞弊頻傳。普廷任期6年，但他玩過總統做完做總理、總理做完做總統的戲法，未來事，誰知道？

川普作風強悍若狂人，但在民主制度的制約下，如今年11月的期中選舉，參眾兩院若共和黨失守，他恐成跛鴨。（美聯社）

再看美國總統川普，他在美式總統選舉中，選舉人票勝（304比227）、得票率輸（46.1%比48.2%）之下當選，作風強悍若狂人，但在民主制度的制約下，如今年11月的期中選舉，參眾兩院若共和黨失守，他恐成跛鴨。

德國鐵娘子梅克爾，在議會內閣制，她領導的中間偏右政黨基民盟，因極右派政黨崛起，去年選舉只得到33%選票，歷經近半年協商談判，才與中間偏左的社民黨共組大聯合內閣。她2005年出任總理以來，這次最為跌跌撞撞，但無損於她被視為歐盟領袖、自由主義的象徵。

德國鐵娘子梅克爾2005年出任總理以來，這次最為跌跌撞撞，但無損於她被視為歐盟領袖、自由主義的象徵。（美聯社）

川普、梅克爾，以及台灣等所有民主國家，沒有接班人問題，誰在民主、開放的普選中獲勝，誰就是國家領袖。

以上超級比一比，當一國的領導人在玩100%的絕對統治戲法，這個國家的人民就會完全失去自由。